Comment obtenir des billets pour Monaco-Auxerre : prix en Ligue 1, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Monaco reçoit Auxerre le samedi 21 novembre 2026 au Stade Louis-II, à Monaco.

Leur dernière confrontation, en avril 2026, s’est soldée par un match nul spectaculaire (2-2) au Stade Louis-II. Plus tôt dans la saison 2025-2026, Monaco avait décroché une courte victoire à l’extérieur contre Auxerre (2-1) en Coupe de France.

GOAL vous explique tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Monaco-Auxerre, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Ligue 1 entre Monaco et Auxerre ?

Le coup d’envoi de Monaco-Auxerre sera donné le samedi 21 novembre 2026 au Stade Louis-II, à Monaco.

Ligue 1 - Journée 11 21 nov. 2026 - 14:45 Stade Louis II, Monaco

Comment acheter des billets pour Monaco-Auxerre en Ligue 1 ?

Voici les principales possibilités pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre Monaco et Auxerre :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Le moyen le plus direct et le plus fiable consiste à acheter ses billets sur la billetterie officielle de l’AS Monaco, notamment pour les places classiques ou dans les tribunes réservées aux supporters de l’équipe à domicile.

Le moyen le plus direct et le plus fiable consiste à acheter ses billets sur la billetterie officielle de l’AS Monaco, notamment pour les places classiques ou dans les tribunes réservées aux supporters de l’équipe à domicile. Guichets du stade : Il est parfois possible d’acheter des billets directement aux guichets du Stade Louis-II avant le jour du match, sous réserve de disponibilité.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par le club sont entièrement épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Ligue 1 lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Monaco-Auxerre en Ligue 1 ?

Le prix des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre l’AS Monaco et l’AJ Auxerre au Stade Louis-II varie selon le canal d’achat et la catégorie de places.

1. Canaux officiels du club

Places classiques / derrière les buts : Les tarifs débutent généralement aux alentours de 40 à 45 € dans les tribunes de supporters les moins chères.

Les tarifs débutent généralement aux alentours de dans les tribunes de supporters les moins chères. Tribunes latérales / deuxième niveau : Les places de catégorie intermédiaire coûtent généralement entre 60 et 90 € et offrent une vue plus large sur le terrain.

Les places de catégorie intermédiaire coûtent généralement entre et offrent une vue plus large sur le terrain. Catégories Premières et premium : Les places premium dans les parties basses et hautes des tribunes coûtent entre 100 et 130 € .

Les places premium dans les parties basses et hautes des tribunes coûtent entre . Prestations VIP et Honneurs : Les offres de prestations haut de gamme et les places dans les meilleures catégories de tribunes couvertes débutent généralement autour de 500 € et plus.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par le club sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Revente de places derrière les buts / en tribune haute : Les prix débutent autour de 50 à 55 € (environ 55 à 60 $).

Les prix débutent autour de (environ 55 à 60 $). Places classiques en catégories Secondes : Les places latérales classiques coûtent généralement en moyenne 80 à 90 € .

Les places latérales classiques coûtent généralement en moyenne . Revente de places en tribunes latérales et en catégories Premières : Les places premium hors VIP coûtent généralement entre 105 et 120 € .

Les places premium hors VIP coûtent généralement entre . Revente de places avec prestations VIP : Ces billets peuvent dépasser 500 € selon les disponibilités et la demande.

Monaco-Auxerre en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Monaco et d’Auxerre

Monaco compte deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une défaite 1-0 contre Lorient en Ligue 1, même si l’équipe a ensuite décroché une victoire 2-1 sur le terrain du CSKA Sofia en Ligue Conférence. Plus tôt dans cette série, elle a fait match nul 2-2 contre Toulouse et battu Lens 2-1. Sur ces cinq rencontres, Monaco a inscrit huit buts et en a encaissé quatre.

Auxerre compte trois victoires, une défaite et une victoire sur ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une victoire 3-1 contre Le Havre en Ligue 1. Auparavant, l’équipe avait subi une lourde défaite 4-1 contre Rennes, mais s’était ressaisie en battant Clermont Foot, Brest et Nice. Auxerre a inscrit onze buts et en a encaissé neuf sur cette série de cinq matches.

Monaco-Auxerre : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre Monaco et Auxerre, disputée au Stade Louis-II en Ligue 1 en avril 2026, s’est terminée sur le score de 2-2. Sur les cinq dernières confrontations entre les deux clubs, Monaco compte trois victoires, pour un match nul et un résultat favorable à Auxerre. Monaco s’est imposé 4-2 à domicile en février 2025, puis 2-1 sur le terrain d’Auxerre en Coupe de France en décembre 2025 et 2-1 à l’extérieur en Ligue 1 en septembre 2025. La seule victoire d’Auxerre dans cette série est intervenue lors d’une défaite 3-0 à domicile en septembre 2024, un match remporté par Monaco.