Mayence 05 reçoit Fribourg le dimanche 13 décembre 2026 à la MEWA Arena, à Mayence.

La saison dernière, Fribourg a remporté ses deux matches de championnat contre Mayence sans trop de difficulté. Après avoir écrasé Mayence, réduit à dix, 4-0 à l’Europa-Park-Stadion en novembre 2025, Fribourg s’est imposé de justesse 1-0 à la MEWA Arena en avril 2026 grâce à un but de Lucas Höler. Mayence n’a plus gagné face à cet adversaire depuis février 2023. L’avantage de jouer à domicile sera donc crucial pour mettre fin à cette série de plusieurs années sans victoire.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Mayence 05 - Fribourg, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu Mayence 05 - Fribourg en Bundesliga ?

Mayence 05 - Fribourg aura lieu le dimanche 13 décembre 2026 à la MEWA Arena, à Mayence.

Bundesliga - Journée 13 13 déc. 2026 - 09:30 MEWA Arena

Comment acheter des billets pour Mayence 05 - Fribourg en Bundesliga ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le match de Bundesliga entre Mayence 05 et Fribourg :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Vous pouvez consulter les sites officiels du 1. FSV Mayence 05 et du SC Fribourg. La vente ouvre généralement d’abord aux membres des clubs, qui bénéficient d’une période de prévente prioritaire, avant que les places restantes soient proposées au grand public. Mayence gère directement la billetterie de ses matches à la MEWA Arena sur sa boutique en ligne, tandis que les partenaires et canaux de billetterie officiels de Fribourg permettent aux supporters visiteurs d’obtenir des places.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets officiels des clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée générale sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Bundesliga lorsque les contingents de la vente initiale sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Mayence 05 - Fribourg en Bundesliga ?

Voici une estimation des prix des billets pour le match de Bundesliga entre Mayence 05 et Fribourg :

1. Canaux officiels des clubs

Places debout (tribune debout / côté des supporters) : Environ 15 à 20 € .

Environ . Places assises de catégorie 5 (angles supérieurs / rangées hautes) : Environ 33 à 39 € .

Environ . Places assises de catégorie 4 (centre des tribunes supérieures / vue latérale) : Environ 39 à 47 € .

Environ . Places assises de catégorie 3 (rangées basses ou intermédiaires et angles) : Environ 43 à 54 € .

Environ . Places assises de catégorie 1 et premium (parties basses centrales / tribunes principales) : De 60 à 85 € et plus.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets dont les prix varient selon la demande :

Places debout / places revendues à petit prix : Généralement à partir d’environ 45 à 75 € .

Généralement à partir d’environ . Places revendues de catégories 2 et 3 (vue en hauteur et sur les côtés) : Souvent entre 80 et 150 € .

Souvent entre . Places revendues de catégorie 1 et places privilégiées le long du terrain : Généralement entre 180 et 300 € et plus .

Généralement entre . Forfaits VIP et hospitalité premium revendus : De 350 à 700 € et plus.

Mayence 05 - Fribourg en Bundesliga : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Mayence 05 et de Fribourg

Mayence a perdu quatre de ses cinq derniers matches officiels. Son seul résultat positif est une victoire 1-0 sur le terrain de Schalke 04 en Bundesliga. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 2-1 à domicile contre le Bayern Munich. Mayence a également perdu 4-1 à Elversberg et a été éliminé de la coupe après une défaite 2-0 contre Bochum. Sur ces cinq matches, Mayence a marqué huit buts et en a encaissé dix.

Fribourg a remporté quatre de ses cinq derniers matches. Sa rencontre la plus récente s’est conclue par une victoire 2-0 contre l’Union Berlin en Bundesliga. Le club s’est également imposé 1-0 sur le terrain de Trabzonspor en Ligue Conférence. Sa seule défaite sur cette période est survenue contre le Bayern Munich (3-1). Fribourg a marqué huit buts et en a encaissé cinq lors de ces cinq rencontres.

Mayence 05 - Fribourg : Les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes a eu lieu le 12 avril 2026, lorsque Fribourg s’est imposé 1-0 à la MEWA Arena en Bundesliga. Lors de leurs cinq dernières confrontations, Fribourg a remporté trois victoires, auxquelles s’ajoutent un match nul et une autre victoire de Fribourg. Mayence n’a gagné aucune des rencontres recensées. Fribourg s’est également imposé 4-0 à domicile en novembre 2025, et les deux équipes ont fait match nul 2-2 à Mayence en mars 2025.