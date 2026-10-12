Comment obtenir des billets pour Mayence 05 contre le Werder Brême : prix en Bundesliga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Mayence 05 reçoit le Werder Brême le samedi 24 octobre 2026 à la MEWA Arena de Mayence.

Lors de leur dernière confrontation en championnat, en mars 2026, Mayence s’est imposé 2-0 sur le terrain du Werderstadion grâce à des buts de Paul Nebel et Lee Jae-sung. Malgré cette récente défaite, le Werder Brême garde l’avantage dans les confrontations directes récentes, avec quatre victoires lors des six derniers matches officiels entre les deux équipes.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Mayence 05 contre le Werder Brême, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Bundesliga entre Mayence 05 et le Werder Brême ?

Le coup d’envoi de Mayence 05 contre le Werder Brême sera donné le samedi 24 octobre 2026 à la MEWA Arena de Mayence.

Bundesliga - Journée 7 24 oct. 2026 - 09:30 MEWA Arena

Comment acheter des billets pour le match de Bundesliga entre Mayence 05 et le Werder Brême ?

Voici les principales possibilités pour acheter des billets pour le match de Bundesliga entre Mayence 05 et le Werder Brême :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle de Mayence 05 : Le moyen principal et le plus sûr d’acheter des billets pour les supporters de l’équipe à domicile est de passer directement par la billetterie en ligne officielle du 1. FSV Mainz 05. Les billets sont généralement proposés d’abord aux membres du club, avant leur mise en vente au grand public.

Quota officiel de billets du Werder Brême pour les visiteurs : Les supporters de l’équipe visiteuse peuvent obtenir des billets pour le secteur qui leur est réservé sur la billetterie officielle du SV Werder Bremen. La priorité est généralement donnée aux membres du club et aux clubs de supporters officiels.

Guichets de la MEWA Arena : Si tous les billets ne sont pas vendus à l’avance, les places restantes peuvent être achetées directement aux guichets du stade à Mayence le jour du match.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places d’entrée générale sur des plateformes de revente comme StubHub . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Bundesliga une fois les contingents initiaux épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Bundesliga entre Mayence 05 et le Werder Brême ?

Le prix des billets pour le match entre Mayence 05 et le Werder Brême à la MEWA Arena varie selon que vous les achetez au tarif officiel du club ou sur une plateforme de revente.

1. Tarifs officiels (billetterie du club)

Tribune debout (Stehplatz) : de 14 à 22 €

Places assises standard : de 27 à 55 €

Places de catégorie 1 et meilleures places centrales : de 58 à 76 €

Formules VIP et hospitalité : de 150 à plus de 300 €

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets mis en vente par les clubs ont été vendus, les plateformes de revente comme StubHubproposent des billets dont le prix dépend de la demande :

Places assises les moins chères à la revente : de 45 à 60 €

Places assises de catégorie intermédiaire et avec vue sur le milieu de terrain : de 75 à 160 €

Revente de formules VIP et hospitalité : de 250 à plus de 1 000 €

Mayence 05 contre le Werder Brême en Bundesliga : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Mayence 05 et du Werder Brême

Mayence aborde cette rencontre avec trois victoires, un match nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches officiels, pour 18 buts marqués et sept encaissés. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 4-3 sur le terrain du Borussia Mönchengladbach en Bundesliga, tandis que son résultat le plus marquant sur cette période est un succès 9-0 face au VfB Krieschow en Coupe d’Allemagne. Sa seule défaite a eu lieu sur le terrain de l’Eintracht Francfort, sur le score de 3-1.

Le Werder Brême a remporté trois de ses cinq derniers matches officiels, concédé un nul et subi une défaite, avec dix buts marqués et neuf encaissés. Son dernier résultat est une victoire 3-2 contre Augsbourg en Bundesliga, après un nul 1-1 face au FC Köln. Le point bas de cette série est une défaite 4-1 à Fribourg lors du premier week-end de Bundesliga.

Mayence 05 contre le Werder Brême : Les dernières confrontations directes

La dernière rencontre entre les deux équipes a eu lieu le 15 mars 2026 en Bundesliga, lorsque Mayence s’est imposé 2-0 sur le terrain du Werder Brême. Sur leurs cinq dernières confrontations, le Werder Brême compte trois victoires, contre une pour Mayence et un match nul. Le succès de Mayence lors de leur duel le plus récent montre toutefois que le club est capable d’inverser la tendance historique. Ces cinq matches ont produit 11 buts au total.