Mayence 05 reçoit le Bayern Munich le samedi 7 novembre 2026 à la MEWA Arena, à Mayence.

Leur dernière confrontation, en avril 2026, a donné lieu à un match à suspense, remporté de justesse 4-3 par le Bayern Munich à Mayence. Les rencontres récentes entre les deux équipes ont généralement été riches en buts, avec une moyenne bien supérieure à trois buts par match.

Retrouvez sur GOAL tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Mayence 05 contre le Bayern Munich, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Bundesliga entre Mayence 05 et le Bayern Munich ?

Le coup d’envoi du match entre Mayence 05 et le Bayern Munich sera donné à la MEWA Arena, à Mayence, le samedi 7 novembre 2026.

Bundesliga - Journée 9 7 nov. 2026 - 09:30 MEWA Arena

Comment acheter des billets pour le match de Bundesliga entre Mayence 05 et le Bayern Munich ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Bundesliga entre le 1. FSV Mainz 05 et le FC Bayern Munich à la MEWA Arena, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Le moyen le plus direct d’acheter des billets à leur valeur nominale consiste à passer par les sites officiels du 1. FSV Mainz 05 ou du FC Bayern Munich. Les billets sont généralement d’abord proposés en prévente aux membres, avant que les places restantes ne soient mises à la disposition du grand public.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billetteries officielles des clubs affichent complet, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Bundesliga lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Bundesliga entre Mayence 05 et le Bayern Munich ?

Voici le détail des prix des billets pour le prochain match de Bundesliga entre Mayence 05 et le Bayern Munich, sur les canaux officiels et le marché de la revente :

1. Canaux officiels des clubs

Billets classiques / places assises standard : Les prix se situent généralement entre 20 et 80 € , selon le niveau de prix, la tribune (principale, est, ouest ou sud) et la catégorie de l’adversaire.

Les prix se situent généralement entre , selon le niveau de prix, la tribune (principale, est, ouest ou sud) et la catégorie de l’adversaire. Places debout : Elles coûtent généralement environ 15 à 20 € pour les membres du club lors de la première phase de vente officielle.

Elles coûtent généralement environ pour les membres du club lors de la première phase de vente officielle. Formules VIP et hospitalité : Leur prix démarre généralement entre 200 et 400 € ou plus lorsqu’elles sont achetées directement auprès du club, sous réserve de disponibilité.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets sont épuisés auprès des clubs, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Places debout / catégories économiques : Les prix débutent autour de 100 à 200 € , selon la demande.

Les prix débutent autour de , selon la demande. Places assises standard (catégories 1 à 3) : Les prix vont de 200 à 600 € ou plus .

Les prix vont de . Places premium et en tribune latérale (Westtribüne / Osttribüne) : Elles sont fréquemment proposées entre 600 et 1 500 € ou plus .

Elles sont fréquemment proposées entre . Billets VIP et hospitalité : Les billets haut de gamme revendus et les formules hospitalité peuvent coûter de 1 100 à plus de 2 300 €.

Mayence 05 contre le Bayern Munich en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Mayence 05 et du Bayern Munich

Mayence aborde ce match avec trois victoires lors de ses cinq dernières rencontres, une série qui comprend toutefois une défaite 1-3 à domicile contre l’Eintracht Francfort et un match nul sans but face à Paderborn. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 0-3 en amical sur le terrain du Waldhof Mannheim, tandis que son meilleur résultat en compétition sur cette période est un succès 0-5 chez le Hamburger SV. Sur ces cinq matches, l’équipe de Fischer a inscrit 12 buts et en a encaissé sept.

Les cinq derniers matches du Bayern racontent une autre histoire. L’équipe de Kompany en a remporté quatre et fait un nul, inscrivant 17 buts sans en encaisser lors de ses victoires. Le succès 7-0 contre l’Union Berlin est le résultat le plus marquant, tandis qu’une victoire 5-0 face à Bodø/Glimt en Ligue des champions souligne son efficacité aussi bien en attaque qu’en défense. Le Bayern n’a laissé échapper des points que lors d’un match nul 0-0 à Schalke.

Mayence 05 contre le Bayern Munich : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes s’est terminée par une victoire 3-4 du Bayern à la MEWA Arena en avril 2026, un résultat qui reflète à quel point cette rivalité est devenue serrée. Sur leurs cinq dernières confrontations, le Bayern compte trois victoires contre une pour Mayence et un match nul. Mayence s’est toutefois imposé 2-1 à domicile en décembre 2024 et a tenu le Bayern en échec 2-2 à l’Allianz Arena la saison suivante. Le Bayern a marqué 15 buts et en a encaissé huit lors de ces cinq matches.