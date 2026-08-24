Marseille affronte le Paris FC le dimanche 6 septembre 2026 au Stade Orange Vélodrome, à Marseille.

Avant ce choc en tout début de saison, Marseille a lancé son exercice en championnat par une impressionnante victoire 4-0 à domicile contre le RC Strasbourg Alsace. De son côté, le Paris FC aborde cette rencontre en quête d’élan après avoir obtenu un match nul 0-0 à l’extérieur contre l’ES Troyes AC lors de la première journée.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Marseille contre Paris FC, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle date a lieu le coup d’envoi de Marseille - Paris FC en Ligue 1 ?

Marseille affronte le Paris FC au Stade Orange Vélodrome, avec un coup d’envoi prévu à l’heure indiquée ci-dessus.

Ligue 1 - Journée 3 6 sept. 2026 - 14:45 Stade Orange Velodrome

Comment acheter des billets pour Marseille - Paris FC en Ligue 1 ?

Pour obtenir des billets pour le match Marseille - Paris FC au Stade Orange Vélodrome, voici les options à suivre :

Portail officiel de billetterie de l’OM : Rendez-vous directement sur la principale plateforme de billetterie de l’Olympique de Marseille ( billetterie.om.fr ) pour acheter des billets en vente grand public, des offres hospitality ou des reventes de billets vérifiées entre membres.

Vendeurs de voyages et billets autorisés : Des partenaires officiels ou agrégateurs de billetterie autorisés comme StubHub proposent un accès garanti aux billets avec livraison du e-ticket directement sur votre téléphone.

Billetterie le jour du match : Si les billets ne sont pas vendus à l’avance, des billets de dernière minute peuvent être achetés aux guichets du Stade Vélodrome le jour du match.

Combien coûtent les billets pour Marseille - Paris FC en Ligue 1 ?

Les prix des billets pour le match Marseille - Paris FC au Stade Orange Vélodrome varient généralement selon la zone de placement et la plateforme :

Places d’entrée de gamme / petit budget (Virages / Anneaux supérieurs) : Les billets standard commencent généralement autour de 35 £ à 50 £ .

Places intermédiaires (Tribunes latérales / centrales) : Les places en tribune principale se situent généralement entre 60 £ et 100 £ .

Marché secondaire et options de revente : Des plateformes de billetterie secondaires comme StubHub affichent actuellement des billets d’entrée de gamme à partir d’environ 50 £ et jusqu’à 135 £+ pour des places premium en latéral.

Marseille - Paris FC en Ligue 1 : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Marseille et du Paris FC

Marseille aborde cette rencontre avec trois victoires lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente a été le 4-0 infligé à Strasbourg en Ligue 1 le 21 août, son seul résultat compétitif sur cette série. Avant cela, le club a battu l’Athletic Bilbao 3-1 et Al-Shahaniya 3-0 en pré-saison, même s’il s’est incliné 2-1 contre l’Atletico Madrid. Sur ces cinq matches, Marseille a marqué 13 buts et en a concédé quatre.

Les cinq derniers résultats du Paris FC racontent une tout autre histoire. Son match le plus récent s’est terminé par un nul 0-0 contre Troyes en Ligue 1 le 22 août. Avant cela, le club avait concédé deux matches nuls en pré-saison contre le VfB Stuttgart et Côme, tous deux sur le score de 2-2, et subi de lourdes défaites face à Mayence 05 (4-0) et Angers (3-2). Le Paris FC n’a enregistré aucune victoire sur cette série de cinq matches, avec quatre buts marqués et neuf encaissés.

Marseille - Paris FC : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs a eu lieu en Ligue 1 le 31 janvier 2026, lorsque le Paris FC recevait Marseille, et le match s’est terminé sur le score de 2-2. Avant cela, Marseille avait battu le Paris FC 5-2 au Vélodrome en août 2025, également en Ligue 1. Sur les deux confrontations recensées, Marseille possède le meilleur bilan avec une victoire contre aucune pour le Paris FC, et un total cumulé de sept buts pour Marseille contre quatre pour son adversaire.

Marseille - Paris FC : classement

En Ligue 1, Marseille occupe actuellement la première place, tandis que le Paris FC est huitième.