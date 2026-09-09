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Quand a lieu le match de Premier League entre Manchester United et Manchester City ?

Date Match Lieu Billets Dimanche 13 sept. - 16 h 30 Manchester United vs Manchester City Old Trafford Billets



Old Trafford est le stade de Manchester United depuis 1910. Avec une capacité d’un peu moins de 75 000 places, « The Theatre of Dreams », comme l’appellent affectueusement les supporters des Reds, est le plus grand stade de club au Royaume-Uni et le deuxième plus grand stade de football au total derrière Wembley. Si une nouvelle extension devait avoir lieu, elle impliquerait probablement l’ajout d’un deuxième étage à la tribune sud, ce qui porterait la capacité à environ 88 000 places, même si d’autres propositions en faveur d’un tout nouveau stade ont été avancées ces dernières années.

En plus d’accueillir les matches de Man Utd, Old Trafford a servi de cadre à plusieurs événements majeurs du football, notamment des matches de FA Cup, avec de nombreuses demi-finales, la finale de 1915 et plusieurs finales rejouées, des rencontres de l’Angleterre ainsi que des matches de la Coupe du monde 1966, de l’Euro 1996 et de l’Euro féminin 2022 de l’UEFA. Le stade a également accueilli la finale 100 % italienne de la Ligue des champions en 2003, lorsque l’AC Milan a battu la Juventus aux tirs au but.

À quoi s’attendre pour Manchester United vs Manchester City ?

Si les derbies de Manchester à l’Etihad Stadium ont été frustrants à regarder pour les supporters de Man Utd ces derniers temps, les Reds n’ont pas du tout toujours joué les seconds rôles face à la bande de Pep lors des confrontations récentes. City a pris le dessus lorsque les deux équipes se sont retrouvées en finale de la FA Cup 2023, mais Man Utd a pris sa revanche douze mois plus tard à Wembley, en remportant son 13e titre dans la compétition, ce qui a marqué son deuxième succès en coupe sous l’ère Erik ten Hag.

Concernant les confrontations face à leur grand rival à Old Trafford, les Red Devils garderont un très bon souvenir de leur rencontre de Premier League de janvier 2023. Dans un match riche en rebondissements, comme le sont tous les derbies de Manchester, Jack Grealish a donné l’avantage à City à la 60e minute, avant que les Reds ne renversent la situation avec deux buts en l’espace de quatre minutes signés Bruno Fernandes et Marcus Rashford.

Après ne pas avoir trouvé le chemin des filets lors de leurs deux précédents matches de Premier League à domicile contre Man City, les Reds sont désespérés à l’idée de retrouver leur efficacité offensive pour le derby à venir. Avec des joueurs comme Matheus Cunha et Benjamin Sesko ajoutés à l’effectif depuis ces matches, les supporters d’Utd espèrent voir leur équipe faire trembler les filets. En fonction des engagements internationaux, les Reds pourraient également récupérer leur actuel meilleur buteur, Bryan Mbeumo, afin de renforcer encore leurs options offensives.

Comment acheter des billets de Premier League pour Manchester United vs Manchester City ?

Autant dire que la demande pour les billets de Man Utd est astronomique, et cela a des répercussions sur les processus d’achat à tous les niveaux. Manchester United est, selon la plupart des estimations, le troisième club le plus soutenu au monde derrière le Real Madrid et Barcelone. Le club compte plus de 200 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux et a estimé avoir plus de 1 milliard de fans/supporters dans le monde. À cela s’ajoute un nombre colossal d’abonnés de saison, plus de 50 000 à chaque match à domicile, ce qui réduit le nombre de billets restants pour chaque rencontre.

En règle générale, les billets de Manchester United ne sont presque jamais mis en vente pour les non-membres. Les ventes générales sont très rares et souvent limitées aux affiches les moins demandées. Les membres du club peuvent acheter des billets à domicile via cinq mises en vente majeures et 35 plus petites chaque saison.

Ces mises en vente sont imprévisibles, c’est pourquoi les supporters s’inscrivent souvent à des alertes. Pour certaines affiches de premier plan, comme le derby de Manchester, Manchester United organise des tirages au sort pour les membres environ huit semaines avant le coup d’envoi. Des acomptes sont requis, et les taux de réussite peuvent descendre jusqu’à 10 %, en raison de la très forte demande. D’autres mises en vente de billets suivent ensuite pour des matches individuels dans les semaines et les jours précédant la rencontre.

Si le portail officiel du club est le moyen le plus sûr pour les supporters d’acheter des billets de Manchester United, ceux qui souhaitent assister au derby de Manchester peuvent envisager des sites de revente secondaires comme Viagogo, qui pourraient leur offrir la meilleure opportunité d’obtenir des billets de dernière minute.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Manchester United vs Manchester City ?

Pour la première fois cette saison, les billets de match à Old Trafford seront tarifés en fonction de la catégorie de la rencontre, mettant Manchester United au diapason de la plupart des autres clubs de Premier League.

Il existe trois catégories de prix pour les matches de Premier League, catégories A, B et C, ainsi qu’une quatrième, la catégorie D, pour certains matches de coupe, reflétant les différents niveaux de demande selon les rencontres. Toutes les réductions pour les jeunes et les supporters seniors resteront en place.

Les tarifs par catégorie sont les suivants :

Catégorie D : 32 £-52 £ (matches de coupe uniquement)

Catégorie C : 37 £-60 £ (2 matches de PL)

Catégorie B : 57 £-86 £ (11 matches de PL)

Catégorie A : 59 £-97 £ (6 matches de PL)

(NB : le match contre Manchester City a, sans surprise, été classé en catégorie A)

Les tarifs varient également pour les billets à tarif réduit, les plus de 65 ans et les 18-21 ans payant entre 34 £ et 65 £, tandis que les moins de 18 ans peuvent entrer pour seulement 14 £ dans la Family Stand ou jusqu’à 47 £ dans la section 93:20.

Quels packages hospitalité sont disponibles pour Manchester United vs Manchester City ?

Les packages hospitalité de Manchester United sont aussi un excellent moyen pour les non-membres d’obtenir des places. Ils ont tendance à se vendre moins vite que les billets sur les marchés principal et secondaire, ce qui peut en faire une bonne option lorsque les autres possibilités sont limitées.

Ce que vous obtenez avec les packages hospitalité de Man Utd dépend de l’espace choisi. Cependant, certains avantages s’appliquent à tous les billets VIP à Old Trafford. Ils comprennent :

Sièges rembourrés deluxe

Accès à des salons exclusifs

Rafraîchissements offerts

Sessions de questions-réponses avec d’anciennes gloires de Man United

Animations les jours de match

Réductions à la boutique Megastore

Horaires d’ouverture étendus à partir de trois heures avant le coup d’envoi

Voici une sélection des packages hospitalité disponibles pour les matches de Manchester United à Old Trafford :

Museum Experience Post-Match (à partir de 340 £)

Une place dans la tribune Sir Alex Ferguson, avec accès après-match pendant 90 minutes au Manchester United Museum, combinée à une restauration décontractée et à un bar offert.

The International (à partir de 425 £)

L’un des packages les plus détendus et informels, dans un cadre traditionnel au cœur du Stretford End. Expérience de restauration décontractée avec une sélection de boissons offerte.

Red Cafe (à partir de 549 £)

Une vue superbe depuis votre siège à Old Trafford dans la tribune Sir Alex Ferguson, avec une réception boissons, un menu trois services, des encas après-match et bière, vin et sodas offerts.

Trinity Club (avant-match à partir de 425 £, après-match à partir de 299 £)

Une place dans la tribune Est, niveau 2, avec buffet chaud et froid et bar inclus.

Warwick Suite Executive Box (à partir de 1 250 £)

Un espace privé relié à notre luxueuse Warwick Suite, offrant un buffet premium, un bar entièrement inclus ainsi que des tourtes classiques à la fin du match.