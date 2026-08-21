Un énorme choc de Premier League approche à grands pas. Le plus grand match de la saison de Manchester United aura lieu le dimanche 13 septembre, avec la réception du rival de la ville, Manchester City, à Old Trafford.

Vous ne voudrez pas manquer ce rendez-vous épique. Réservez vos places dès aujourd’hui et vous pourriez vous retrouver dans le Théâtre des Rêves pour assister de vos propres yeux à ce moment marquant.

Si la plupart des récents derbies de Manchester à l’Etihad Stadium ont été frustrants à regarder pour les supporters de Manchester United, United est loin d’avoir toujours joué les seconds rôles face à son bruyant voisin à Old Trafford. En fait, Manchester United a remporté deux de ses quatre derniers derbies de la ville à domicile et en a fait un match nul.

Que nous réserve cette fois-ci ? Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Manchester United contre Manchester City, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand se joue le match de Premier League entre Manchester United et Manchester City ?

Manchester United contre Manchester City se jouera à Old Trafford (Manchester), le dimanche 13 septembre, avec un coup d’envoi programmé à 16 h 30.

Comment acheter des billets pour Manchester United contre Manchester City en Premier League

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements en passant par les offres hospitality, gérées via le portail officiel de billetterie de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés et détenteurs de debentures : Les abonnés existants conservent leur place ou remettent au club les matches auxquels ils ne peuvent pas assister.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les traditionnelles files d’attente en ligne sur le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via la Ticket Exchange officielle du club.

Vente grand public : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Si vous cherchez à obtenir des billets à la dernière minute, les supporters peuvent également en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Manchester United contre Manchester City ?

Le prix d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par catégories entre Adultes, Juniors (généralement U18 ou U21), Étudiants et Seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A, avec les prix en valeur faciale les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long du terrain et celles du niveau inférieur sont proposées à des tarifs premium, tandis que les sièges en étage derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active afin de participer aux tirages au sort ou aux bourses de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, avec confirmation au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils font partie des plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux abonnés les mieux classés disposant du maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent quasiment jamais en vente générale ni dans les tirages pour les adhésions de base.

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