Après quelques saisons difficiles, les supporters de Manchester United espèrent que leur équipe a enfin franchi un cap. Une ambiance positive régnera à Old Trafford pour le premier match à domicile des Red Devils en Premier League contre Ipswich Town, le dimanche 30 août, et vous pourriez être de la partie en réservant vos billets dès aujourd’hui.

L’intérim de Michael Carrick au poste d’entraîneur s’est révélé être une telle révélation que l’ancienne légende de Manchester United a été nommée définitivement deux jours avant leur dernier match de la saison contre Brighton, que les Red Devils ont remporté avec autorité 3-0. Avec une qualification en Ligue des champions assurée grâce à leur 3e place, Carrick aura à cœur de viser des trophées sur tous les fronts dans les mois à venir.

L’une des clés des futurs succès de Manchester United sera de refaire d’Old Trafford la forteresse qu’il était autrefois. Sous Jose Mourinho, les Red Devils avaient enchaîné une série historique de 40 matches sans défaite au « Theatre of Dreams » en 2016 et 2017. United va-t-il balayer le promu Ipswich dans cette enceinte emblématique ?

Laissez GOAL vous donner toutes les informations à connaître pour obtenir des billets pour Manchester United - Ipswich Town, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand se joue le match de Premier League Manchester United - Ipswich Town ?

Manchester United reçoit Ipswich Town à Old Trafford (Manchester) le dimanche 30 août, avec un coup d’envoi prévu à 16 h 30 BST.

Comment acheter des billets pour Manchester United - Ipswich Town en Premier League

Plusieurs options de billetterie sont proposées pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements en passant par les offres hospitality, le tout géré via le portail officiel de chaque club ou ses partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés et debentures : Les abonnés existants conservent leur place ou remettent au club les matches auxquels ils ne peuvent pas assister.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les traditionnelles files d’attente en ligne selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une fenêtre définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via la Ticket Exchange officielle du club.

Vente grand public : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Si vous cherchez des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Manchester United - Ipswich Town ?

Le coût d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement de la place et la catégorie du match :

Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par catégories pour les adultes, juniors, généralement U18 ou U21, étudiants et seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux, par exemple catégorie A, B ou C. Les affiches de prestige contre les rivaux du top 6 ou les derbies sont classées en catégorie A, avec les prix en valeur faciale les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long de la touche et celles en tribune basse sont proposées à des tarifs premium, tandis que les places en tribune haute derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, la quasi-totalité des clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante et active afin de participer aux tirages au sort ou aux plateformes de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, avec confirmation au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux abonnés les mieux classés avec le maximum de points de fidélité, ils n’arrivent quasiment jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base.

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