Manchester United reçoit l’AFC Bournemouth le dimanche 25 octobre 2026 à Old Trafford, à Manchester.

Historiquement, Manchester United domine les confrontations officielles entre les deux clubs, avec 14 victoires contre 5 pour l’AFC Bournemouth. Malgré cette supériorité d’ensemble, Bournemouth lui a régulièrement posé des problèmes ces dernières saisons, remportant notamment des victoires marquantes en Premier League.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Manchester United contre l’AFC Bournemouth, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Manchester United contre l’AFC Bournemouth en Premier League ?

Manchester United affrontera l’AFC Bournemouth à Old Trafford, à Manchester, le dimanche 25 octobre 2026.

Comment acheter des billets pour Manchester United contre l’AFC Bournemouth en Premier League ?

Pour acheter des billets pour le match de Premier League entre Manchester United et l’AFC Bournemouth à Old Trafford, le 25 octobre 2026, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Site officiel de Manchester United (billets vendus directement par le club)

Adhésion requise : Pour acheter des billets classiques directement auprès de Manchester United, il faut généralement être membre officiel du club, par exemple avec une adhésion Premium, Full ou Lite.

Tirage au sort et mises en vente : Les billets classiques sont vendus aux membres officiels avant le match, par tirage au sort ou lors de mises en vente programmées.

2. Billets réservés aux supporters visiteurs de l’AFC Bournemouth

Pour les supporters visiteurs : Les supporters de Bournemouth doivent acheter leurs billets sur la billetterie officielle de l’AFC Bournemouth. Ces billets sont attribués aux abonnés et aux membres actifs du club selon son système de points de fidélité.

3. Plateformes de revente de billets

Des plateformes de revente telles que StubHub proposent souvent des places mises en vente par des revendeurs lorsque les billets officiels sont épuisés, mais les prix peuvent différer de leur valeur faciale.

Combien coûtent les billets pour Manchester United contre l’AFC Bournemouth en championnat ?

Le prix des billets pour le match de Premier League entre Manchester United et l’AFC Bournemouth à Old Trafford dépend du lieu et du mode d’achat :

1. Prix des billets achetés directement auprès du club (valeur faciale)

Pour acheter un billet directement auprès de Manchester United, il faut être membre officiel du club. Les billets à leur valeur faciale pour un seul match coûtent généralement :

Adultes : de 40 £ à 70 £ (selon la tribune et l’emplacement du siège).

Tarifs réduits (moins de 16 ans et plus de 65 ans) :de 20 £ à 40 £ .

2. Plateformes de revente de billets

Les billets classiques pour les rencontres très demandées face à des adversaires de première division étant généralement épuisés lors de leur vente officielle aux membres, les prix sur les plateformes de revente telles queStubHubfluctuent selon la demande :

Places les moins chères : Environ 78 £ à 99 £ par billet.

Places de catégorie intermédiaire : Environ 125 £ à 208 £ par billet.

Places premium ou en bas de tribune, près du terrain :250 £ et plus par billet.

Manchester United contre l’AFC Bournemouth en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Manchester United et de l’AFC Bournemouth

Manchester United n’a remporté qu’un de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, pour deux nuls et deux défaites. Sa dernière rencontre s’est soldée par un nul 1-1 à Fulham. Le club s’était auparavant incliné face à Manchester City en Premier League et à Brighton en Carabao Cup. La victoire 4-0 contre le Sabah FK en Ligue des champions constitue son seul résultat convaincant sur cette période, durant laquelle il a encaissé sept buts en cinq matches.

Bournemouth s’est montré plus compétitif, avec une victoire, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matches. Parmi ses résultats marquants figurent une victoire 4-0 contre Lincoln City en Carabao Cup et un succès 1-2 sur le terrain de la Real Sociedad en Ligue Europa. Sa défaite 0-1 à Liverpool en Premier League est la seule de cette série. Bournemouth a marqué neuf buts et en a encaissé six lors de ces cinq rencontres.

Manchester United contre l’AFC Bournemouth : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à mars 2026 : ils s’étaient quittés sur un nul 2-2 au Vitality Stadium de Bournemouth, en Premier League. Avant cela, leur match de décembre 2025 à Old Trafford s’était achevé sur un spectaculaire 4-4. Sur les cinq dernières confrontations recensées, aucune des deux équipes n’a réussi à prendre clairement le dessus. Les nuls ont été nombreux et les deux formations ont eu tendance à se rendre coup pour coup.