Lors de leur dernière confrontation en championnat, le 15 mars 2026, Manchester United s’est imposé 3-1 face à Aston Villa à Old Trafford. Aston Villa avait toutefois fait preuve de résistance lors de l’autre rencontre de la saison 2025–26, en arrachant une courte victoire 2-1 à domicile.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Manchester United-Aston Villa en Premier League ?

Le coup d’envoi de Manchester United-Aston Villa sera donné à Old Trafford, à Manchester, le dimanche 8 novembre 2026.

Comment acheter des billets pour Manchester United-Aston Villa en Premier League ?

Pour obtenir des billets pour ce match de Premier League entre Manchester United et Aston Villa, les supporters disposent généralement de plusieurs possibilités, selon leur statut de membre et les places disponibles :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries et adhésions officielles des clubs : Les deux clubs distribuent principalement leurs billets via leurs espaces réservés aux membres. Adhérer officiellement à Manchester United ou à Aston Villa permet d’accéder aux tirages au sort, aux phases de vente générale et aux plateformes officielles de revente entre membres.

Combien coûtent les billets pour Manchester United-Aston Villa en Premier League ?

Voici le détail des prix des billets pour le prochain match de Premier League entre Manchester United et Aston Villa :

1. Canaux officiels des clubs

Prix officiels des places standard : Les prix officiels des places standard vont généralement d’environ 45 £ à 100 £ et plus , selon la catégorie, l’emplacement du siège et la catégorie du match.

Offres d’hospitalité officielles et formules VIP des clubs : Les offres d’hospitalité haut de gamme pour les jours de match débutent généralement autour de 175 £ à 300 £ et plus par personne. Les prix peuvent être nettement plus élevés selon les prestations incluses, comme la restauration gastronomique, l’accès à un salon et les places en tribune d’honneur.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés auprès des clubs, des plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Billets standard proposés à la revente : Les places standard pour ce match sont actuellement proposées à partir d’environ 104 £ , pour un prix moyen sur le marché d’environ 305 £ , voire davantage selon la demande et la proximité de la date du match.

Places haut de gamme et en tribune latérale proposées à la revente : Les places très recherchées dans les rangées inférieures ou offrant une vue depuis une tribune latérale coûtent souvent entre 150 £ et plus de 300 £ . Les prix des catégories de billets exceptionnelles ou rares peuvent être nettement plus élevés selon les disponibilités sur le marché en temps réel.

Manchester United-Aston Villa en Premier League : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Manchester United et d’Aston Villa

Manchester United compte une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par un nul 1-1 contre Fulham en Premier League, après un précédent nul 2-2 face à Everton. United a battu Sabah FK 4-0 en Ligue des champions, mais s’est incliné 0-1 contre Manchester City et 2-3 face à Brighton en Carabao Cup. L’équipe a inscrit neuf buts et en a encaissé sept au cours de ces cinq matches.

Les cinq derniers matches d’Aston Villa se sont soldés par trois victoires, une défaite et un résultat lors d’un match amical. Sa dernière rencontre officielle s’est conclue par une victoire 2-3 sur le terrain de Tottenham Hotspur en Premier League. Villa s’est également imposé 2-3 contre le Club Bruges en Ligue des champions et a battu Coventry City 1-3 en Carabao Cup, mais s’est incliné 1-2 face à Nottingham Forest en championnat. Sur ces cinq matches, Villa a marqué dix buts et en a encaissé huit.

Manchester United-Aston Villa : Les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte au 15 mars 2026, lorsque Manchester United a battu Aston Villa 3-1 à Old Trafford en Premier League. Sur leurs cinq derniers duels, United s’est imposé trois fois et Villa une fois, tandis qu’un match s’est terminé sur un score nul et vierge. Lors de l’autre rencontre, en décembre 2025, Villa l’avait emporté 2-1 à domicile. United avait également gagné 2-0 à Old Trafford en mai 2025.