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Comment obtenir des billets pour Manchester United contre Aston Villa : prix en Premier League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Manchester United affronte Aston Villa en Premier League. Voici comment obtenir vos billets.

Lors de leur dernière confrontation en championnat, le 15 mars 2026, Manchester United s’est imposé 3-1 face à Aston Villa à Old Trafford. Aston Villa avait toutefois fait preuve de résistance lors de l’autre rencontre de la saison 2025–26, en arrachant une courte victoire 2-1 à domicile.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Manchester United-Aston Villa en Premier League ?

Le coup d’envoi de Manchester United-Aston Villa sera donné à Old Trafford, à Manchester, le dimanche 8 novembre 2026.

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Comment acheter des billets pour Manchester United-Aston Villa en Premier League ?

Pour obtenir des billets pour ce match de Premier League entre Manchester United et Aston Villa, les supporters disposent généralement de plusieurs possibilités, selon leur statut de membre et les places disponibles :

1. Canaux officiels des clubs

  • Billetteries et adhésions officielles des clubs : Les deux clubs distribuent principalement leurs billets via leurs espaces réservés aux membres. Adhérer officiellement à Manchester United ou à Aston Villa permet d’accéder aux tirages au sort, aux phases de vente générale et aux plateformes officielles de revente entre membres.

Combien coûtent les billets pour Manchester United-Aston Villa en Premier League ?

Voici le détail des prix des billets pour le prochain match de Premier League entre Manchester United et Aston Villa :

1. Canaux officiels des clubs

  • Prix officiels des places standard : Les prix officiels des places standard vont généralement d’environ 45 £ à 100 £ et plus, selon la catégorie, l’emplacement du siège et la catégorie du match.
  • Offres d’hospitalité officielles et formules VIP des clubs : Les offres d’hospitalité haut de gamme pour les jours de match débutent généralement autour de 175 £ à 300 £ et plus par personne. Les prix peuvent être nettement plus élevés selon les prestations incluses, comme la restauration gastronomique, l’accès à un salon et les places en tribune d’honneur.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés auprès des clubs, des plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

  • Billets standard proposés à la revente : Les places standard pour ce match sont actuellement proposées à partir d’environ 104 £, pour un prix moyen sur le marché d’environ 305 £, voire davantage selon la demande et la proximité de la date du match.
  • Places haut de gamme et en tribune latérale proposées à la revente : Les places très recherchées dans les rangées inférieures ou offrant une vue depuis une tribune latérale coûtent souvent entre 150 £ et plus de 300 £. Les prix des catégories de billets exceptionnelles ou rares peuvent être nettement plus élevés selon les disponibilités sur le marché en temps réel.

Manchester United-Aston Villa en Premier League : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Manchester United et d’Aston Villa

Manchester United compte une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par un nul 1-1 contre Fulham en Premier League, après un précédent nul 2-2 face à Everton. United a battu Sabah FK 4-0 en Ligue des champions, mais s’est incliné 0-1 contre Manchester City et 2-3 face à Brighton en Carabao Cup. L’équipe a inscrit neuf buts et en a encaissé sept au cours de ces cinq matches.

Les cinq derniers matches d’Aston Villa se sont soldés par trois victoires, une défaite et un résultat lors d’un match amical. Sa dernière rencontre officielle s’est conclue par une victoire 2-3 sur le terrain de Tottenham Hotspur en Premier League. Villa s’est également imposé 2-3 contre le Club Bruges en Ligue des champions et a battu Coventry City 1-3 en Carabao Cup, mais s’est incliné 1-2 face à Nottingham Forest en championnat. Sur ces cinq matches, Villa a marqué dix buts et en a encaissé huit.

MUN

MUN - Forme

BHA
D2-3
FUL
N1-1
TOT
N1-1
ATM
D2-0
LEE
N1-1
But marqué (encaissé)
5/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
AVL

AVL - Forme

TOT
V2-3
SEV
V1-3
BRE
N2-2
FB
V6-0
NEW
V0-1
But marqué (encaissé)
15/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Manchester United-Aston Villa : Les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte au 15 mars 2026, lorsque Manchester United a battu Aston Villa 3-1 à Old Trafford en Premier League. Sur leurs cinq derniers duels, United s’est imposé trois fois et Villa une fois, tandis qu’un match s’est terminé sur un score nul et vierge. Lors de l’autre rencontre, en décembre 2025, Villa l’avait emporté 2-1 à domicile. United avait également gagné 2-0 à Old Trafford en mai 2025.

Face à face

Manchester UnitedNulAston Villa
3
1
1
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
FDM
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FDM
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
FDM
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
FDM
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FDM
8Buts marqués4
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5
#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
V
V
D
V
V
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
V
V
V
V
N
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
V
V
D
N
D
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
V
D
V
N
V
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
D
N
V
N
N
7
LeedsLeedsLEE
724196+310
N
D
N
V
N
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
D
N
V
N
N
9
HullHullHUL
723287+19
D
N
D
N
N
10
IpswichIpswichIPS
73041115-49
D
V
D
V
D
11
NewcastleNewcastleNEW
72231014-48
D
D
V
D
N
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
V
N
V
D
N
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
N
N
N
D
N
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
D
V
N
D
V
15
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
V
D
D
N
N
16
TottenhamTottenhamTOT
7133610-46
V
N
D
N
N
17
CoventryCoventryCOV
7205614-86
D
V
V
D
D
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
V
D
N
N
D
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
D
D
D
V
N
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
D
D
D
D
N
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

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