C’est une histoire de deux City à l’Etihad ce samedi 5 septembre, puisque Manchester City, qui vise à reconquérir son titre de Premier League, affronte le Coventry City de Frank Lampard, promu cette saison et qui dispute le football de l’élite pour la première fois depuis 25 ans.

Les mines renfrognées à la pause ont laissé place au soulagement au coup de sifflet final lors du match d’ouverture de Manchester City en championnat à l’Etihad en 2026/27. Mené 1-0 par Bournemouth, le club a vu des buts tardifs du duo défensif Marc Guéhi et Joško Gvardiol sauver la mise au nouvel entraîneur Enzo Maresca.

Les déplacements en Premier League ne deviennent pas plus faciles pour Coventry City. Après avoir été surclassé par Arsenal, le champion, lors de son match d’ouverture de la saison, le club doit désormais se préparer à l’assaut d’Erling Haaland, Antoine Semenyo, Phil Foden et d’autres.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Manchester City contre Coventry City, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu la rencontre de Premier League Manchester City - Coventry City ?

Manchester City - Coventry City a lieu à l’Etihad Stadium de Manchester, le samedi 5 septembre, avec un coup d’envoi prévu à 15 h BST.

Premier League - Journée 3 5 sept. 2026 - 10:00 Etihad Stadium

Comment acheter des billets pour Manchester City - Coventry City en Premier League

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison et aux offres hospitalité, gérés via le portail officiel de billetterie de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente à la sauvette et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés de saison & obligations : Les abonnés de saison existants conservent leur place ou remettent au club les matches auxquels ils ne peuvent pas assister.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente en ligne traditionnelles selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une fenêtre définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Échanges officiels de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via le Ticket Exchange officiel du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Si vous cherchez des billets de dernière minute, les fans peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Manchester City - Coventry City ?

Le coût d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie de la rencontre :

Tranches d’âge & tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par paliers entre adulte, junior (généralement moins de 18 ou 21 ans), étudiant et senior, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige face à des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A et affichent les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales sur les côtés du terrain et celles en tribune basse sont proposées à des tarifs premium, tandis que les sièges en tribune haute derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active afin de participer aux tirages au sort ou aux échanges de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, avec confirmation au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux abonnés de premier rang disposant du maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent quasiment jamais en vente générale ni dans les tirages pour les adhésions de base.

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