Vous n’avez pas encore vu Manchester City en direct cette saison ? Pas d’inquiétude, vous aurez une autre occasion en septembre, avant le début de la trêve internationale. City affronte Sunderland en Premier League à l’Etihad Stadium le samedi 19 septembre.

Réserver des billets pour le match contre Sunderland vous donne l’occasion de voir de près certaines des brillantes recrues estivales de Manchester City, dont Ayyoub Bouaddi. City a récemment déboursé plus de 80 millions de livres sterling pour le jeune Marocain très prometteur, qui a impressionné sur la scène mondiale lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Sunderland a subi l’une de ses plus lourdes défaites à l’extérieur de la campagne 2025/26 lors de son déplacement à l’Etihad la saison dernière. L’équipe était menée 3-0 après 65 minutes, City filant vers la victoire grâce à des buts de Ruben Dias, Josko Gvardiol et Phil Foden.

Manchester City va-t-il encore livrer une performance dominante ? GOAL vous donne tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Manchester City - Sunderland, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Premier League Manchester City - Sunderland ?

Manchester City - Sunderland se joue à l’Etihad Stadium (Manchester) le samedi 19 septembre, avec un coup d’envoi prévu à 15 h BST.

Premier League - Journée 5 20 sept. 2026 - 09:00 Etihad Stadium

Comment acheter des billets de Premier League pour Manchester City - Sunderland

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements en passant par les offres hospitality, gérées via le portail officiel de billetterie de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés et debentures : Les abonnés existants conservent leur place ou remettent au club les matches auxquels ils ne peuvent pas assister.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente en ligne traditionnelles selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des loteries aléatoires réservées aux membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Échanges officiels de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets remis en vente à leur valeur faciale via le Ticket Exchange officiel du club.

Vente grand public : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Si vous cherchez des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Manchester City - Sunderland ?

Le prix d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par catégories pour les adultes, les juniors (généralement U18 ou U21), les étudiants et les seniors, même si les pourcentages de réduction et les limites d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple, catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby entrent dans la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long de la touche et celles en tribune basse sont proposées à des tarifs premium, tandis que les sièges en tribune haute derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, la quasi-totalité des clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active au club afin de participer aux tirages au sort ou aux échanges de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, avec confirmation au moins jusqu’en 2027/28.

Si le prix des billets visiteurs est plafonné à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et généralement vendus exclusivement aux abonnés les mieux classés, disposant du maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages destinés aux membres de base.

Forme

Historique récent des confrontations directes

Infos d’équipe et effectifs