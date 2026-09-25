Manchester City affronte le Paris Saint-Germain le mercredi 14 octobre 2026 à l'Etihad Stadium de Manchester.

Sur sept confrontations historiques en Ligue des champions entre les deux géants européens, Manchester City a l'avantage avec quatre victoires contre deux pour le PSG. Leur rencontre la plus récente a vu le Paris Saint-Germain s'imposer 4-2 au terme d'un match palpitant face à City au Parc des Princes lors de la campagne de Ligue des champions 2024-2025.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu'il faut savoir pour obtenir des billets pour Manchester City - Paris Saint-Germain, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d'envoi de Manchester City - Paris Saint-Germain en Ligue des champions ?

Manchester City - Paris Saint-Germain débute à l'Etihad Stadium de Manchester, le mercredi 14 octobre 2026.

Ligue des Champions - Journée 2 14 oct. 2026 - 15:00 Etihad Stadium

Comment acheter des billets pour Manchester City - Paris Saint-Germain en Ligue des champions ?

Pour acheter des billets pour le match de Ligue des champions Manchester City - Paris Saint-Germain à l'Etihad Stadium le mercredi 14 octobre 2026, voici les principales options :

1. Billetterie officielle de Manchester City

Acheter directement via Manchester City garantit un accès officiel au prix facial.

2. Offres hospitality

Des offres hospitality sont disponibles pour le grand public sans obligation stricte d'adhésion.

Combien coûtent les billets pour Manchester City - Paris Saint-Germain en Ligue des champions ?

Les prix des billets pour la rencontre de Ligue des champions Manchester City - Paris Saint-Germain varient selon que vous achetez des billets officiels au prix facial ou que vous passez par des plateformes secondaires :

1. Billets officiels au prix facial (vente directe du club)

En cas d'achat directement via Manchester City (pour l'admission générale via accès par adhésion) :

Places adultes standard : de 45 € à 95 € selon la catégorie de siège (Shortside Upper contre Longside Lower) et le statut de réduction.

Réductions jeunes / seniors : généralement de 25 € à 60 € .

2. Plateformes secondaires et de revente

En cas d'achat via des plateformes secondaires de billetterie comme StubHub en raison de la forte demande :

Prix de départ / minimum : environ 115 € à 135 € pour des places en Shortside Upper Tier.

Prix moyen à la revente : environ 280 € à 320 € .

Places en Longside Lower Tier : de 170 € à 250 € .

Offres hospitality / VIP : à partir d'environ 180 € et pouvant atteindre 2 400 €+ pour des loges exécutives et l'accès au tunnel.

Manchester City - Paris Saint-Germain en Ligue des champions : tout ce qu'il faut savoir

La forme de Manchester City et du Paris Saint-Germain

Manchester City aborde cette rencontre avec cinq victoires lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une victoire 1-0 à l'extérieur contre Manchester United en Premier League le 13 septembre, avec Erling Haaland auteur de l'unique but. Plus tôt dans cette série, City a battu le FC Porto 2-0 en Ligue des champions et Crystal Palace 4-1 en Premier League. Le club n'a encaissé que quatre buts sur ces cinq matches tout en en inscrivant neuf, et a signé deux clean sheets dans le même temps.

La forme récente du PSG est plus mitigée. L'équipe de Luis Enrique a remporté trois de ses cinq derniers matches, avec deux nuls et une défaite. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une victoire 1-0 à Brest en Ligue 1 le 13 septembre, et elle a battu le Slovan Bratislava 6-1 en Ligue des champions le 9 septembre. Cependant, une défaite 2-1 contre Monaco et deux nuls consécutifs 2-2 face à Lille et Rennes plus tôt dans cette série montrent une fragilité que City cherchera à exploiter.

Manchester City - Paris Saint-Germain : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces équipes a eu lieu en Ligue des champions le 22 janvier 2025, lorsque le PSG a battu Manchester City 4-2 à Paris. Sur les cinq affrontements précédents répertoriés, City en a remporté trois et le PSG deux, les demi-finales de Ligue des champions 2021, remportées par City sur l'ensemble des deux matches, constituant une part importante de cet historique. Les deux clubs ont inscrit un total cumulé de 19 buts sur ces cinq rencontres.



