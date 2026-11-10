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Comment obtenir des billets pour Manchester City-Leeds United : prix des places en Premier League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Manchester City affronte Leeds United en Premier League. Voici comment obtenir vos billets.

Manchester City reçoit Leeds United le mercredi 2 décembre 2026 à l’Etihad Stadium, à Manchester.

Manchester City a eu le dessus lors de leurs récentes confrontations, s’imposant de justesse 1-0 à Elland Road lors de leur dernier duel en Premier League, en février 2026. Avant ce succès âprement disputé, City avait également battu Leeds 3-2 au terme d’un match haletant à l’Etihad Stadium, en novembre 2025.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Manchester City contre Leeds United, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Premier League entre Manchester City et Leeds United ?

Le coup d’envoi de Manchester City contre Leeds United sera donné à l’Etihad Stadium, à Manchester, le mercredi 2 décembre 2026.

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Premier League - Journée 13
Etihad Stadium

Comment acheter des billets pour le match de Premier League entre Manchester City et Leeds United ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Premier League entre Manchester City et Leeds United, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels du club

  • Billetterie officielle du club : Achetez vos billets directement sur la billetterie officielle de Manchester City ou via les plateformes réservées aux membres du club, pour des places classiques ou des offres d’hospitalité, dès l’ouverture des ventes.

2. Plateformes de revente de billets

  • Plateformes de revente : Si toutes les options proposées par le club sont épuisées, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochaines rencontres de Premier League lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le match de Premier League entre Manchester City et Leeds United ?

Voici les prix des billets pour la prochaine rencontre de Premier League entre Manchester City et Leeds United :

1. Canaux officiels du club

  • Places classiques : Les prix vont généralement d’environ 30 £ à plus de 105 £.
  • Offres d’hospitalité et VIP : Les prix commencent à environ 61 £ pour les formules d’entrée de gamme et montent jusqu’à 745 £ et plus pour l’accès aux salons haut de gamme et la restauration.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés auprès du club, des plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

  • Revente de places classiques : Les prix commencent généralement autour de 44 £ pour des places en tribune supérieure ou derrière les buts, tandis que le prix moyen des annonces tourne autour de 136 £.

Manchester City contre Leeds United en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Manchester City et de Leeds United

Manchester City présente un bilan de trois victoires, aucun nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, avec 12 buts marqués et 10 encaissés sur cette période. Son dernier résultat est une défaite 2-1 contre Aston Villa en Premier League, qui a mis fin à son début de saison sans faute sur la scène nationale. La meilleure performance de City sur cette période est sa victoire 5-1 contre l’AEK Athènes en Ligue des champions, même si cette série comprend aussi une défaite 4-2 face au Paris Saint-Germain en Europe. Son succès 3-0 contre Liverpool à Anfield en Premier League reste son meilleur résultat sur la scène nationale parmi ces cinq rencontres.

Leeds United aborde ce match avec un bilan d’une victoire, trois nuls et une défaite lors de ses cinq dernières sorties en Premier League. Son dernier match s’est soldé par un nul sans but à Sunderland, après un nul 1-1 contre Manchester United. Le résultat le plus marquant de Leeds sur cette période est sa victoire 4-1 contre Newcastle United, tandis que sa seule défaite a été concédée 2-1 face à Arsenal.

MCI

MCI - Forme

AVL
D2-1
BHA
V2-2
BHA
D0-1
RBL
V2-3
NFO
D3-1
But marqué (encaissé)
7/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
LEE

LEE - Forme

ARS
D2-1
MUN
N1-1
SUN
N0-0
BOU
D2-0
TOT
V1-0
But marqué (encaissé)
3/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Manchester City contre Leeds United : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes s’est terminée par une victoire 1-0 de Manchester City à Elland Road, en février 2026. Sur les cinq dernières confrontations de Premier League figurant dans les données, City présente le meilleur bilan, avec trois victoires. Le seul succès de Leeds dans cette série a été obtenu à domicile, tandis que les victoires de City comprennent un succès 4-0 sur le terrain de Brighton et une victoire 3-2 à domicile en novembre 2025.

Face à face

Manchester CityNulLeeds
5
0
0
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FDM
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Leeds badge
Leeds
LEE
2
FDM
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Leeds badge
Leeds
LEE
1
FDM
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
FDM
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
4
FDM
13Buts marqués4
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué3/5
#PVNDBPA+/-PtsForme
1
ArsenalArsenalARS
10901155+1027
V
V
V
V
V
2
BrightonBrightonBHA
10712267+1922
V
V
D
V
V
3
Manchester CityManchester CityMCI
107032113+821
D
D
D
V
V
4
LiverpoolLiverpoolLIV
105321410+418
V
D
V
V
D
5
ChelseaChelseaCHE
105141916+316
D
V
D
V
V
6
EvertonEvertonEVE
104421210+216
V
V
D
D
N
7
BournemouthBournemouthBOU
104331614+215
V
V
V
V
D
8
BrentfordBrentfordBRE
103521611+514
D
V
N
D
N
9
LeedsLeedsLEE
10352108+214
V
D
N
N
D
10
Aston VillaAston VillaAVL
103431417-313
N
N
V
V
N
11
TottenhamTottenhamTOT
103341011-112
D
V
V
V
N
12
NewcastleNewcastleNEW
103341316-312
N
D
V
D
D
13
HullHullHUL
102531111011
D
N
N
D
N
14
IpswichIpswichIPS
103251520-511
D
N
N
D
V
15
FulhamFulhamFUL
102441012-210
N
N
V
V
D
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
10235913-49
V
D
N
D
D
17
CoventryCoventryCOV
103071019-99
D
V
D
D
V
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
101541419-58
N
D
D
N
N
19
SunderlandSunderlandSUN
10226817-98
V
D
N
D
D
20
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
102171024-147
D
D
D
D
V
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

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