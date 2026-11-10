Manchester City reçoit Leeds United le mercredi 2 décembre 2026 à l’Etihad Stadium, à Manchester.

Manchester City a eu le dessus lors de leurs récentes confrontations, s’imposant de justesse 1-0 à Elland Road lors de leur dernier duel en Premier League, en février 2026. Avant ce succès âprement disputé, City avait également battu Leeds 3-2 au terme d’un match haletant à l’Etihad Stadium, en novembre 2025.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Manchester City contre Leeds United, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Premier League entre Manchester City et Leeds United ?

Le coup d’envoi de Manchester City contre Leeds United sera donné à l’Etihad Stadium, à Manchester, le mercredi 2 décembre 2026.

Premier League - Journée 13 2 déc. 2026 - 14:30 Etihad Stadium

Comment acheter des billets pour le match de Premier League entre Manchester City et Leeds United ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Premier League entre Manchester City et Leeds United, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Achetez vos billets directement sur la billetterie officielle de Manchester City ou via les plateformes réservées aux membres du club, pour des places classiques ou des offres d’hospitalité, dès l’ouverture des ventes.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si toutes les options proposées par le club sont épuisées, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochaines rencontres de Premier League lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le match de Premier League entre Manchester City et Leeds United ?

Voici les prix des billets pour la prochaine rencontre de Premier League entre Manchester City et Leeds United :

1. Canaux officiels du club

Places classiques : Les prix vont généralement d’environ 30 £ à plus de 105 £ .

Les prix vont généralement d’environ . Offres d’hospitalité et VIP : Les prix commencent à environ 61 £ pour les formules d’entrée de gamme et montent jusqu’à 745 £ et plus pour l’accès aux salons haut de gamme et la restauration.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés auprès du club, des plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Revente de places classiques : Les prix commencent généralement autour de 44 £ pour des places en tribune supérieure ou derrière les buts, tandis que le prix moyen des annonces tourne autour de 136 £.

Manchester City contre Leeds United en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Manchester City et de Leeds United

Manchester City présente un bilan de trois victoires, aucun nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, avec 12 buts marqués et 10 encaissés sur cette période. Son dernier résultat est une défaite 2-1 contre Aston Villa en Premier League, qui a mis fin à son début de saison sans faute sur la scène nationale. La meilleure performance de City sur cette période est sa victoire 5-1 contre l’AEK Athènes en Ligue des champions, même si cette série comprend aussi une défaite 4-2 face au Paris Saint-Germain en Europe. Son succès 3-0 contre Liverpool à Anfield en Premier League reste son meilleur résultat sur la scène nationale parmi ces cinq rencontres.

Leeds United aborde ce match avec un bilan d’une victoire, trois nuls et une défaite lors de ses cinq dernières sorties en Premier League. Son dernier match s’est soldé par un nul sans but à Sunderland, après un nul 1-1 contre Manchester United. Le résultat le plus marquant de Leeds sur cette période est sa victoire 4-1 contre Newcastle United, tandis que sa seule défaite a été concédée 2-1 face à Arsenal.

Manchester City contre Leeds United : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes s’est terminée par une victoire 1-0 de Manchester City à Elland Road, en février 2026. Sur les cinq dernières confrontations de Premier League figurant dans les données, City présente le meilleur bilan, avec trois victoires. Le seul succès de Leeds dans cette série a été obtenu à domicile, tandis que les victoires de City comprennent un succès 4-0 sur le terrain de Brighton et une victoire 3-2 à domicile en novembre 2025.