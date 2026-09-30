Manchester City affronte Ipswich Town le samedi 17 octobre 2026 à l’Etihad Stadium, à Manchester.

Ipswich a auparavant eu l’avantage, avec notamment un mémorable doublé en championnat contre City lors de la saison 2000-2001. Cependant, les confrontations récentes dans l’élite ont vu Manchester City dominer cette affiche, avec une victoire 4-1 à l’Etihad Stadium en août 2024 grâce à un triplé d’Erling Haaland.

Laissez GOAL vous fournir tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Manchester City vs Ipswich Town, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle date a lieu le coup d’envoi de Manchester City vs Ipswich Town en Premier League ?

Manchester City vs Ipswich Town a lieu à l’Etihad Stadium, à Manchester, le samedi 17 octobre 2026.

Premier League - Journée 7 17 oct. 2026 - 10:00 Etihad Stadium

Comment acheter des billets pour Manchester City vs Ipswich Town en Premier League ?

Pour acheter des billets pour le match de Premier League Manchester City vs Ipswich Town, voici les principales options :

1. Site officiel de Manchester City

Adhésion requise : Les billets grand public pour les matches de Premier League à l’Etihad Stadium sont vendus presque exclusivement aux membres officiels Cityzens Matchday ou Junior Members. Vous devrez d’abord souscrire une adhésion avant d’accéder à la billetterie.

Mises en vente complémentaires et échange : Les matches se vendent rapidement, mais des billets supplémentaires sont souvent mis à disposition à l’approche du jour du match via des mises en vente officielles complémentaires ou lorsque les détenteurs d’abonnements proposent leur siège sur la plateforme officielle Manchester City Ticket Exchange.

Offres hospitalité : Si les billets grand public sont épuisés, les options d’hospitalité officielles, qui incluent des places pour le match accompagnées de nourriture, de boissons ou d’un accès à un salon, ne nécessitent pas d’adhésion standard et peuvent être achetées directement sur le site du club.

2. Billets pour les supporters visiteurs (section Ipswich Town)

Si vous souhaitez vous asseoir dans la section visiteurs, les billets doivent être achetés directement via le portail officiel de billetterie d’Ipswich Town FC. Ils sont strictement réservés aux membres enregistrés d’Ipswich Town ou aux détenteurs d’un abonnement, selon les points de fidélité.

3. Plateformes de revente autorisées

Si les billets officiels grand public ne sont pas disponibles, des plateformes de revente comme StubHub proposent des annonces de revente entre supporters pour des places grand public et hospitalité. Les prix sur les plateformes secondaires peuvent fluctuer en fonction de la demande.

Combien coûtent les billets pour Manchester City vs Ipswich Town en Premier League ?

Les prix officiels des billets pour le match de Premier League Manchester City vs Ipswich Town varient selon la catégorie de siège, le secteur et la tranche d’âge.

1. Billets officiels à domicile (section Manchester City)

Les billets grand public à l’Etihad Stadium sont répartis par catégorie et par tarif réduit :

Adultes : 30 £ à 60 £

Seniors (plus de 65 ans) / Jeunes adultes (18-21 ans) / Supporters en situation de handicap : 22,50 £ à 45 £

Juniors (moins de 18 ans) : 10 £ à 30 £

2. Billets officiels pour les supporters visiteurs (section Ipswich Town)

Prix adulte plafonné : 30 £ (Selon le règlement de la Premier League, tous les billets adultes pour les supporters visiteurs dans tous les stades sont plafonnés à un maximum de 30 £)

Tarifs réduits et juniors : 14 £ à 25 £

3. Offres hospitalité

Hospitalité officielle de City : de 130 £ à 450 £+ par personne selon le salon, l’inclusion de nourriture/boissons et l’emplacement du siège.

4. Revente et plateformes du marché secondaire

Sur les plateformes secondaires de billetterie comme StubHub, les prix faciaux ne s’appliquent pas et les billets commencent généralement autour de 50 £ à 110 £+ par billet selon la disponibilité et l’emplacement du siège.

Manchester City vs Ipswich Town en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Manchester City vs Ipswich Town

Manchester City a remporté quatre de ses cinq derniers matches officiels, sa seule défaite étant survenue contre Arsenal dans le Community Shield. Son match le plus récent s’est soldé par une victoire 2-0 contre Porto en Ligue des champions, et le club a également enregistré un succès 4-1 contre Crystal Palace en Premier League durant cette série. City a marqué huit buts sur ces cinq matches tout en en concédant cinq, avec trois victoires consécutives toutes compétitions confondues avant cette rencontre.

Ipswich Town a remporté deux de ses cinq derniers matches et en a perdu trois. Sa dernière sortie en Premier League s’est terminée par une défaite 0-2 contre Liverpool, et le club avait auparavant été battu 5-2 par Manchester United. Son seul succès en championnat durant cette série est intervenu contre Sunderland. Sur cinq matches, Ipswich a inscrit huit buts mais en a encaissé dix, ce qui reflète une défense en manque de constance.

Manchester City vs Ipswich Town : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes était un match de Premier League en janvier 2025, lorsque Manchester City s’est imposé 6-0 à Portman Road. Avant cela, City avait battu Ipswich 4-1 à l’Etihad Stadium en août 2024. Lors des cinq dernières confrontations recensées toutes compétitions confondues, City en a remporté quatre contre une pour Ipswich, l’unique victoire d’Ipswich étant survenue lors d’un match de Carabao Cup en décembre 2000.