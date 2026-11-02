Manchester City reçoit Fulham le samedi 21 novembre 2026 à l’Etihad Stadium, à Manchester.

Manchester City possède un net avantage historique dans cette affiche de Premier League, avec 23 victoires en 36 confrontations face à Fulham. Les récentes rencontres entre les deux équipes ont été riches en buts, notamment une spectaculaire victoire 5-4 de Manchester City à Craven Cottage.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Manchester City contre Fulham, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Manchester City contre Fulham en Premier League ?

Manchester City contre Fulham à l’Etihad Stadium, à Manchester, le samedi 21 novembre 2026.

Premier League - Journée 11 21 nov. 2026 - 07:30 Etihad Stadium

Comment acheter des billets pour Manchester City contre Fulham en Premier League ?

Il existe plusieurs moyens d’acheter des billets pour le prochain match de Premier League entre Manchester City et Fulham à l’Etihad Stadium :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Le moyen principal et le plus sûr d’acheter des billets à leur prix initial consiste à passer directement par la billetterie officielle de Manchester City. Cela nécessite généralement de souscrire une formule d’adhésion au club, comme Matchday, Junior ou Premium Membership, pour accéder aux ventes pendant les périodes prévues. Pour cette catégorie de match, les nouveaux adhérents comme les adhérents existants peuvent généralement acheter des billets.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si tous les billets proposés par le club ont été vendus, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Premier League lorsque les contingents officiels sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Manchester City contre Fulham en Premier League ?

Voici le détail des prix des billets pour le match de Premier League entre Manchester City et Fulham à l’Etihad Stadium, selon qu’ils sont proposés par le club ou sur le marché de la revente :

1. Canaux officiels du club

Quota spécial pour les supporters locaux : Manchester City réserve un nombre limité de billets pour chaque match à domicile, au prix de 10 £ pour les adultes, avec des tarifs inférieurs pour les personnes bénéficiant d’une réduction et les jeunes enfants.

Manchester City réserve un nombre limité de billets pour chaque match à domicile, au prix de pour les adultes, avec des tarifs inférieurs pour les personnes bénéficiant d’une réduction et les jeunes enfants. Prix initial des billets classiques : Les billets classiques achetés directement auprès du club dans le cadre de ses différentes formules d’adhésion coûtent généralement entre 30 £ et plus de 60 £ environ, selon la formule choisie et l’emplacement dans le stade.

Les billets classiques achetés directement auprès du club dans le cadre de ses différentes formules d’adhésion coûtent généralement entre environ, selon la formule choisie et l’emplacement dans le stade. Offres hospitalité officielles : Les formules hospitalité proposées par le club, comprenant par exemple des sièges rembourrés et l’accès à un salon, débutent généralement autour de 150 £ à plus de 250 £ par personne.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets mis en vente par le club ont trouvé preneur, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Billets les moins chers : Les places les plus abordables commencent aux alentours de 45 £ à 76 £ .

Les places les plus abordables commencent aux alentours de . Prix moyens à la revente : La plupart des places classiques situées le long du terrain ou dans les gradins intermédiaires affichent une fourchette de prix médians de 100 £ à 145 £ .

La plupart des places classiques situées le long du terrain ou dans les gradins intermédiaires affichent une fourchette de prix médians de . Revente des billets premium et VIP : Les offres hospitalité très demandées ou les places centrales de choix dans les gradins inférieurs peuvent coûter de 160 £ à plus de 745 £, selon les disponibilités.

Manchester City contre Fulham en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Manchester City et de Fulham

Manchester City aborde cette rencontre après avoir remporté quatre de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa seule défaite a été concédée face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions (4-2). Lors de sa dernière sortie, le club s’est imposé difficilement contre Ipswich Town en Premier League (3-2). Il a également battu Liverpool (3-0) et Sunderland (5-3) au cours de cette série. City a inscrit 18 buts lors de ces cinq matches, mais en a aussi encaissé 12, signe de certaines fragilités défensives malgré ses bons résultats.

Fulham compte deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est une victoire 1-0 contre Hull City en Premier League. Plus tôt dans cette série, le club a également tenu Liverpool en échec sans encaisser de but (0-0) et fait match nul 1-1 avec Manchester United. Sa défaite 2-1 contre Ipswich Town est la seule de cette période, au cours de laquelle Fulham a montré sa capacité à obtenir des résultats face à des adversaires solides.

Manchester City contre Fulham : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes s’est soldée par une victoire 3-0 de Manchester City en Premier League, à l’Etihad Stadium, en février 2026. Sur leurs cinq derniers duels en Premier League, City présente un bilan largement favorable, avec quatre victoires, tandis que Fulham n’en a remporté aucun. La seule exception a été la remarquable défaite 4-5 de City à Craven Cottage en décembre 2025, la seule occasion de cette série où Fulham a pris les trois points.