Sur l’ensemble de leurs confrontations, toutes compétitions confondues, Manchester City compte 21 victoires, contre 8 pour Brighton, ainsi que 7 matches nuls.

Lors de leur dernière rencontre en championnat, en janvier 2026, les deux équipes se sont quittées sur un match nul disputé (1-1) à l’Etihad Stadium.

Voici tout ce que GOAL vous propose de savoir pour obtenir des billets pour Manchester City contre Brighton & Hove Albion, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Manchester City contre Brighton & Hove Albion en Premier League ?

Le match entre Manchester City et Brighton & Hove Albion aura lieu à l’Etihad Stadium, à Manchester, le samedi 31 octobre 2026.

Premier League - Journée 9 31 oct. 2026 - 11:00 Etihad Stadium

Comment acheter des billets pour Manchester City contre Brighton & Hove Albion en Premier League ?

Voici les principales possibilités pour acheter des billets pour le match entre Manchester City et Brighton & Hove Albion, sans indication des prix :

Adhésion officielle au club (Manchester City) : Les billets peuvent être achetés directement sur la billetterie officielle du club. L’achat de billets d’entrée standard nécessite généralement une adhésion payante en cours de validité, comme les formules Matchday ou Junior Membership, les places étant attribuées par membre.

Offres d’hospitalité officielles et forfaits VIP : Si les billets standard ne sont plus disponibles ou si vous préférez une expérience plus haut de gamme le jour du match, les offres d’hospitalité officielles du club donnent accès à des places premium, à des salons et à des prestations exclusives.

Plateformes de revente de billets : Si toutes les places proposées par le club sont épuisées, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée sur des plateformes de revente comme StubHub.

Combien coûtent les billets pour Manchester City contre Brighton & Hove Albion en Premier League ?

Voici les prix des billets pour le prochain match de Premier League entre Manchester City et Brighton & Hove Albion, selon qu’ils sont proposés par les canaux officiels ou sur le marché de la revente :

1. Canaux officiels du club

Billets d’entrée standard (membres officiels) : Les billets officiels pour adultes coûtent entre 30 £ et 60 £ , selon le niveau tarifaire et la catégorie du match. Des tarifs réduits sont proposés aux enfants (à partir de 15 £), aux jeunes adultes et aux seniors.

Offres d’hospitalité officielles : Les expériences premium les jours de match et les offres donnant accès aux salons VIP, achetées directement auprès du club, débutent à 130 £ par personne et peuvent dépasser 1 000 £ pour les suites haut de gamme comme le Tunnel Club.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés auprès du club, des plateformes de revente comme StubHub proposent des billets dont les prix dépendent de la demande :

Billets d’entrée et places revendues : Les prix débutent généralement autour de l’équivalent de 55 £ à 65 £ , mais varient selon la demande, la catégorie des places et la proximité de la date du match.

Offres d’hospitalité revendues : Les prix débutent généralement autour de 140 £ et augmentent selon les prestations comprises dans l’offre.

Manchester City contre Brighton & Hove Albion en Premier League : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Manchester City et de Brighton & Hove Albion

Manchester City a remporté ses cinq derniers matches, en Premier League, en Carabao Cup et en Ligue des champions. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 5-3 contre Sunderland en Premier League. Le club a également inscrit cinq buts contre Norwich City en Carabao Cup. Sur ces cinq rencontres, City a marqué 13 buts et en a encaissé quatre, affichant une efficacité offensive constante.

Brighton a remporté quatre de ses cinq derniers matches. Sa seule défaite est survenue contre Chelsea, sur le score de 4-3, fin août. Depuis, l’équipe de Hurzeler affiche une excellente forme, avec notamment une victoire 3-0 sur le terrain d’Arsenal et un succès 5-0 contre Coventry City. Elle a inscrit 14 buts et en a encaissé six sur ces cinq rencontres.

Manchester City contre Brighton & Hove Albion : Le bilan des dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes s’est achevée sur un score de 1-1 à l’Etihad Stadium, en janvier 2026. Brighton a remporté deux de leurs cinq dernières confrontations, contre une victoire pour City et deux matches nuls. Durant cette série, Brighton a signé deux victoires consécutives à l’extérieur, à l’Etihad Stadium : 2-1 en août 2025, puis 2-1 en novembre 2024.