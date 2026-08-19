L’après-Pep commence véritablement le dimanche 23 août, quand Enzo Maresca conduira Manchester City sur la pelouse de l’Etihad Stadium pour son premier match de Premier League de la saison contre Bournemouth, et vous pourriez y assister en réservant vos billets dès aujourd’hui.

Manchester City n’est pas le seul club à avoir changé d’entraîneur, puisque Marco Rose a pris les rênes à Bournemouth, tandis qu’Andoni Iraola a rejoint le nord pour devenir le nouvel entraîneur de Liverpool.

Affronter Bournemouth ravivera de douloureux souvenirs chez les supporters de Manchester City, puisque leur match nul 1-1 contre les Cherries au Vitality Stadium en mai dernier a mis fin à leurs rêves de reconquérir le titre de Premier League. Cependant, City a dominé à domicile, remportant ses trois derniers matches contre Bournemouth à l’Etihad sur un score cumulé de 12-3.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Manchester City-Bournemouth, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Premier League Manchester City-Bournemouth ?

Manchester City reçoit Bournemouth à l’Etihad Stadium de Manchester, avec un coup d’envoi programmé à 15 heures, le dimanche 23 août.

Premier League - Journée 1 23 août 2026 - 09:00 Etihad Stadium

Comment acheter des billets pour Manchester City-Bournemouth en Premier League

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison et aux offres hospitality, gérées via le portail officiel de chaque club ou des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Détenteurs d’abonnements de saison & debentures : Les détenteurs actuels d’abonnements conservent leurs places ou remettent au club les matches qu’ils n’utilisent pas.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente en ligne traditionnelles selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par ex. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter les billets retournés à leur valeur faciale via la plateforme officielle Ticket Exchange du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Si vous cherchez des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Manchester City-Bournemouth ?

Le coût d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement en fonction du club qui reçoit, de l’emplacement du siège et de la catégorie du match :

Tranches d’âge & tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par paliers pour les catégories adulte, junior (généralement U18 ou U21), étudiant et senior, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par ex., catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long de la touche et en tribune basse sont proposées à des tarifs premium, tandis que les places en tribune haute derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante et active afin de participer aux tirages au sort ou aux bourses de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27 incluse, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils font partie des plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et généralement vendus exclusivement aux détenteurs d’abonnements de saison de premier rang disposant du maximum de points de fidélité ; ils n’arrivent quasiment jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base.

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