Manchester City affronte l’AEK Athènes le mardi 20 octobre 2026 à l’Etihad Stadium de Manchester.

City aborde cette campagne après une victoire inaugurale 2-0 à l’extérieur contre le FC Porto. L’AEK Athènes a décroché sa place dans la phase de ligue après avoir battu le Levski Sofia 4-0 sur l’ensemble des deux matches lors du tour de barrages.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Manchester City vs AEK Athènes, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Manchester City vs AEK Athènes en Ligue des champions ?

Manchester City vs AEK Athènes débute à l’Etihad Stadium de Manchester, le mardi 20 octobre 2026.

Ligue des Champions - Journée 3 20 oct. 2026 - 15:00 Etihad Stadium

Comment acheter des billets pour Manchester City vs AEK Athènes en Ligue des champions ?

Pour acheter des billets pour le match de Ligue des champions Manchester City vs AEK Athènes à l’Etihad Stadium le 20 octobre 2026, suivez ces méthodes d’achat :

1. Portail officiel de billetterie de Manchester City

Rendez-vous sur le site officiel de Manchester City dans la rubrique Ticketing and Hospitality.

2. Quota visiteurs (supporters de l’AEK Athènes)

Les supporters qui souhaitent s’asseoir dans le parcage visiteurs doivent obtenir leurs billets directement via le service officiel de billetterie de l’AEK Athènes ou le programme de quota réservé aux fans en déplacement, car les billets visiteurs ne sont pas vendus par le club hôte.

Combien coûtent les billets de Manchester City vs AEK Athènes en Ligue des champions ?

Les prix des billets pour Manchester City vs AEK Athènes en Ligue des champions de l’UEFA varient selon la catégorie de place et le niveau d’achat :

1. Admission générale (adultes)

Les billets standard pour adultes vont généralement de 45 € à 95 € , selon l’emplacement dans le stade et la vue (derrière les buts ou sur les côtés).

2. Billets à tarif réduit / juniors

Les billets à prix réduit pour les seniors, les jeunes adultes et les juniors se situent généralement entre 25 € et 50 € .

3. Section supporters visiteurs (AEK Athènes)

Les billets pour les supporters visiteurs sont plafonnés par le règlement de l’UEFA pour les supporters en déplacement à un maximum de 70 € .

4. Hospitalité le jour du match

Les offres VIP officielles et les options de salons hospitalité commencent à environ 180 € et peuvent dépasser 450 €+ selon le niveau de restauration et l’emplacement du siège.

Manchester City vs AEK Athènes en Ligue des champions : tout ce que vous devez savoir

La forme de Manchester City et de l’AEK Athènes

Manchester City a remporté chacun de ses cinq matches les plus récents, en signant des victoires en Premier League, en Ligue des champions et en Carabao Cup. Son résultat le plus récent est un succès 5-0 contre Norwich City en Carabao Cup le 17 septembre, et City a également battu Manchester United 1-0 en Premier League ainsi que le FC Porto 2-0 en Ligue des champions durant cette série. City a inscrit 12 buts et en a concédé deux lors de ces cinq rencontres, avec deux clean sheets à la clé.

L’AEK Athènes a remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues et en a fait un nul. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une victoire 8-1 en coupe contre Panserraikos FC, tandis que le club a aussi battu le LASK 1-0 en Ligue des champions et écrasé l’Aris Thessaloniki 5-0 en Super League. Ses seuls points perdus sont intervenus lors d’un match nul 1-1 contre l’Asteras Tripolis.

Manchester City vs AEK Athènes : historique récent des confrontations directes

Aucune donnée de confrontation directe entre Manchester City et l’AEK Athènes n’est actuellement disponible pour cette rencontre.