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Comment obtenir des billets pour Manchester City - AEK Athènes : prix pour la Ligue des champions, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Manchester City affronte l’AEK Athènes en Ligue des champions. Voici comment obtenir vos billets

Manchester City affronte l’AEK Athènes le mardi 20 octobre 2026 à l’Etihad Stadium de Manchester.

City aborde cette campagne après une victoire inaugurale 2-0 à l’extérieur contre le FC Porto. L’AEK Athènes a décroché sa place dans la phase de ligue après avoir battu le Levski Sofia 4-0 sur l’ensemble des deux matches lors du tour de barrages.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Manchester City vs AEK Athènes, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Manchester City vs AEK Athènes en Ligue des champions ?

Manchester City vs AEK Athènes débute à l’Etihad Stadium de Manchester, le mardi 20 octobre 2026.

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Ligue des Champions - Journée 3
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Comment acheter des billets pour Manchester City vs AEK Athènes en Ligue des champions ?

Pour acheter des billets pour le match de Ligue des champions Manchester City vs AEK Athènes à l’Etihad Stadium le 20 octobre 2026, suivez ces méthodes d’achat :

1. Portail officiel de billetterie de Manchester City

  • Rendez-vous sur le site officiel de Manchester City dans la rubrique Ticketing and Hospitality.

2. Quota visiteurs (supporters de l’AEK Athènes)

  • Les supporters qui souhaitent s’asseoir dans le parcage visiteurs doivent obtenir leurs billets directement via le service officiel de billetterie de l’AEK Athènes ou le programme de quota réservé aux fans en déplacement, car les billets visiteurs ne sont pas vendus par le club hôte.

Combien coûtent les billets de Manchester City vs AEK Athènes en Ligue des champions ?

Les prix des billets pour Manchester City vs AEK Athènes en Ligue des champions de l’UEFA varient selon la catégorie de place et le niveau d’achat :

1. Admission générale (adultes)

  • Les billets standard pour adultes vont généralement de 45 € à 95 €, selon l’emplacement dans le stade et la vue (derrière les buts ou sur les côtés).

2. Billets à tarif réduit / juniors

  • Les billets à prix réduit pour les seniors, les jeunes adultes et les juniors se situent généralement entre 25 € et 50 €.

3. Section supporters visiteurs (AEK Athènes)

  • Les billets pour les supporters visiteurs sont plafonnés par le règlement de l’UEFA pour les supporters en déplacement à un maximum de 70 €.

4. Hospitalité le jour du match

  • Les offres VIP officielles et les options de salons hospitalité commencent à environ 180 € et peuvent dépasser 450 €+ selon le niveau de restauration et l’emplacement du siège.

Manchester City vs AEK Athènes en Ligue des champions : tout ce que vous devez savoir

La forme de Manchester City et de l’AEK Athènes

Manchester City a remporté chacun de ses cinq matches les plus récents, en signant des victoires en Premier League, en Ligue des champions et en Carabao Cup. Son résultat le plus récent est un succès 5-0 contre Norwich City en Carabao Cup le 17 septembre, et City a également battu Manchester United 1-0 en Premier League ainsi que le FC Porto 2-0 en Ligue des champions durant cette série. City a inscrit 12 buts et en a concédé deux lors de ces cinq rencontres, avec deux clean sheets à la clé.

L’AEK Athènes a remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues et en a fait un nul. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une victoire 8-1 en coupe contre Panserraikos FC, tandis que le club a aussi battu le LASK 1-0 en Ligue des champions et écrasé l’Aris Thessaloniki 5-0 en Super League. Ses seuls points perdus sont intervenus lors d’un match nul 1-1 contre l’Asteras Tripolis.

MCI

MCI - Forme

COV
V1-0
POR
V0-2
MUN
V0-1
NOR
V5-0
SUN
V5-3
But marqué (encaissé)
14/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
AEK

AEK - Forme

ARI
V5-0
LAS
V1-0
ATT
N1-1
PAF
V8-1
VOL
V1-2
But marqué (encaissé)
17/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Manchester City vs AEK Athènes : historique récent des confrontations directes

Aucune donnée de confrontation directe entre Manchester City et l’AEK Athènes n’est actuellement disponible pour cette rencontre.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
V
3
FC BarceloneFC BarceloneBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
N
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
N
19
PSVPSVPSV
10101101
N
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
N
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
D
22
Slavia PragueSlavia PragueSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
InterInterINT
100112-10
D
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
SSC NaplesSSC NaplesNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

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