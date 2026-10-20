Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Ligue des Champions
team-logoManchester City
Etihad Stadium
team-logoAEK Athenes
Manchester City vs Athens TicketsManchester City vs Athens Premium
GOAL-e
Avec le concours de

Comment obtenir des billets pour Manchester City-AEK Athènes : prix des places pour la Ligue des champions, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

SHOPPING
Tickets
Manchester City
AEK Athenes
Ligue des Champions

Manchester City affronte l’AEK Athènes en Ligue des champions. Voici comment obtenir vos billets.

Manchester City aborde cette campagne après une victoire 2-0 à l’extérieur contre le FC Porto lors de son premier match. L’AEK Athènes a décroché sa place en phase de ligue en battant le Levski Sofia 4-0 sur l’ensemble des deux matches du tour de barrage.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Manchester City contre l’AEK Athènes, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le match de Ligue des champions entre Manchester City et l’AEK Athènes ?

Le match entre Manchester City et l’AEK Athènes débutera le mardi 20 octobre 2026 à l’Etihad Stadium, à Manchester.

crest
Ligue des Champions - Journée 3
Etihad Stadium

Comment acheter des billets pour Manchester City contre l’AEK Athènes en Ligue des champions ?

Pour acheter des billets pour le match de Ligue des champions entre Manchester City et l’AEK Athènes à l’Etihad Stadium le 20 octobre 2026, voici les possibilités :

1. Billetterie officielle de Manchester City

  • Rendez-vous sur le site officiel de Manchester City, dans la rubrique Billetterie et hospitalités.

2. Places réservées aux supporters visiteurs (AEK Athènes)

  • Les supporters souhaitant s’installer dans la tribune visiteurs doivent acheter leurs billets directement auprès de la billetterie officielle de l’AEK Athènes ou par l’intermédiaire de son programme d’attribution des places à l’extérieur, car le club hôte ne vend pas ces billets.

Combien coûtent les billets pour Manchester City contre l’AEK Athènes en Ligue des champions ?

Le prix des billets pour Manchester City contre l’AEK Athènes en Ligue des champions de l’UEFA varie selon la catégorie de siège et le tarif appliqué :

1. Billets standard (adultes)

  • Les billets standard pour adultes coûtent généralement entre 45 et 95 €, selon l’emplacement et la vue (derrière les buts ou sur les côtés du terrain).

2. Tarifs réduits et billets pour les jeunes

  • Les billets à tarif réduit pour les seniors, les jeunes adultes et les plus jeunes coûtent généralement entre 25 et 50 €.

3. Tribune visiteurs (AEK Athènes)

  • La réglementation de l’UEFA plafonne le prix des billets pour les supporters visiteurs à 70 €.

4. Prestations d’hospitalité pour le match

  • Les offres VIP officielles et les accès aux salons de réception commencent à environ 180 € et peuvent coûter plus de 450 € selon les prestations de restauration et l’emplacement du siège.

Manchester City contre l’AEK Athènes en Ligue des champions : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Manchester City et de l’AEK Athènes

Manchester City a remporté ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, en Premier League, en Ligue des champions et en Carabao Cup. Son résultat le plus récent est une victoire 5-0 contre Norwich City en Carabao Cup, le 17 septembre. Au cours de cette série, City a également battu Manchester United 1-0 en Premier League et le FC Porto 2-0 en Ligue des champions. L’équipe a marqué 12 buts et en a encaissé deux lors de ces cinq rencontres, sans encaisser de but à deux reprises.

L’AEK Athènes compte quatre victoires et un match nul lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 8-1 contre Panserraikos FC en coupe. L’équipe a également battu LASK 1-0 en Ligue des champions et largement dominé Aris Thessaloniki 5-0 en Super League. Elle n’a laissé échapper des points que lors d’un match nul 1-1 contre Asteras Tripolis.

MCI

MCI - Forme

NOR
V5-0
SUN
V5-3
LIV
V0-3
PSG
D2-4
IPS
V3-2
But marqué (encaissé)
18/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
AEK

AEK - Forme

ATT
N1-1
PAF
V8-1
VOL
V1-2
OFI
V3-0
SHK
D3-1
But marqué (encaissé)
15/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Manchester City contre l’AEK Athènes : Les confrontations récentes

Aucune donnée sur les confrontations entre Manchester City et l’AEK Athènes n’est actuellement disponible pour ce match.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
V
V
2
FC BarceloneFC BarceloneBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
220064+26
V
V
10
Bayern MunichBayern MunichFCB
211083+54
N
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
N
12
ComoComoCOM
210164+23
D
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
V
D
16
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
D
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
D
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
D
V
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
AEK AthenesAEK AthenesAEK
210123-13
D
V
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
V
D
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
V
D
25
RomaRomaROM
201145-11
D
N
26
PSVPSVPSV
201112-11
D
N
27
VikingVikingVIK
201146-21
N
D
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
D
N
29
InterInterINT
200246-20
D
D
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
D
D
31
Slavia PragueSlavia PragueSLP
200225-30
D
D
32
SSC NaplesSSC NaplesNAP
200214-30
D
D
33
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
D
D
Qualification pour les quarts de finale

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google