Manchester City aborde cette campagne après une victoire 2-0 à l’extérieur contre le FC Porto lors de son premier match. L’AEK Athènes a décroché sa place en phase de ligue en battant le Levski Sofia 4-0 sur l’ensemble des deux matches du tour de barrage.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Manchester City contre l’AEK Athènes, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le match de Ligue des champions entre Manchester City et l’AEK Athènes ?

Le match entre Manchester City et l’AEK Athènes débutera le mardi 20 octobre 2026 à l’Etihad Stadium, à Manchester.

Ligue des Champions - Journée 3 20 oct. 2026 - 15:00 Etihad Stadium

Comment acheter des billets pour Manchester City contre l’AEK Athènes en Ligue des champions ?

Pour acheter des billets pour le match de Ligue des champions entre Manchester City et l’AEK Athènes à l’Etihad Stadium le 20 octobre 2026, voici les possibilités :

1. Billetterie officielle de Manchester City

Rendez-vous sur le site officiel de Manchester City, dans la rubrique Billetterie et hospitalités.

2. Places réservées aux supporters visiteurs (AEK Athènes)

Les supporters souhaitant s’installer dans la tribune visiteurs doivent acheter leurs billets directement auprès de la billetterie officielle de l’AEK Athènes ou par l’intermédiaire de son programme d’attribution des places à l’extérieur, car le club hôte ne vend pas ces billets.

Combien coûtent les billets pour Manchester City contre l’AEK Athènes en Ligue des champions ?

Le prix des billets pour Manchester City contre l’AEK Athènes en Ligue des champions de l’UEFA varie selon la catégorie de siège et le tarif appliqué :

1. Billets standard (adultes)

Les billets standard pour adultes coûtent généralement entre 45 et 95 € , selon l’emplacement et la vue (derrière les buts ou sur les côtés du terrain).

2. Tarifs réduits et billets pour les jeunes

Les billets à tarif réduit pour les seniors, les jeunes adultes et les plus jeunes coûtent généralement entre 25 et 50 € .

3. Tribune visiteurs (AEK Athènes)

La réglementation de l’UEFA plafonne le prix des billets pour les supporters visiteurs à 70 € .

4. Prestations d’hospitalité pour le match

Les offres VIP officielles et les accès aux salons de réception commencent à environ 180 € et peuvent coûter plus de 450 € selon les prestations de restauration et l’emplacement du siège.

Manchester City contre l’AEK Athènes en Ligue des champions : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Manchester City et de l’AEK Athènes

Manchester City a remporté ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, en Premier League, en Ligue des champions et en Carabao Cup. Son résultat le plus récent est une victoire 5-0 contre Norwich City en Carabao Cup, le 17 septembre. Au cours de cette série, City a également battu Manchester United 1-0 en Premier League et le FC Porto 2-0 en Ligue des champions. L’équipe a marqué 12 buts et en a encaissé deux lors de ces cinq rencontres, sans encaisser de but à deux reprises.

L’AEK Athènes compte quatre victoires et un match nul lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 8-1 contre Panserraikos FC en coupe. L’équipe a également battu LASK 1-0 en Ligue des champions et largement dominé Aris Thessaloniki 5-0 en Super League. Elle n’a laissé échapper des points que lors d’un match nul 1-1 contre Asteras Tripolis.

Manchester City contre l’AEK Athènes : Les confrontations récentes

Aucune donnée sur les confrontations entre Manchester City et l’AEK Athènes n’est actuellement disponible pour ce match.