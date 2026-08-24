Málaga affronte Levante le dimanche 6 septembre 2026 à l’Estadio La Rosaleda, à Malaga.

Les deux équipes abordent ce duel de début de saison à la recherche d’un élan après des premières journées difficiles en championnat. Levante possède le meilleur bilan récent dans les confrontations directes face à Málaga, avec notamment deux victoires et deux matches nuls lors de leurs cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Málaga-Levante, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Málaga vs Levante en Liga ?

Málaga vs Levante débute à l’Estadio La Rosaleda, à Malaga, l’horaire exact devant être confirmé dans les programmes de diffusion de votre région.

LaLiga - Journée 4 6 sept. 2026 - 12:30 Estadio La Rosaleda

Comment acheter des billets pour Málaga vs Levante en Liga ?

Pour obtenir des billets pour la rencontre de la 4e journée de Liga entre le Málaga CF et le Levante UD le dimanche 6 septembre 2026 à l’Estadio La Rosaleda, suivez ces étapes :

1. Site officiel du club

Le moyen principal et le plus sûr d’acheter des billets au tarif facial est de passer directement par le portail en ligne officiel du Málaga CF.

Procédure : créez un compte sur la billetterie du club. Les non-résidents et les touristes internationaux peuvent facilement acheter des billets en fournissant un numéro de passeport valide au moment du paiement.

Mise en vente : les billets sont généralement d’abord mis en vente pour les membres du club ( socios ) avant d’être ouverts au grand public à l’approche de la date du match.

2. Guichets de l’Estadio La Rosaleda (Taquillas)

Si les billets ne sont pas tous vendus en ligne à l’avance, vous pouvez les acheter en personne aux guichets du stade :

Emplacement : guichets extérieurs de l’Estadio La Rosaleda (Paseo de Martiricos).

Horaires : les horaires de la billetterie sont élargis pendant la semaine du match et les guichets ouvrent le jour de la rencontre. Arrivez tôt pour éviter les longues files d’attente avant le coup d’envoi.

3. Marchés secondaires de billets

Si les billets grand public sont épuisés via les canaux officiels, les marchés secondaires offrent des options de revente :

Des plateformes comme StubHub proposent des places en revente.

Les prix sur les plateformes de revente varient selon l’emplacement des sièges et la demande.

Combien coûtent les billets pour Málaga vs Levante en Liga ?

Pour la rencontre de la 4e journée entre le Málaga CF et le Levante UD, le 6 septembre 2026 à l’Estadio La Rosaleda, les prix des billets varient considérablement selon que vous achetez des places grand public au tarif facial via les canaux officiels ou sur des plateformes secondaires de revente.

Billets officiels : les billets standard pour un match de championnat à La Rosaleda commencent généralement autour de 21 £ à 25 £ pour des places derrière les buts ( Fondo ) et montent jusqu’à 45 £ à 51 £ pour une vue centrale en tribune principale ( Tribuna/Preferencia ).

Marché de la revente : en raison de la forte demande et de la disponibilité anticipée, les annonces d’entrée de gamme sur le marché secondaire, comme sur StubHub , commencent actuellement autour de 100 £ à 115 £ avant les frais de service ou de livraison.

Málaga vs Levante en Liga : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Málaga vs Levante

Les cinq derniers matches de Málaga ont donné une victoire, deux nuls et deux défaites. Leur seul résultat en Liga sur cette série a été la défaite 2-0 contre l’Atlético de Madrid le 19 août, qui constitue leur sortie la plus récente. Avant cela, ils avaient fait match nul 2-2 avec Fulham en amical et perdu 2-1 contre l’AD Ceuta FC. Leur seule victoire est intervenue contre Al-Arabi, avec un succès 4-2 le 6 août. Sur ces cinq rencontres, Málaga a marqué onze buts et en a concédé neuf.

Levante arrive avec deux victoires et trois défaites sur ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent a été une défaite 3-0 contre l’Espanyol en Liga le 16 août. Auparavant, Levante s’était incliné 1-0 face à Villarreal en amical et avait battu Albacete 2-1. Cette série comprend également une victoire 1-0 contre Al Qadsiah et une défaite 2-1 en amical contre Sheffield United. Levante a marqué cinq buts sur ces cinq matches et en a encaissé sept.

Málaga vs Levante : bilan récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs remonte à février 2025, lorsqu’ils ont fait match nul 1-1 à La Rosaleda en Segunda División. Avant cela, Levante avait battu Málaga 4-2 à domicile en novembre 2024, également en deuxième division. Sur les cinq dernières confrontations directes, Levante présente le meilleur bilan avec deux victoires contre aucune pour Málaga, avec deux matches nuls et un autre résultat pour compléter l’ensemble. Ces cinq rencontres se répartissent entre la Segunda División et un seul match de Liga datant d’avril 2018, remporté 1-0 par Levante.

Classement de Málaga vs Levante

Dans le classement de début de saison de la Liga 2026/27, Málaga occupe la 18e place et Levante la 20e après la première journée.