Comment obtenir des billets pour Malaga - Villarreal : prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Málaga affronte Villarreal le mercredi 16 septembre 2026 à l'Estadio La Rosaleda, à Malaga.

Villarreal se déplace en Andalousie avec l'objectif de prendre des points précieux à l'extérieur dans sa course à une place qualificative pour l'Europe au classement du championnat. Cette affiche ravive une rivalité historique dans l'élite entre les deux équipes, qui se sont affrontées pour la dernière fois en Liga en avril 2018, lorsque Málaga s'était imposé 1-0 à domicile.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations à connaître pour obtenir des billets pour Málaga-Villarreal, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d'envoi de Málaga - Villarreal en Liga ?

Málaga - Villarreal débute à l'Estadio La Rosaleda, à Malaga.

LaLiga - Journée 6 17 sept. 2026 - 15:30 Estadio La Rosaleda

Comment acheter des billets pour Málaga - Villarreal en Liga ?

Pour acheter des billets pour le match de Liga Málaga CF vs Villarreal CF du 16 septembre 2026 à l'Estadio La Rosaleda, plusieurs options s'offrent à vous :

1. Portail officiel de billetterie du Málaga CF

Le portail officiel de billetterie du Málaga CF ( entradas.malagacf.com ) ou le site principal du club ( malagacf.com ). La vente officielle au grand public ouvre généralement 1 à 2 semaines avant la date du match. Acheter directement auprès du club recevant garantit la validité des billets aux tarifs faciaux.

2. Guichet physique du stade (sur place)

Vous pouvez acheter les places restantes directement au guichet du stade pendant la semaine du match ou le jour de la rencontre, sous réserve de disponibilité.

3. Plateformes de revente secondaires

Si les places en admission générale officielles sont épuisées, des plateformes secondaires comme StubHub proposent des options de revente.

Les billets sont souvent mis en ligne plus tôt sur les sites de revente par des abonnés ou des revendeurs.

Les prix sont déterminés par la demande des vendeurs et sont généralement plus élevés que leur valeur faciale.

Combien coûtent les billets pour Málaga - Villarreal en Liga ?

Les prix des billets pour le match de Liga Málaga CF vs Villarreal CF du 16 septembre 2026 à l'Estadio La Rosaleda varient selon que vous achetiez directement via les canaux officiels ou sur des plateformes secondaires :

Billets officiels du club (valeur faciale) : les billets standards en admission générale vendus directement par le Málaga CF se situent généralement entre 30 € et 75 € , selon la tribune et la catégorie de siège (par exemple, derrière les buts ou tribune latérale principale).

Offres officielles hospitality / packages VIP : les places premium et les options avec salon VIP via la vente officielle commencent à environ 120 € à 200 € .

Plateformes de revente secondaires : sur les sites d'échange de billets comme StubHub, les prix démarrent actuellement autour de 75 € à 90 € pour les places d'entrée de gamme, tandis que les billets affichés se situent en moyenne jusqu'à 150 € à 170 € , voire plus selon la demande.

Málaga - Villarreal en Liga : tout ce qu'il faut savoir

La forme de Málaga et Villarreal

Málaga a pris un point lors de ses deux matches de Liga disputés jusqu'ici, tandis que sa série de cinq rencontres, toutes compétitions et amicaux confondus, a produit une victoire, deux nuls et deux défaites. Son résultat le plus récent est un match nul 1-1 contre le Deportivo de A Coruna le 24 août. Avant cela, le club s'était incliné 2-0 contre l'Atletico Madrid lors de son ouverture en Liga. Les résultats de pré-saison comprenaient également un nul 2-2 contre Fulham et une victoire 4-2 face à Al-Arabi, même si une défaite 2-1 contre l'AD Ceuta FC figurait aussi dans cette série.

Villarreal arrive avec deux nuls en deux matches de Liga. Sur ses cinq dernières rencontres, le club compte deux victoires, deux nuls et une défaite. Sa sortie la plus récente s'est soldée par un nul 2-2 sur le terrain de l'Atletico Madrid le 23 août. Villarreal a également fait match nul 2-2 contre le Racing Santander lors du week-end d'ouverture. Des victoires amicales face à Galatasaray et Levante ont encadré une défaite 3-1 contre Lens en pré-saison. Sur l'ensemble de ces cinq matches, Villarreal a marqué sept buts et en a encaissé sept.

Málaga - Villarreal : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs remonte à la Liga du 1er avril 2018, lorsque Málaga avait battu Villarreal 1-0 à La Rosaleda. Sur les cinq dernières confrontations directes recensées, Málaga compte deux victoires contre deux pour Villarreal, avec un nul. Les deux équipes se sont également affrontées en amical en août 2017, un match remporté 1-0 par Málaga, tandis que Villarreal s'était imposé 2-0 à domicile en novembre 2017.

Classement de Málaga et Villarreal

Au classement actuel de la Liga, Villarreal occupe la neuvième place et Málaga la 16e.