Comment obtenir des billets pour Malaga - Real Sociedad : prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Málaga affronte la Real Sociedad le dimanche 18 octobre 2026 à l’Estadio La Rosaleda, à Malaga.

Sur les 16 confrontations entre les deux équipes dans toute l’histoire de la Liga, la Real Sociedad possède un léger avantage avec six victoires contre cinq pour Málaga, ainsi que cinq matches nuls. Málaga CF aborde cette rencontre avec l’objectif de mettre fin à une période compliquée, après avoir obtenu une victoire et deux nuls, pour deux défaites, lors de ses cinq derniers matches.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Málaga contre la Real Sociedad, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle date a lieu le coup d’envoi de Málaga - Real Sociedad en Liga ?

Málaga - Real Sociedad débutera à l’Estadio La Rosaleda, à Malaga, le dimanche 18 octobre 2026.

LaLiga - Journée 9 18 oct. 2026 - 12:30 Estadio La Rosaleda

Comment acheter des billets pour Málaga - Real Sociedad en Liga ?

Pour acheter des billets pour le match Málaga CF vs. Real Sociedad à l’Estadio La Rosaleda, voici les options à suivre :

1. Portail officiel de billetterie de Málaga CF

Achetez directement en ligne via le portail officiel de billetterie de Málaga CF ( entradas.malagacf.com ) ou directement à la billetterie de l’Estadio La Rosaleda , à Malaga.

2. Plateformes secondaires de revente de billets

Si le quota officiel est épuisé, des billets sont souvent proposés sur des plateformes secondaires telles que StubHub . Les prix sur les plateformes secondaires fluctuent en fonction de la demande.

Combien coûtent les billets pour Málaga - Real Sociedad en Liga ?

Les prix des billets pour Málaga CF vs. Real Sociedad varient selon la catégorie et le canal d’achat :

1. Billetterie officielle de Málaga CF (prix facial)

Derrière les buts (Fondo & Gol) : 35 € à 70 €

Tribune latérale (Preferencia) : 40 € à 105 €

Tribune principale (Tribuna) : 45 € à 120 €

Loges VIP & exécutives (Palcos) :90 € à 180 €

2. Plateformes secondaires de revente

Si le quota officiel est épuisé ou si la demande augmente à l’approche du match, les prix de revente sur des plateformes secondaires telles que StubHubse situent généralement entre 100 € et 525 €+, selon la proximité des places et la demande.

Málaga - Real Sociedad en Liga : tout ce que vous devez savoir

La forme de Málaga et de la Real Sociedad

Málaga aborde ce match avec une victoire, trois nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches de Liga. Son résultat le plus récent est une défaite 1-3 contre Villarreal le 17 septembre, et le club a également subi un revers 4-0 contre le Real Madrid plus tôt dans cette série. Les deux nuls contre le Celta Vigo et le Deportivo de A Coruna constituent ses sorties récentes les plus positives. Sur ces cinq matches, Málaga a marqué trois buts et en a encaissé huit.

Les cinq derniers matches de la Real Sociedad, toutes compétitions confondues, ont produit deux victoires, un nul et deux défaites. Sa sortie la plus récente a été une défaite à domicile 1-2 contre Bournemouth en Ligue Europa, et elle s’est inclinée 3-0 contre l’Atletico Madrid en Liga avant cela. Son meilleur résultat sur la période a été une victoire 2-3 à l’extérieur sur le terrain d’Elche. La Real Sociedad a marqué six buts et en a encaissé sept sur ces cinq rencontres.

Málaga - Real Sociedad : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces clubs a eu lieu en Coupe du Roi le 7 janvier 2024, lorsque la Real Sociedad s’est imposée 1-0 à l’extérieur à Malaga. En remontant aux cinq dernières confrontations enregistrées, Málaga compte deux victoires contre deux pour la Real Sociedad, avec un nul. Les deux équipes ne se sont plus affrontées en Liga depuis le 22 avril 2018, lorsque Málaga s’était imposé 2-0 à domicile.