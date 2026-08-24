Málaga affronte Levante le dimanche 6 septembre 2026 à l’Estadio La Rosaleda, à Málaga.

Les deux équipes abordent ce duel du début de saison en quête d’élan après des premières journées difficiles en championnat. Levante possède un meilleur bilan récent dans les confrontations directes face à Málaga, avec notamment deux victoires et deux matches nuls lors de ses cinq dernières rencontres contre ce même adversaire, toutes compétitions confondues.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Málaga contre Levante, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Málaga-Levante en Liga ?

Málaga-Levante se joue à l’Estadio La Rosaleda, à Málaga, l’horaire exact devant encore être confirmé dans les programmes de diffusion de votre région.

LaLiga - Journée 4 6 sept. 2026 - 12:30 Estadio La Rosaleda

Comment acheter des billets pour Málaga-Levante en Liga ?

Pour obtenir des billets pour la rencontre de la 4e journée de Liga entre Málaga CF et Levante UD, le dimanche 6 septembre 2026 à l’Estadio La Rosaleda, suivez ces étapes :

1. Site officiel du club

Le moyen principal et le plus sûr d’acheter des billets au prix facial est de passer directement par le portail en ligne officiel du Málaga CF.

Procédure : créez un compte sur le site de billetterie du club. Les non-résidents et les touristes internationaux peuvent facilement acheter des billets en fournissant un numéro de passeport valide au moment du paiement.

Mise en vente : les billets sont généralement d’abord mis à disposition des membres du club ( socios ) avant d’être ouverts au grand public à l’approche de la date du match.

2. Guichets de l’Estadio La Rosaleda (Taquillas)

Si les billets ne sont pas tous vendus en ligne à l’avance, vous pouvez les acheter en personne aux guichets du stade :

Emplacement : guichets extérieurs de l’Estadio La Rosaleda (Paseo de Martiricos).

Horaires : les horaires des guichets sont élargis pendant la semaine du match et ils ouvrent le jour du match. Arrivez tôt pour éviter les longues files d’attente avant le coup d’envoi.

3. Marchés secondaires de billets

Si les billets grand public sont épuisés via les canaux officiels, les marchés secondaires offrent des options de revente :

Des plateformes telles que StubHub proposent des places en revente.

Les prix sur les plateformes de revente varient selon l’emplacement du siège et la demande.

Combien coûtent les billets pour Málaga-Levante en Liga ?

Pour la rencontre de la 4e journée entre Málaga CF et Levante UD le 6 septembre 2026 à l’Estadio La Rosaleda, les prix des billets varient considérablement selon que vous achetez des billets grand public au prix facial via les canaux officiels ou sur des plateformes secondaires de revente.

Billets officiels : les billets standard pour un match de championnat à La Rosaleda commencent généralement autour de 21 £ à 25 £ pour des places derrière les buts ( Fondo ) et montent jusqu’à 45 £ à 51 £ pour une vue centrale en tribune principale ( Tribuna/Preferencia ).

Marché de la revente : en raison de la forte demande et de la disponibilité anticipée, les offres d’entrée de gamme sur le marché secondaire, comme sur StubHub , commencent actuellement autour de 100 £ à 115 £ avant les frais de service ou de livraison.

Málaga-Levante en Liga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Málaga et Levante

Les cinq derniers matches de Málaga ont donné une victoire, deux matches nuls et deux défaites. Son seul résultat en Liga sur cette série a été la défaite 2-0 contre l’Atlético de Madrid le 19 août, qui constitue sa sortie la plus récente. Avant cela, le club a fait match nul 2-2 avec Fulham en amical et a perdu 2-1 contre l’AD Ceuta FC. Son unique victoire est intervenue contre Al-Arabi, avec un succès 4-2 le 6 août. Sur ces cinq matches, Málaga a marqué onze buts et en a encaissé neuf.

Levante arrive avec deux victoires et trois défaites lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent a été une défaite 3-0 contre l’Espanyol en Liga le 16 août. Avant cela, le club s’est incliné 1-0 contre Villarreal en amical et a battu Albacete 2-1. Cette série comprend également une victoire 1-0 contre Al Qadsiah et une défaite 2-1 en amical contre Sheffield United. Levante a marqué cinq buts sur ces cinq matches et en a encaissé sept.

Málaga-Levante : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs remonte à février 2025, lorsqu’ils ont fait match nul 1-1 à La Rosaleda en Segunda División. Avant cela, Levante avait battu Málaga 4-2 à domicile en novembre 2024, également en deuxième division. Sur les cinq dernières confrontations directes, Levante présente le meilleur bilan avec deux victoires contre aucune pour Málaga, auxquels s’ajoutent deux matches nuls et un autre résultat pour compléter l’ensemble. Ces cinq rencontres couvrent la Segunda División ainsi qu’un seul match de Liga datant d’avril 2018, remporté 1-0 par Levante.

Málaga-Levante : classement

Au début du classement de Liga 2026/27, Málaga occupe la 18e place et Levante la 20e après la première journée.