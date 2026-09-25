Comment obtenir des billets pour Malaga-Espanyol : prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Málaga affronte l’Espanyol le dimanche 11 octobre 2026 à l’Estadio La Rosaleda, à Málaga.

La plus récente rencontre officielle en compétition entre les deux équipes remonte à mai 2021, lors d’un match de Segunda División, où l’Espanyol s’était imposé confortablement 3-0 à domicile. Sur l’ensemble de leurs confrontations directes en Liga, l’Espanyol mène avec 13 victoires contre 8 pour Málaga, ainsi que 5 matches nuls.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Málaga vs Espanyol, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle date a lieu le coup d’envoi de Málaga vs Espanyol en Liga ?

Málaga vs Espanyol a lieu à l’Estadio La Rosaleda, à Málaga, le dimanche 11 octobre 2026.

LaLiga - Journée 8 9 oct. 2026 - 15:00 Estadio La Rosaleda

Comment acheter des billets pour Málaga vs Espanyol en Liga ?

Pour acheter des billets pour le match de Liga Málaga CF vs. RCD Espanyol à l’Estadio La Rosaleda, suivez ces étapes :

Canaux officiels du club

Portail officiel de billetterie : Rendez-vous sur le portail officiel de billetterie de Málaga CF en ligne. La vente au grand public ouvre généralement 1 à 2 semaines avant le jour du match.

Billetterie de l’Estadio La Rosaleda (Taquillas) : Vous pouvez acheter des billets directement à la billetterie du stade à Málaga. La billetterie est généralement ouverte en semaine pendant les heures de bureau à l’approche de la rencontre, ainsi que le jour du match jusqu’au coup d’envoi, sous réserve de disponibilité.

Adhésion au club (Malaguista) : Les membres officiels de Málaga CF bénéficient d’un accès prioritaire à la vente des billets avant leur ouverture au grand public, ainsi que de réductions sur les prix des billets.

Combien coûtent les billets de Liga pour Málaga vs Espanyol ?

Les prix des billets pour Málaga CF vs. RCD Espanyol à l’Estadio La Rosaleda dépendent du canal d’achat et de la catégorie de places :

Achat officiel direct (billetterie de Málaga CF et site officiel)

Billets grand public : Les billets standards pour un match commencent généralement entre 30 € et 60 € pour des places standard derrière les buts (Fondo / Gol).

Places intermédiaires et premium : Les places privilégiées le long de la ligne de touche (Preferencia et Tribuna) se situent généralement entre 70 € et 120 € , selon la proximité avec la pelouse.

Offres VIP et hospitalité : Les options d’hospitalité premium commencent généralement autour de 150 € à 250 €+ .

Plateformes secondaires de billetterie

Si vous achetez via la revente ou des plateformes secondaires de billetterie telles que StubHub en raison d’une forte demande, attendez-vous à ce que les prix reflètent la demande du marché :

Prix de revente de départ : Les options secondaires commencent généralement autour de 110 € à 130 € .

Catégorie 1 et revente premium le long de la touche : Les vues centrales ou les places en Tribuna sur les plateformes de revente se situent généralement entre 200 € à 450 €+ .

Málaga vs Espanyol en Liga : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Málaga vs Espanyol

Málaga a pris deux points lors de ses quatre derniers matches de Liga, avec deux nuls et deux défaites. Sa sortie la plus récente s’est soldée par un 0-0 contre Levante, tandis qu’un nul 1-1 contre le Deportivo de La Coruna plus tôt dans cette série montre qu’il peut tenir tête à certains adversaires. Le revers le plus lourd a été une défaite 4-0 contre le Real Madrid, et le club s’est aussi incliné 2-0 contre l’Atletico Madrid. Sur ces quatre matches de championnat, Málaga a marqué deux buts et en a encaissé sept.

L’Espanyol a remporté un match, fait un nul et perdu deux de ses quatre dernières rencontres de Liga. Son résultat le plus récent a été un nul 1-1 à Séville, et sa meilleure performance de la série a été une victoire 3-0 contre Levante. Le club a perdu 2-1 contre le Real Madrid et 2-1 contre la Real Sociedad lors des deux autres matches. L’Espanyol a marqué six buts et en a encaissé six sur ces quatre rencontres de championnat.

Málaga vs Espanyol : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces équipes remonte à mai 2021, lorsque l’Espanyol a battu Málaga 3-0 en Segunda Division. En regardant les cinq dernières confrontations directes, l’Espanyol en a remporté quatre et Málaga aucune, avec un résultat qui n’est pas enregistré comme une victoire pour l’une ou l’autre équipe dans cet ensemble de données. L’Espanyol a été la force dominante dans cette affiche, remportant les deux rencontres de Segunda Division ainsi que trois des trois dernières confrontations de Liga entre les clubs.