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Comment obtenir des billets pour Malaga-Espanyol : prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Malaga affronte l’Espanyol en Liga. Voici comment obtenir vos billets

Málaga affronte l’Espanyol le dimanche 11 octobre 2026 à l’Estadio La Rosaleda, à Málaga.

La plus récente rencontre officielle en compétition entre les deux équipes remonte à mai 2021, lors d’un match de Segunda División, où l’Espanyol s’était imposé confortablement 3-0 à domicile. Sur l’ensemble de leurs confrontations directes en Liga, l’Espanyol mène avec 13 victoires contre 8 pour Málaga, ainsi que 5 matches nuls.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Málaga vs Espanyol, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle date a lieu le coup d’envoi de Málaga vs Espanyol en Liga ?

Málaga vs Espanyol a lieu à l’Estadio La Rosaleda, à Málaga, le dimanche 11 octobre 2026.

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LaLiga - Journée 8
Estadio La Rosaleda

Comment acheter des billets pour Málaga vs Espanyol en Liga ?

Pour acheter des billets pour le match de Liga Málaga CF vs. RCD Espanyol à l’Estadio La Rosaleda, suivez ces étapes :

Canaux officiels du club

  • Portail officiel de billetterie : Rendez-vous sur le portail officiel de billetterie de Málaga CF en ligne. La vente au grand public ouvre généralement 1 à 2 semaines avant le jour du match.
  • Billetterie de l’Estadio La Rosaleda (Taquillas) : Vous pouvez acheter des billets directement à la billetterie du stade à Málaga. La billetterie est généralement ouverte en semaine pendant les heures de bureau à l’approche de la rencontre, ainsi que le jour du match jusqu’au coup d’envoi, sous réserve de disponibilité.
  • Adhésion au club (Malaguista) : Les membres officiels de Málaga CF bénéficient d’un accès prioritaire à la vente des billets avant leur ouverture au grand public, ainsi que de réductions sur les prix des billets.

Combien coûtent les billets de Liga pour Málaga vs Espanyol ?

Les prix des billets pour Málaga CF vs. RCD Espanyol à l’Estadio La Rosaleda dépendent du canal d’achat et de la catégorie de places :

Achat officiel direct (billetterie de Málaga CF et site officiel)

  • Billets grand public : Les billets standards pour un match commencent généralement entre 30 € et 60 € pour des places standard derrière les buts (Fondo / Gol).
  • Places intermédiaires et premium : Les places privilégiées le long de la ligne de touche (Preferencia et Tribuna) se situent généralement entre 70 € et 120 €, selon la proximité avec la pelouse.
  • Offres VIP et hospitalité : Les options d’hospitalité premium commencent généralement autour de 150 € à 250 €+.

Plateformes secondaires de billetterie

Si vous achetez via la revente ou des plateformes secondaires de billetterie telles que StubHub en raison d’une forte demande, attendez-vous à ce que les prix reflètent la demande du marché :

  • Prix de revente de départ : Les options secondaires commencent généralement autour de 110 € à 130 €.
  • Catégorie 1 et revente premium le long de la touche : Les vues centrales ou les places en Tribuna sur les plateformes de revente se situent généralement entre 200 € à 450 €+.

Málaga vs Espanyol en Liga : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Málaga vs Espanyol

Málaga a pris deux points lors de ses quatre derniers matches de Liga, avec deux nuls et deux défaites. Sa sortie la plus récente s’est soldée par un 0-0 contre Levante, tandis qu’un nul 1-1 contre le Deportivo de La Coruna plus tôt dans cette série montre qu’il peut tenir tête à certains adversaires. Le revers le plus lourd a été une défaite 4-0 contre le Real Madrid, et le club s’est aussi incliné 2-0 contre l’Atletico Madrid. Sur ces quatre matches de championnat, Málaga a marqué deux buts et en a encaissé sept.

L’Espanyol a remporté un match, fait un nul et perdu deux de ses quatre dernières rencontres de Liga. Son résultat le plus récent a été un nul 1-1 à Séville, et sa meilleure performance de la série a été une victoire 3-0 contre Levante. Le club a perdu 2-1 contre le Real Madrid et 2-1 contre la Real Sociedad lors des deux autres matches. L’Espanyol a marqué six buts et en a encaissé six sur ces quatre rencontres de championnat.

MAL

MAL - Forme

RMA
D4-0
LEV
N0-0
CEL
N1-1
VIL
D1-3
GET
D1-0
But marqué (encaissé)
2/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
ESP

ESP - Forme

RSO
D2-1
SEV
N1-1
OSA
V0-2
RAY
D2-1
ELC
D1-3
But marqué (encaissé)
6/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Málaga vs Espanyol : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces équipes remonte à mai 2021, lorsque l’Espanyol a battu Málaga 3-0 en Segunda Division. En regardant les cinq dernières confrontations directes, l’Espanyol en a remporté quatre et Málaga aucune, avec un résultat qui n’est pas enregistré comme une victoire pour l’une ou l’autre équipe dans cet ensemble de données. L’Espanyol a été la force dominante dans cette affiche, remportant les deux rencontres de Segunda Division ainsi que trois des trois dernières confrontations de Liga entre les clubs.

Face à face

MalagaNulEspanyol Barcelone
0
0
5
LaLiga 2
Espanyol Barcelone badge
Espanyol Barcelone
ESP
3
Malaga badge
Malaga
MAL
0
FDM
LaLiga 2
Malaga badge
Malaga
MAL
0
Espanyol Barcelone badge
Espanyol Barcelone
ESP
3
FDM
LaLiga
Espanyol Barcelone badge
Espanyol Barcelone
ESP
4
Malaga badge
Malaga
MAL
1
FDM
LaLiga
Malaga badge
Malaga
MAL
0
Espanyol Barcelone badge
Espanyol Barcelone
ESP
1
FDM
LaLiga
Malaga badge
Malaga
MAL
0
Espanyol Barcelone badge
Espanyol Barcelone
ESP
1
FDM
1Buts marqués12
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué1/5
#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
7511167+916
V
V
V
D
V
3
Bétis SévilleBétis SévilleBET
751197+216
N
V
V
V
D
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
D
V
V
D
V
5
FC SévilleFC SévilleSEV
7412109+113
D
V
V
N
D
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
N
D
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
N
D
N
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
D
V
N
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
D
D
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
N
N
V
V
D
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
D
N
N
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
N
V
D
V
D
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
N
D
D
D
V
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
V
N
N
N
D
15
Espanyol BarceloneEspanyol BarceloneESP
7214101007
D
D
V
N
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
D
D
V
D
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
D
D
N
V
N
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
D
N
D
D
19
FC ValenceFC ValenceVAL
7115413-94
D
V
D
D
D
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
D
D
N
N
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

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