Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
LaLiga
team-logoMalaga
Estadio La Rosaleda
team-logoVillarreal
Book Malaga vs Villarreal Tickets
GOAL-e
Avec le concours de

Comment obtenir des billets pour Malaga contre Villarreal : prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

SHOPPING
Tickets
Malaga
Villarreal
LaLiga

Malaga affronte Villarreal en Liga. Voici comment obtenir vos billets

Málaga affronte Villarreal le mercredi 16 septembre 2026 à l'Estadio La Rosaleda, à Málaga.

Villarreal se rend en Andalousie avec l'ambition de décrocher de précieux points à l'extérieur dans sa course à une place qualificative pour l'Europe au classement du championnat. Cette affiche ravive une rivalité historique de l'élite entre les deux équipes, qui se sont affrontées pour la dernière fois en Liga en avril 2018, lorsque Málaga s'était imposé 1-0 à domicile.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Málaga contre Villarreal, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d'envoi de Málaga - Villarreal en Liga ?

Málaga - Villarreal débute à l'Estadio La Rosaleda, à Málaga.

crest
LaLiga - Journée 6
Estadio La Rosaleda

Comment acheter des billets pour Málaga - Villarreal en Liga ?

Pour acheter des billets pour le match de Liga Málaga CF vs Villarreal CF du 16 septembre 2026 à l'Estadio La Rosaleda, plusieurs options s'offrent à vous :

1. Portail officiel de billetterie du Málaga CF

Le portail officiel de billetterie du Málaga CF (entradas.malagacf.com) ou le site principal du club (malagacf.com). Les ventes officielles au grand public ouvrent généralement 1 à 2 semaines avant la date de la rencontre. Acheter directement auprès du club recevant garantit la validité des billets à leur prix facial.

2. Guichet physique du stade (sur place)

Vous pouvez acheter les places restantes directement au guichet du stade pendant la semaine du match ou le jour du match, sous réserve de disponibilité.

3. Plateformes secondaires de revente

Si les places officielles en admission générale sont épuisées, des plateformes secondaires comme StubHub proposent des options de revente.

Les billets sont souvent mis en vente plus tôt sur les sites de revente par des abonnés ou des revendeurs.

Les prix sont déterminés par la demande des vendeurs et sont généralement plus élevés que le prix facial.

Combien coûtent les billets pour Málaga - Villarreal en Liga ?

Les prix des billets pour le match de Liga Málaga CF vs Villarreal CF du 16 septembre 2026 à l'Estadio La Rosaleda varient selon que vous achetiez directement via les canaux officiels ou sur des plateformes secondaires :

  • Billets officiels du club (prix facial) : Les billets standards en admission générale vendus directement par le Málaga CF vont généralement de 30 € à 75 €, selon la tribune et la catégorie de siège (par exemple, derrière les buts ou tribune latérale principale).
  • Offres officielles hospitality / VIP : Les places premium et les options avec salon VIP via les ventes officielles commencent à environ 120 € à 200 €.
  • Plateformes secondaires de revente : Sur les sites d'échange de billets comme StubHub, les prix commencent actuellement autour de 75 € à 90 € pour les places les moins chères, avec des billets affichés en moyenne jusqu'à 150 € à 170 € ou plus selon la demande.

Málaga - Villarreal en Liga : tout ce qu'il faut savoir

Forme de Málaga et Villarreal

Málaga a pris un point lors de ses deux matches de Liga disputés jusqu'ici, et sa série de cinq rencontres, entre compétitions officielles et amicaux, a produit une victoire, deux nuls et deux défaites. Son résultat le plus récent est un match nul 1-1 contre le Deportivo de A Coruna le 24 août. Avant cela, le club s'était incliné 2-0 contre l'Atletico Madrid lors de son ouverture en Liga. La présaison a notamment inclus un nul 2-2 contre Fulham et une victoire 4-2 face à Al-Arabi, même si une défaite 2-1 contre l'AD Ceuta FC figure également dans cette série.

Villarreal arrive avec deux nuls en deux matches de Liga. Ses cinq dernières rencontres ont produit deux victoires, deux nuls et une défaite. Sa sortie la plus récente est le nul 2-2 sur le terrain de l'Atletico Madrid le 23 août. Le club a aussi fait match nul 2-2 contre le Racing Santander lors du week-end d'ouverture. Des victoires amicales contre Galatasaray et Levante ont encadré une défaite 3-1 contre Lens en présaison. Sur l'ensemble de ces cinq matches, Villarreal a marqué sept buts et en a encaissé sept.

MAL

MAL - Forme

ATM
D2-0
COR
N1-1
RMA
D4-0
LEV
N0-0
CEL
N1-1
But marqué (encaissé)
2/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
VIL

VIL - Forme

ATM
N2-2
ALA
D1-0
COR
D2-3
BVB
D3-2
BET
D1-2
But marqué (encaissé)
7/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Málaga - Villarreal : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces clubs a eu lieu en Liga le 1er avril 2018, lorsque Málaga s'est imposé 1-0 à La Rosaleda. Sur les cinq derniers face-à-face recensés, Málaga compte deux victoires contre deux pour Villarreal, pour un nul. Les deux équipes se sont également affrontées en amical en août 2017, un match que Málaga a remporté 1-0, et Villarreal s'est imposé 2-0 à domicile en novembre 2017.

Face à face

MalagaNulVillarreal
2
1
2
LaLiga
Malaga badge
Malaga
MAL
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FDM
LaLiga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
Malaga badge
Malaga
MAL
0
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Malaga badge
Malaga
MAL
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FDM
LaLiga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Malaga badge
Malaga
MAL
1
FDM
LaLiga
Malaga badge
Malaga
MAL
0
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
FDM
3Buts marqués5
Matchs au-delà des 2.5 buts0/5
Les deux équipes ont marqué1/5

Málaga - Villarreal : classement

Au classement actuel de la Liga, Villarreal occupe la neuvième place et Málaga est 16e.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
7511167+916
V
V
V
D
V
3
Bétis SévilleBétis SévilleBET
751197+216
N
V
V
V
D
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
D
V
V
D
V
5
FC SévilleFC SévilleSEV
7412109+113
D
V
V
N
D
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
N
D
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
N
D
N
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
D
V
N
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
D
D
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
N
N
V
V
D
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
D
N
N
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
N
V
D
V
D
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
N
D
D
D
V
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
V
N
N
N
D
15
Espanyol BarceloneEspanyol BarceloneESP
7214101007
D
D
V
N
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
D
D
V
D
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
D
D
N
V
N
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
D
N
D
D
19
FC ValenceFC ValenceVAL
7115413-94
D
V
D
D
D
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
D
D
N
N
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google