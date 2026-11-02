Málaga reçoit le Racing Santander le dimanche 8 novembre 2026 à l’Estadio La Rosaleda, à Málaga.

Leur dernière rencontre officielle remonte à mai 2026, lors de la saison 2025-2026 de Segunda División : les deux équipes avaient fait match nul 1-1 à l’Estadio La Rosaleda. Plus tôt cette même saison, le Racing Santander s’était imposé 3-0 face à Málaga à El Sardinero.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Málaga contre le Racing Santander, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de LaLiga entre Málaga et le Racing Santander ?

Le match entre Málaga et le Racing Santander se déroule le dimanche 8 novembre 2026 à l’Estadio La Rosaleda, à Málaga.

LaLiga - Journée 12 7 nov. 2026 - 08:00 Estadio La Rosaleda

Comment acheter des billets pour le match de LaLiga entre Málaga et le Racing Santander ?

Pour acheter des billets pour un match de LaLiga entre l’Atlético de Madrid et Barcelone, plusieurs options fiables s’offrent à vous, selon que vous préférez passer directement par les clubs ou par des plateformes de revente et des offres d’hospitalité :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle du club : Vous pouvez acheter des billets classiques pour les supporters de l’équipe à domicile directement sur le portail de billetterie officiel du Málaga CF ou sur le site officiel du Málaga CF. Acheter directement auprès du club garantit un prix nominal et un billet valide. Les membres du club et les abonnés bénéficient généralement d’un accès prioritaire avant l’ouverture de la vente au grand public.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par le club sont entièrement épuisés, il est souvent possible de trouver des billets classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de LaLiga lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le match de LaLiga entre Málaga et le Racing Santander ?

Le prix des billets pour le match de LaLiga entre Málaga et le Racing Santander varie selon l’emplacement des places, la demande et le canal d’achat, qu’il s’agisse de la billetterie officielle du club ou d’une plateforme de revente :

1. Canaux officiels des clubs

Places classiques : Pour les matches de championnat classiques, les prix commencent généralement autour de 40 à 70 € pour les places situées dans les tribunes supérieures ou les catégories standard.

Pour les matches de championnat classiques, les prix commencent généralement autour de pour les places situées dans les tribunes supérieures ou les catégories standard. Places réservées aux supporters visiteurs : Les billets officiels du parcage visiteurs, distribués selon les procédures de demande réservées aux membres des clubs, coûtent généralement autour de 50 € .

Les billets officiels du parcage visiteurs, distribués selon les procédures de demande réservées aux membres des clubs, coûtent généralement autour de . Places premium du club et en tribune basse : Les places offrant une meilleure vue, situées en tribune basse ou au centre des tribunes latérales et achetées directement lors des mises en vente officielles du club, coûtent généralement entre 120 et plus de 250 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente par le club sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix qui dépendent de la demande :

Tribunes supérieures et revente de places classiques : Les billets pour les niveaux supérieurs ou les sections hautes commencent généralement autour de 210 à 320 € , selon la demande.

Les billets pour les niveaux supérieurs ou les sections hautes commencent généralement autour de , selon la demande. Tribunes basses et catégories premium : Les places mieux situées dans les niveaux intermédiaires et les tribunes basses coûtent souvent entre 350 et plus de 900 €.

Málaga contre le Racing Santander en LaLiga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Málaga et du Racing Santander

Málaga n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches de LaLiga, avec trois défaites et deux nuls sur cette période. Lors de sa dernière sortie, le club s’est incliné 1-0 face à Getafe. Il a également perdu 3-1 contre Villarreal et 4-0 face au Real Madrid au cours de cette série. Les deux nuls ont été obtenus contre le Celta Vigo et Levante. Sur ces cinq rencontres, Málaga n’a marqué que deux buts et en a encaissé neuf.

Le Racing Santander traverse lui aussi une période difficile, avec deux victoires et trois défaites lors de ses cinq dernières sorties. Son dernier match s’est soldé par une lourde défaite 5-0 face au Celta Vigo, après un revers 7-2 contre Barcelone. Plus tôt dans cette série, le Racing avait toutefois enchaîné deux victoires, battant le Deportivo Alavés 2-1 puis Elche 3-2. Il a inscrit neuf buts sur ces cinq matches, mais en a encaissé dix-sept.

Málaga contre le Racing Santander : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes a eu lieu en mai 2026, en Segunda División, et s’est achevée sur un nul 1-1 à l’Estadio La Rosaleda. Le Racing Santander présente le meilleur bilan sur leurs cinq dernières confrontations, avec trois victoires, tandis que Málaga n’en a remporté aucune. Les deux autres matches se sont soldés par des nuls. Ces cinq rencontres se sont toutes déroulées en Segunda División.