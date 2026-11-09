Málaga reçoit l’Athletic Bilbao le dimanche 29 novembre 2026 à l’Estadio La Rosaleda, à Málaga.

Leurs dernières confrontations officielles dans l’élite ont donné lieu à des duels serrés, dont un spectaculaire match nul 3-3 à La Rosaleda. L’Athletic Bilbao a pris le dessus lors de leur dernier rendez-vous officiel en championnat avant l’absence de Málaga, avec une victoire 2-1 à San Mamés.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Málaga contre l’Athletic Bilbao, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Liga entre Málaga et l’Athletic Bilbao ?

Málaga contre l’Athletic Bilbao, à l’Estadio La Rosaleda de Málaga, le dimanche 29 novembre 2026.

LaLiga - Journée 14 28 nov. 2026 - 10:15 Estadio La Rosaleda

Comment acheter des billets pour le match de Liga entre Málaga et l’Athletic Bilbao ?

Voici les différentes possibilités pour acheter des billets pour le prochain match de Liga entre Málaga et l’Athletic Bilbao :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle des clubs : Vous pouvez consulter directement le site officiel du Málaga CF ou celui de l’Athletic Club pour connaître les billets mis en vente, les quotas réservés aux membres et les disponibilités aux guichets.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si tous les billets proposés par les clubs sont épuisés, il est souvent possible de trouver des billets en vente libre sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matchs de Liga lorsque les quotas initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Liga entre Málaga et l’Athletic Bilbao ?

Voici les différentes gammes de prix pour le prochain match de Liga entre Málaga et l’Athletic Bilbao :

1. Canaux officiels des clubs

Derrière les buts / niveau supérieur (Fondo Alto) : Généralement entre 30 € et 50 € .

Généralement entre . Derrière les buts / niveau inférieur (Fondo Bajo) : Généralement entre 45 € et 75 € .

Généralement entre . Tribune latérale / niveau supérieur (Tribuna / Lateral Alta) : Généralement entre 60 € et 100 € .

Généralement entre . Tribune latérale / niveau inférieur (Tribuna / Lateral Baja) : Entre 100 € et plus de 160 € .

Entre . Espaces VIP : Entre 180 € et plus de 350 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets dont les prix varient selon la demande :

Derrière les buts, niveau supérieur (Fondo Alto) : Les prix débutent généralement autour de 210 € à 220 € .

Les prix débutent généralement autour de . Derrière les buts, niveau inférieur (Fondo Bajo) : Les billets sont généralement proposés à partir de 235 € à 255 € .

Les billets sont généralement proposés à partir de . Tribune latérale, niveau supérieur et places préférentielles (Preferencia / Tribuna Alta) : Les prix vont de 270 € à 350 € .

Les prix vont de . Tribune latérale, niveau inférieur / meilleures catégories du niveau inférieur (Tribuna / Preferencia Baja) : Les prix débutent souvent autour de 420 € à plus de 450 €.

Málaga contre l’Athletic Bilbao en Liga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Málaga et de l’Athletic Bilbao

Málaga n’a remporté aucun de ses cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues, avec deux nuls et trois défaites, soit un bilan de zéro victoire, deux nuls et trois défaites. Sa dernière rencontre s’est soldée par un nul 1-1 contre le Deportivo Alavés. Sur cette série de cinq matchs, l’équipe a encaissé 11 buts et n’en a marqué que six. La défaite 5-2 contre la Real Sociedad constitue le point bas de cette séquence. Les deux revers consécutifs à domicile face à Getafe et Villarreal plus tôt dans cette période soulignent l’ampleur du défi qui attend Juan Funes.

Les cinq derniers matchs de l’Athletic Bilbao racontent une autre histoire : le club visiteur affiche un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite. Son succès 4-0 contre Getafe a été sa prestation la plus convaincante. Il a également obtenu un nul vierge face à Valence et battu le Deportivo Alavés à l’extérieur. Sa seule défaite sur cette période est survenue contre Levante, match au cours duquel il a encaissé trois buts. Bilbao a gardé sa cage inviolée à deux reprises en cinq matchs et inscrit six buts au total.

Málaga contre l’Athletic Bilbao : leurs dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à février 2018, lorsque l’Athletic Bilbao a battu Málaga 2-1 en Liga à San Mamés. Sur les cinq dernières confrontations figurant dans les données, Bilbao s’est imposé trois fois, Málaga une fois, et un match s’est terminé par un nul. Les deux équipes s’étaient quittées sur un score de 3-3 à La Rosaleda en septembre 2017, ce qui reste leur confrontation la plus prolifique de l’histoire récente.