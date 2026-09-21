Lyon affronte Rennes le samedi 19 septembre 2026 au Groupama Stadium de Lyon.
Lors de leur confrontation la plus récente en mai 2026, Lyon s'est imposé 4-2 à domicile face à Rennes dans un match prolifique. Le Stade Rennais cherchera à inverser la tendance à l'extérieur et à reprendre le dessus dans une rivalité historiquement très disputée.
Laissez GOAL vous donner tout ce qu'il faut savoir pour obtenir des billets pour Lyon-Rennes, notamment où les acheter et combien ils coûtent.
Quand a lieu le coup d'envoi de Lyon-Rennes en Ligue 1 ?
Lyon-Rennes se joue au Groupama Stadium de Lyon, avec un coup d'envoi prévu comme confirmé dans les détails du match ci-dessous.
Comment acheter des billets pour Lyon-Rennes en Ligue 1 ?
Vous pouvez acheter des billets pour le match de Ligue 1 Lyon-Rennes par plusieurs options principales :
- Portail officiel de billetterie de l'Olympique Lyonnais : Le moyen le plus sûr d'acheter des billets au prix facial est de passer directement par le site officiel de billetterie de l'OL (billetterie.olvallee.fr ou ol.fr).
- Guichets du Groupama Stadium : Vous pouvez acheter des billets en personne aux guichets du Groupama Stadium à Décines-Charpieu, Lyon, les jours sans match ou avant le coup d'envoi s'il reste des places disponibles.
- Partenaires officiels voyage et hospitalité : Des partenaires de voyage sportifs autorisés comme P1 Travel proposent des billets officiels pour le jour du match ainsi que des offres VIP hospitality.
- Places de marché secondaires pour les billets : Des plateformes d'agrégation de billets comme Ticombo proposent des billets en admission générale et des billets VIP du marché secondaire provenant de revendeurs.
Combien coûtent les billets pour Lyon-Rennes en Ligue 1 ?
Les prix des billets pour le match de Ligue 1 Lyon-Stade Rennais au Groupama Stadium le samedi 19 septembre 2026 varient selon la catégorie de places et l'endroit où vous les achetez :
- Billets officiels au prix facial : Les billets en admission générale vendus directement par l'Olympique Lyonnais vont d'environ 15 € à 30 € pour des places standards derrière les buts ou en tribune haute. Les places en latérale de catégorie intermédiaire se situent généralement entre 35 € et 75 €.
- Revente et places de marché secondaires : Sur des plateformes de revente comme Ticombo, les prix d'entrée commencent généralement autour de 18 € à 33 € pour les places de base. Sur l'ensemble des marchés secondaires, les places classiques tournent en moyenne entre 95 € et 135 €, selon la vue et la demande.
- Offres hospitality et packages VIP : Les options premium pour le jour du match et les packages officiels de voyage avec hospitalité commencent généralement autour de 160 € à 250 €+ par billet.
Lyon-Rennes en Ligue 1 : tout ce qu'il faut savoir
La forme de Lyon et Rennes
Lyon a remporté deux matches, fait un nul et perdu deux de ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une défaite 1-2 contre Fenerbahce au match retour du deuxième tour de qualification pour la Ligue des champions, le 26 août, ce qui a mis fin à sa campagne européenne. Avant cela, Lyon a battu Toulouse 2-0 en Ligue 1 et fait match nul 1-1 contre Fenerbahce à l'aller. Son meilleur résultat sur cette série a été une victoire 3-0 contre le Sparta Prague, même s'il s'est aussi incliné 2-1 contre le Sparta Prague lors d'un tour de qualification précédent. Lyon a marqué sept buts et en a encaissé six sur ces cinq matches.
Rennes n'a pas gagné lors de ses cinq derniers matches, avec un nul et quatre défaites. Son résultat compétitif le plus récent a été un nul 2-2 contre le Paris Saint-Germain en Ligue 1 le 23 août, un match que Rennes menait 2-0 avant d'encaisser deux buts en seconde période. Sa préparation a notamment inclus des défaites contre Brentford (4-2), Sunderland (2-1) et Brentford Academy (2-1), ainsi qu'un nul 3-3 contre Galatasaray. Rennes a marqué neuf buts lors de ces cinq matches et en a encaissé douze.
Lyon-Rennes : historique récent des confrontations directes
La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu le 3 mai 2026, lorsque Lyon a battu Rennes 4-2 au Groupama Stadium en Ligue 1. Sur les cinq dernières confrontations directes, Lyon possède un net avantage avec trois victoires contre deux pour Rennes. Lyon a marqué 14 buts lors de ces rencontres contre neuf pour Rennes, avec le match à Rennes en septembre 2025 qui s'est terminé sur un 3-1 pour l'équipe à domicile, tandis qu'une rencontre antérieure en août 2024 avait également tourné en faveur de Rennes sur le score de 3-0.
Face à face
Classement de Lyon et Rennes
|#
|P
|V
|N
|D
|BP
|A
|+/-
|Pts
|Forme
|1
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|+5
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