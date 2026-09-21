Lyon affronte Rennes le samedi 19 septembre 2026 au Groupama Stadium de Lyon.

Lors de leur confrontation la plus récente en mai 2026, Lyon s'est imposé 4-2 à domicile face à Rennes dans un match prolifique. Le Stade Rennais cherchera à inverser la tendance à l'extérieur et à reprendre le dessus dans une rivalité historiquement très disputée.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu'il faut savoir pour obtenir des billets pour Lyon-Rennes, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d'envoi de Lyon-Rennes en Ligue 1 ?

Lyon-Rennes se joue au Groupama Stadium de Lyon, avec un coup d'envoi prévu comme confirmé dans les détails du match ci-dessous.

Ligue 1 - Journée 5 19 sept. 2026 - 14:45 Groupama Stadium

Comment acheter des billets pour Lyon-Rennes en Ligue 1 ?

Vous pouvez acheter des billets pour le match de Ligue 1 Lyon-Rennes par plusieurs options principales :

Portail officiel de billetterie de l'Olympique Lyonnais : Le moyen le plus sûr d'acheter des billets au prix facial est de passer directement par le site officiel de billetterie de l'OL (billetterie.olvallee.fr ou ol.fr).

Guichets du Groupama Stadium : Vous pouvez acheter des billets en personne aux guichets du Groupama Stadium à Décines-Charpieu, Lyon, les jours sans match ou avant le coup d'envoi s'il reste des places disponibles.

Partenaires officiels voyage et hospitalité : Des partenaires de voyage sportifs autorisés comme P1 Travel proposent des billets officiels pour le jour du match ainsi que des offres VIP hospitality.

Places de marché secondaires pour les billets : Des plateformes d'agrégation de billets comme Ticombo proposent des billets en admission générale et des billets VIP du marché secondaire provenant de revendeurs.

Combien coûtent les billets pour Lyon-Rennes en Ligue 1 ?

Les prix des billets pour le match de Ligue 1 Lyon-Stade Rennais au Groupama Stadium le samedi 19 septembre 2026 varient selon la catégorie de places et l'endroit où vous les achetez :

Billets officiels au prix facial : Les billets en admission générale vendus directement par l'Olympique Lyonnais vont d'environ 15 € à 30 € pour des places standards derrière les buts ou en tribune haute. Les places en latérale de catégorie intermédiaire se situent généralement entre 35 € et 75 € .

Revente et places de marché secondaires : Sur des plateformes de revente comme Ticombo, les prix d'entrée commencent généralement autour de 18 € à 33 € pour les places de base. Sur l'ensemble des marchés secondaires, les places classiques tournent en moyenne entre 95 € et 135 € , selon la vue et la demande.

Offres hospitality et packages VIP : Les options premium pour le jour du match et les packages officiels de voyage avec hospitalité commencent généralement autour de 160 € à 250 €+ par billet.

Lyon-Rennes en Ligue 1 : tout ce qu'il faut savoir

La forme de Lyon et Rennes

Lyon a remporté deux matches, fait un nul et perdu deux de ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une défaite 1-2 contre Fenerbahce au match retour du deuxième tour de qualification pour la Ligue des champions, le 26 août, ce qui a mis fin à sa campagne européenne. Avant cela, Lyon a battu Toulouse 2-0 en Ligue 1 et fait match nul 1-1 contre Fenerbahce à l'aller. Son meilleur résultat sur cette série a été une victoire 3-0 contre le Sparta Prague, même s'il s'est aussi incliné 2-1 contre le Sparta Prague lors d'un tour de qualification précédent. Lyon a marqué sept buts et en a encaissé six sur ces cinq matches.

Rennes n'a pas gagné lors de ses cinq derniers matches, avec un nul et quatre défaites. Son résultat compétitif le plus récent a été un nul 2-2 contre le Paris Saint-Germain en Ligue 1 le 23 août, un match que Rennes menait 2-0 avant d'encaisser deux buts en seconde période. Sa préparation a notamment inclus des défaites contre Brentford (4-2), Sunderland (2-1) et Brentford Academy (2-1), ainsi qu'un nul 3-3 contre Galatasaray. Rennes a marqué neuf buts lors de ces cinq matches et en a encaissé douze.

Lyon-Rennes : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu le 3 mai 2026, lorsque Lyon a battu Rennes 4-2 au Groupama Stadium en Ligue 1. Sur les cinq dernières confrontations directes, Lyon possède un net avantage avec trois victoires contre deux pour Rennes. Lyon a marqué 14 buts lors de ces rencontres contre neuf pour Rennes, avec le match à Rennes en septembre 2025 qui s'est terminé sur un 3-1 pour l'équipe à domicile, tandis qu'une rencontre antérieure en août 2024 avait également tourné en faveur de Rennes sur le score de 3-0.