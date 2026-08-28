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Comment obtenir des billets pour Lyon - Rennes : prix en Ligue 1, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Lyon affronte Rennes en Ligue 1. Voici comment vous pouvez obtenir vos billets

Lyon affronte Rennes le samedi 19 septembre 2026 au Groupama Stadium, à Lyon.

Lors de leur confrontation la plus récente, en mai 2026, Lyon s'est imposé 4-2 à domicile face à Rennes dans un match prolifique. Le Stade Rennais tentera d'inverser la tendance à l'extérieur et de reprendre l'ascendant dans une rivalité historiquement très disputée.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations à connaître pour obtenir des billets pour Lyon-Rennes, notamment où les acheter et à quel prix.

À quelle date a lieu le coup d'envoi de Lyon-Rennes en Ligue 1 ?

Lyon-Rennes se joue au Groupama Stadium, à Lyon, avec un coup d'envoi programmé comme indiqué dans les détails du match ci-dessous.

crest
Ligue 1 - Journée 5
Groupama Stadium

Comment acheter des billets pour Lyon-Rennes en Ligue 1 ?

Vous pouvez acheter des billets pour le match de Ligue 1 entre Lyon et Rennes via plusieurs options principales :

  • Portail officiel de billetterie de l'Olympique Lyonnais : Le moyen le plus sûr d'acheter des billets au prix facial est de passer directement par le site officiel de billetterie de l'OL (billetterie.olvallee.fr ou ol.fr).  
  • Guichets du Groupama Stadium : Vous pouvez acheter des billets en personne aux guichets du Groupama Stadium à Décines-Charpieu, Lyon, les jours sans match ou avant le coup d'envoi s'il reste des places disponibles.  
  • Partenaires officiels voyage et hospitalité : Des partenaires de voyage sportifs autorisés comme P1 Travel proposent des billets officiels pour le jour du match, ainsi que des offres VIP d'hospitalité.
  • Places de marché secondaires de billets : Des plateformes agrégatrices de billets comme Ticombo proposent des billets d'admission générale et des billets VIP du marché secondaire vendus par des revendeurs.  

Combien coûtent les billets pour Lyon-Rennes en Ligue 1 ?

Les prix des billets pour le match de Ligue 1 entre Lyon et le Stade Rennais au Groupama Stadium le samedi 19 septembre 2026 varient selon la catégorie de siège et l'endroit où vous les achetez :

  • Billets officiels au prix facial : Les billets d'admission générale vendus directement par l'Olympique Lyonnais vont d'environ 15 € à 30 € pour des places standard derrière les buts ou en tribune supérieure. Les places latérales en catégorie intermédiaire se situent généralement entre 35 € et 75 €.
  • Revente et marchés secondaires : Sur des plateformes de revente comme Ticombo, les prix d'entrée commencent généralement autour de 18 € à 33 € pour des places basiques. Sur l'ensemble des marchés secondaires, les places en admission générale se situent en moyenne entre 95 € et 135 €, selon la vue et la demande.
  • Offres hospitalité et packages VIP : Les options premium pour le jour du match et les packages officiels de voyage avec hospitalité commencent généralement autour de 160 € à 250 €+ par billet.

Lyon-Rennes en Ligue 1 : tout ce qu'il faut savoir

Forme de Lyon et Rennes

Lyon a remporté deux matches, fait un nul et subi deux défaites lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente a été une défaite 1-2 contre Fenerbahce au match retour du deuxième tour de qualification pour la Ligue des champions, le 26 août, ce qui a mis fin à sa campagne européenne. Avant cela, Lyon avait battu Toulouse 2-0 en Ligue 1 et fait match nul 1-1 contre Fenerbahce à l'aller. Son meilleur résultat sur cette série a été une victoire 3-0 contre le Sparta Prague, même si l'équipe s'était aussi inclinée 2-1 face au Sparta Prague lors d'un tour qualificatif précédent. Lyon a marqué sept buts et en a encaissé six sur ces cinq matches.

Rennes n'a remporté aucun de ses cinq derniers matches, avec un nul et quatre défaites. Son résultat compétitif le plus récent a été un nul 2-2 contre le Paris Saint-Germain en Ligue 1 le 23 août, un match dans lequel le club menait 2-0 avant d'encaisser deux buts en seconde période. Sa préparation estivale a inclus des défaites contre Brentford (4-2), Sunderland (2-1) et Brentford Academy (2-1), ainsi qu'un nul 3-3 contre Galatasaray. Rennes a marqué neuf buts sur ces cinq matches et en a encaissé douze.

OL

OL - Forme

FB
D1-2
LEH
N1-1
AJA
V3-1
PAR
N0-0
AND
V1-2
But marqué (encaissé)
7/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
REN

REN - Forme

PSG
N2-2
LEM
V3-2
SCO
V1-2
OM
V1-0
SGR
N0-0
But marqué (encaissé)
8/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Lyon-Rennes : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu le 3 mai 2026, lorsque Lyon a battu Rennes 4-2 au Groupama Stadium en Ligue 1. Sur les cinq dernières confrontations directes, Lyon possède un net avantage, avec trois victoires contre deux pour Rennes. Lyon a inscrit 14 buts lors de ces rencontres contre neuf pour Rennes, le match à Rennes en septembre 2025 s'étant terminé sur le score de 3-1 pour l'équipe à domicile, tandis qu'une rencontre plus tôt, en août 2024, avait également tourné en faveur de Rennes sur le score de 3-0.

Face à face

LyonNulRennes
2
0
3
Ligue 1
Lyon badge
Lyon
OL
4
Rennes badge
Rennes
REN
2
FDM
Ligue 1
Rennes badge
Rennes
REN
3
Lyon badge
Lyon
OL
1
FDM
Ligue 1
Lyon badge
Lyon
OL
4
Rennes badge
Rennes
REN
1
FDM
Ligue 1
Rennes badge
Rennes
REN
3
Lyon badge
Lyon
OL
0
FDM
Ligue 1
Lyon badge
Lyon
OL
2
Rennes badge
Rennes
REN
3
FDM
11Buts marqués12
Matchs au-delà des 2.5 buts5/5
Les deux équipes ont marqué4/5

Classement de Lyon et Rennes

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
MonacoMonacoASM
541083+513
V
N
V
V
V
2
LyonLyonOL
5320102+811
V
N
V
N
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
N
V
V
N
4
LilleLilleLIL
531184+410
D
V
V
N
V
5
RennesRennesREN
531189-110
D
V
V
V
N
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
V
V
D
N
N
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
N
D
V
D
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
D
N
V
V
D
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
N
N
D
N
10
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
5203712-56
V
V
D
D
D
11
BrestBrestB29
512278-15
D
D
V
N
N
12
LorientLorientFCL
512256-15
D
N
V
D
N
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
V
N
D
N
D
14
NiceNiceNCE
512236-35
V
D
N
D
N
15
LensLensRCL
51139904
D
N
D
D
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
D
D
D
V
N
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
D
D
D
D
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
D
N
D
N
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

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