Comment obtenir des billets pour Lyon - Rennes : prix en Ligue 1, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Lyon affronte Rennes le samedi 19 septembre 2026 au Groupama Stadium, à Lyon.

Lors de leur confrontation la plus récente, en mai 2026, Lyon s'est imposé 4-2 à domicile face à Rennes dans un match prolifique. Le Stade Rennais tentera d'inverser la tendance à l'extérieur et de reprendre l'ascendant dans une rivalité historiquement très disputée.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations à connaître pour obtenir des billets pour Lyon-Rennes, notamment où les acheter et à quel prix.

À quelle date a lieu le coup d'envoi de Lyon-Rennes en Ligue 1 ?

Lyon-Rennes se joue au Groupama Stadium, à Lyon, avec un coup d'envoi programmé comme indiqué dans les détails du match ci-dessous.

Ligue 1 - Journée 5 19 sept. 2026 - 14:45 Groupama Stadium

Comment acheter des billets pour Lyon-Rennes en Ligue 1 ?

Vous pouvez acheter des billets pour le match de Ligue 1 entre Lyon et Rennes via plusieurs options principales :

Portail officiel de billetterie de l'Olympique Lyonnais : Le moyen le plus sûr d'acheter des billets au prix facial est de passer directement par le site officiel de billetterie de l'OL (billetterie.olvallee.fr ou ol.fr).

Guichets du Groupama Stadium : Vous pouvez acheter des billets en personne aux guichets du Groupama Stadium à Décines-Charpieu, Lyon, les jours sans match ou avant le coup d'envoi s'il reste des places disponibles.

Partenaires officiels voyage et hospitalité : Des partenaires de voyage sportifs autorisés comme P1 Travel proposent des billets officiels pour le jour du match, ainsi que des offres VIP d'hospitalité.

Places de marché secondaires de billets : Des plateformes agrégatrices de billets comme Ticombo proposent des billets d'admission générale et des billets VIP du marché secondaire vendus par des revendeurs.

Combien coûtent les billets pour Lyon-Rennes en Ligue 1 ?

Les prix des billets pour le match de Ligue 1 entre Lyon et le Stade Rennais au Groupama Stadium le samedi 19 septembre 2026 varient selon la catégorie de siège et l'endroit où vous les achetez :

Billets officiels au prix facial : Les billets d'admission générale vendus directement par l'Olympique Lyonnais vont d'environ 15 € à 30 € pour des places standard derrière les buts ou en tribune supérieure. Les places latérales en catégorie intermédiaire se situent généralement entre 35 € et 75 € .

Revente et marchés secondaires : Sur des plateformes de revente comme Ticombo, les prix d'entrée commencent généralement autour de 18 € à 33 € pour des places basiques. Sur l'ensemble des marchés secondaires, les places en admission générale se situent en moyenne entre 95 € et 135 € , selon la vue et la demande.

Offres hospitalité et packages VIP : Les options premium pour le jour du match et les packages officiels de voyage avec hospitalité commencent généralement autour de 160 € à 250 €+ par billet.

Lyon-Rennes en Ligue 1 : tout ce qu'il faut savoir

Forme de Lyon et Rennes

Lyon a remporté deux matches, fait un nul et subi deux défaites lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente a été une défaite 1-2 contre Fenerbahce au match retour du deuxième tour de qualification pour la Ligue des champions, le 26 août, ce qui a mis fin à sa campagne européenne. Avant cela, Lyon avait battu Toulouse 2-0 en Ligue 1 et fait match nul 1-1 contre Fenerbahce à l'aller. Son meilleur résultat sur cette série a été une victoire 3-0 contre le Sparta Prague, même si l'équipe s'était aussi inclinée 2-1 face au Sparta Prague lors d'un tour qualificatif précédent. Lyon a marqué sept buts et en a encaissé six sur ces cinq matches.

Rennes n'a remporté aucun de ses cinq derniers matches, avec un nul et quatre défaites. Son résultat compétitif le plus récent a été un nul 2-2 contre le Paris Saint-Germain en Ligue 1 le 23 août, un match dans lequel le club menait 2-0 avant d'encaisser deux buts en seconde période. Sa préparation estivale a inclus des défaites contre Brentford (4-2), Sunderland (2-1) et Brentford Academy (2-1), ainsi qu'un nul 3-3 contre Galatasaray. Rennes a marqué neuf buts sur ces cinq matches et en a encaissé douze.

Lyon-Rennes : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu le 3 mai 2026, lorsque Lyon a battu Rennes 4-2 au Groupama Stadium en Ligue 1. Sur les cinq dernières confrontations directes, Lyon possède un net avantage, avec trois victoires contre deux pour Rennes. Lyon a inscrit 14 buts lors de ces rencontres contre neuf pour Rennes, le match à Rennes en septembre 2025 s'étant terminé sur le score de 3-1 pour l'équipe à domicile, tandis qu'une rencontre plus tôt, en août 2024, avait également tourné en faveur de Rennes sur le score de 3-0.