Comment obtenir des billets pour Lyon - Nice : prix en Ligue 1, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Lyon affronte Nice le dimanche 18 octobre 2026 au Groupama Stadium, à Lyon.

Les confrontations historiques entre les deux clubs français ont donné lieu à une rivalité équilibrée, Lyon ayant remporté 17 victoires contre 13 pour Nice en 36 face-à-face. L’attention tactique se portera sur la ligne d’attaque lyonnaise face au bloc défensif niçois, alors que les deux équipes cherchent à prendre des points cruciaux en Ligue 1.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Lyon-Nice, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Lyon vs Nice en Ligue 1 ?

Ligue 1 - Journée 7 18 oct. 2026 - 14:45 Groupama Stadium

Comment acheter des billets pour Lyon vs Nice en Ligue 1 ?

Pour acheter des billets pour la rencontre de Ligue 1 entre l’Olympique Lyonnais et l’OGC Nice au Groupama Stadium, voici les principales options :

1. Billetterie officielle du club

Site web : créez un compte gratuit sur le portail officiel de billetterie (billetterie.ol.fr).

Vente générale : contrairement à certains grands clubs européens, Lyon n’exige généralement pas d’adhésion payante pour acheter des billets de Ligue 1 : un compte enregistré gratuit suffit pour les matches en vente générale.

2. Offres officielles VIP et hospitalité

Si les billets standard sont épuisés, ou si vous souhaitez une expérience de match améliorée, des options officielles VIP et hospitalité sont disponibles directement via le portail hospitalité de l’OL (Official-VIP) ou auprès de prestataires autorisés. Ces offres comprennent les billets de match ainsi que l’accès aux salons, la restauration et les boissons.

3. Marché secondaire et plateformes de revente

Si les contingents officiels sont épuisés, des sites de comparaison de billets et des plateformes comme Ticombo proposent des billets mis en vente par des revendeurs.

Combien coûtent les billets pour Lyon vs Nice en Ligue 1 ?

Les prix des billets pour le match de Ligue 1 entre l’Olympique Lyonnais et l’OGC Nice au Groupama Stadium varient en fonction du lieu d’achat et de la catégorie de siège :

1. Vente générale officielle Les billets standard au prix facial sur le portail officiel de billetterie (billetterie.ol.fr) se situent généralement entre 20 € et 85 €+, selon l’emplacement, par exemple derrière les buts ou en tribune latérale centrale.

2. Offres officielles VIP & hospitalité Les offres officielles VIP et hospitalité commencent autour de 150 € et peuvent dépasser 350 €+, avec des sièges améliorés ainsi que l’accès aux salons, la restauration et les boissons.

3. Marché secondaire de la revente Sur des plateformes secondaires de billetterie comme Ticombo, les prix des billets vont généralement de 18 € à 130 €+, les coûts finaux fluctuant en fonction de la demande du marché en temps réel et des places encore disponibles.

Lyon vs Nice en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Lyon et de Nice

Lyon a enregistré deux victoires et deux matches nuls lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, pour une défaite. Son résultat le plus récent est une victoire 2-1 à l’extérieur sur le terrain d’Anderlecht en Ligue Europa le 16 septembre. Avant cela, Lyon avait fait match nul 0-0 contre le Paris FC en Ligue 1 le 12 septembre. Lyon a marqué huit buts et en a encaissé cinq sur ces cinq matches, sa plus lourde défaite étant un revers 2-1 contre Fenerbahce lors des qualifications pour la Ligue des champions.

Nice n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches, avec trois matches nuls et deux défaites. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 1-0 contre Auxerre en Ligue 1 le 12 septembre. Nice a marqué deux buts et en a encaissé quatre sur ces cinq matches, avec une défaite 3-0 contre le Paris FC comme point le plus bas de cette série.

Lyon vs Nice : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces clubs remonte au 15 février 2026, lorsque Lyon a battu Nice 2-0 au Groupama Stadium en Ligue 1. Sur les cinq derniers affrontements, Lyon présente le meilleur bilan avec quatre victoires contre une pour Nice. Lyon a marqué 11 buts lors de ces cinq matches, contre six pour Nice.