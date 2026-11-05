Lyon reçoit Monaco le samedi 28 novembre 2026 au Groupama Stadium, à Lyon.

Les confrontations récentes ont légèrement tourné à l’avantage de Monaco, notamment lors de sa dernière visite au Groupama Stadium, conclue par une victoire disputée 2-1. Lyon a toutefois pris sa revanche plus tôt dans la saison 2025-2026 en s’imposant nettement 3-1 sur le terrain de Monaco.

Voici tout ce que GOAL vous propose de savoir pour obtenir des billets pour Lyon-Monaco, notamment où les acheter et à quel prix.

Quand débute le match de Ligue 1 entre Lyon et Monaco ?

Le coup d’envoi de Lyon-Monaco sera donné le samedi 28 novembre 2026 au Groupama Stadium, à Lyon.

Ligue 1 - Journée 12 29 nov. 2026 - 14:45 Groupama Stadium

Comment acheter des billets pour le match de Ligue 1 entre Lyon et Monaco ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre Lyon et Monaco :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle : Vous pourrez acheter des billets directement sur le site officiel ou la billetterie de l’Olympique Lyonnais dès l’ouverture de la vente au grand public ou des périodes de vente réservées aux membres.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si toutes les places proposées par le club sont vendues, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée sur des plateformes de revente telles que Ticombo. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matchs de Ligue 1 lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le match de Ligue 1 entre Lyon et Monaco ?

Voici les tarifs des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre Lyon et Monaco :

1. Canaux officiels du club

Places en catégorie standard : Les prix commencent autour de 25 à 35 € pour les places en tribune haute ou dans les angles du Groupama Stadium.

Les prix commencent autour de pour les places en tribune haute ou dans les angles du Groupama Stadium. Places en catégorie intermédiaire et en tribunes latérales : Les prix se situent généralement entre 45 et 90 € , selon l’emplacement exact du bloc.

Les prix se situent généralement entre , selon l’emplacement exact du bloc. Formules VIP : Les prix vont généralement de 150 € à plus de 300 € par personne.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets proposés par le club sont vendus, les plateformes de revente telles que Ticombo proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Tribunes hautes et secteurs les moins chers : Les prix commencent autour de 35 à 45 € .

Les prix commencent autour de . Tribunes latérales et zones neutres : Les prix se situent généralement entre 50 et 100 € .

Les prix se situent généralement entre . Tribunes basses et blocs premium : Les prix vont de 120 € à 180 € et plus, selon la demande.

Lyon-Monaco en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Lyon et de Monaco

Lyon compte deux victoires et trois défaites sur ses cinq derniers matchs officiels. Lors de sa dernière rencontre, le club s’est incliné 3-0 face à Hoffenheim en Ligue Europa, après avoir battu Nice 2-1 en Ligue 1. Plus tôt dans cette série, Lyon avait dominé Crystal Palace 3-2 en compétition européenne et Rennes 4-0 en championnat. L’équipe de Fonseca a inscrit neuf buts et en a encaissé huit au cours de ces cinq matchs.

Monaco compte deux victoires, deux matchs nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs. Son résultat le plus récent est un nul 1-1 contre Lille en Ligue 1, après une victoire 3-0 face à Fribourg en Ligue Conférence. La seule ombre au tableau est une défaite 1-0 contre Lorient en championnat. L’équipe de Filipe Luis a marqué sept buts et en a encaissé cinq lors de ces cinq rencontres.

Lyon-Monaco : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à mars 2026, lorsque Monaco s’est imposé 2-1 au Groupama Stadium en Ligue 1. Auparavant, Monaco avait gagné 3-1 lorsque Lyon s’était rendu en Principauté, en janvier 2026. Sur leurs cinq dernières confrontations, Monaco présente le meilleur bilan avec trois victoires contre deux pour Lyon, même si ce dernier s’était imposé 3-2 à domicile en avril 2024.