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Comment obtenir des billets pour Lyon-Monaco : prix des places en Ligue 1, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Lyon affronte Monaco en Ligue 1. Voici comment obtenir vos billets.

Lyon reçoit Monaco le samedi 28 novembre 2026 au Groupama Stadium, à Lyon.

Les confrontations récentes ont légèrement tourné à l’avantage de Monaco, notamment lors de sa dernière visite au Groupama Stadium, conclue par une victoire disputée 2-1. Lyon a toutefois pris sa revanche plus tôt dans la saison 2025-2026 en s’imposant nettement 3-1 sur le terrain de Monaco.

Voici tout ce que GOAL vous propose de savoir pour obtenir des billets pour Lyon-Monaco, notamment où les acheter et à quel prix.

Quand débute le match de Ligue 1 entre Lyon et Monaco ?

Le coup d’envoi de Lyon-Monaco sera donné le samedi 28 novembre 2026 au Groupama Stadium, à Lyon.

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Ligue 1 - Journée 12
Groupama Stadium

Comment acheter des billets pour le match de Ligue 1 entre Lyon et Monaco ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre Lyon et Monaco :

1. Canaux officiels du club

  • Billetterie officielle : Vous pourrez acheter des billets directement sur le site officiel ou la billetterie de l’Olympique Lyonnais dès l’ouverture de la vente au grand public ou des périodes de vente réservées aux membres.

2. Plateformes de revente de billets

  • Plateformes de revente de billets : Si toutes les places proposées par le club sont vendues, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée sur des plateformes de revente telles que Ticombo. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matchs de Ligue 1 lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le match de Ligue 1 entre Lyon et Monaco ?

Voici les tarifs des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre Lyon et Monaco :

1. Canaux officiels du club

  • Places en catégorie standard : Les prix commencent autour de 25 à 35 € pour les places en tribune haute ou dans les angles du Groupama Stadium.
  • Places en catégorie intermédiaire et en tribunes latérales : Les prix se situent généralement entre 45 et 90 €, selon l’emplacement exact du bloc.
  • Formules VIP : Les prix vont généralement de 150 € à plus de 300 € par personne.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets proposés par le club sont vendus, les plateformes de revente telles que Ticombo proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

  • Tribunes hautes et secteurs les moins chers : Les prix commencent autour de 35 à 45 €.
  • Tribunes latérales et zones neutres : Les prix se situent généralement entre 50 et 100 €.
  • Tribunes basses et blocs premium : Les prix vont de 120 € à 180 € et plus, selon la demande.

Lyon-Monaco en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Lyon et de Monaco

Lyon compte deux victoires et trois défaites sur ses cinq derniers matchs officiels. Lors de sa dernière rencontre, le club s’est incliné 3-0 face à Hoffenheim en Ligue Europa, après avoir battu Nice 2-1 en Ligue 1. Plus tôt dans cette série, Lyon avait dominé Crystal Palace 3-2 en compétition européenne et Rennes 4-0 en championnat. L’équipe de Fonseca a inscrit neuf buts et en a encaissé huit au cours de ces cinq matchs.

Monaco compte deux victoires, deux matchs nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs. Son résultat le plus récent est un nul 1-1 contre Lille en Ligue 1, après une victoire 3-0 face à Fribourg en Ligue Conférence. La seule ombre au tableau est une défaite 1-0 contre Lorient en championnat. L’équipe de Filipe Luis a marqué sept buts et en a encaissé cinq lors de ces cinq rencontres.

OL

OL - Forme

CRY
V3-2
NCE
V2-1
TSG
D3-0
PSG
D2-0
SCO
V2-0
But marqué (encaissé)
7/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
ASM

ASM - Forme

CSS
V1-2
FCL
D1-0
SCF
V3-0
LIL
N1-1
PAR
D3-1
But marqué (encaissé)
7/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Lyon-Monaco : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à mars 2026, lorsque Monaco s’est imposé 2-1 au Groupama Stadium en Ligue 1. Auparavant, Monaco avait gagné 3-1 lorsque Lyon s’était rendu en Principauté, en janvier 2026. Sur leurs cinq dernières confrontations, Monaco présente le meilleur bilan avec trois victoires contre deux pour Lyon, même si ce dernier s’était imposé 3-2 à domicile en avril 2024.

Face à face

LyonNulMonaco
2
0
3
Ligue 1
Lyon badge
Lyon
OL
1
Monaco badge
Monaco
ASM
2
FDM
Ligue 1
Monaco badge
Monaco
ASM
1
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Lyon
OL
3
FDM
Ligue 1
Monaco badge
Monaco
ASM
2
Lyon badge
Lyon
OL
0
FDM
Ligue 1
Lyon badge
Lyon
OL
0
Monaco badge
Monaco
ASM
2
FDM
Ligue 1
Lyon badge
Lyon
OL
3
Monaco badge
Monaco
ASM
2
FDM
7Buts marqués9
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5
#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
96212110+1120
V
V
V
V
V
2
LilleLilleLIL
9531126+618
V
N
N
V
D
3
LyonLyonOL
9522157+817
V
D
V
D
V
4
Paris FCParis FCPAR
95221610+617
V
D
V
D
V
5
RennesRennesREN
95132019+116
D
V
D
V
D
6
MarseilleMarseilleOM
95042013+715
V
V
V
V
D
7
MonacoMonacoASM
94321210+215
D
N
D
N
V
8
NiceNiceNCE
94231312+114
V
V
D
V
V
9
LensLensRCL
94141613+313
D
V
V
V
D
10
BrestBrestB29
93331612+412
V
D
N
V
D
11
LorientLorientFCL
933378-112
D
N
V
V
D
12
ToulouseToulouseTFC
92431213-110
D
N
V
N
V
13
StrasbourgStrasbourgSTR
93151719-210
V
D
D
D
D
14
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
93151323-1010
D
N
V
D
V
15
AngersAngersSCO
9225917-88
D
N
D
D
V
16
TroyesTroyesTRO
9225716-98
V
N
D
D
D
17
Le MansLe MansLEM
91441118-77
D
N
D
D
V
18
Le HavreLe HavreLEH
9027920-112
D
D
D
D
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

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