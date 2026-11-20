Lyon reçoit Marseille le dimanche 13 décembre 2026 au Groupama Stadium, à Lyon.

Lors de leur dernière confrontation, le 1er mars 2026, Marseille s’est imposé de justesse face à Lyon au Stade Vélodrome, au terme d’un match à cinq buts conclu sur le score de 3-2. Lyon avait remporté une courte victoire 1-0 lors de sa précédente réception de Marseille au Groupama Stadium, en août 2025, ce qui montre à quel point l’avantage du terrain donne généralement lieu à des rencontres serrées.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Lyon-Marseille, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu Lyon-Marseille en Ligue 1 ?

Lyon-Marseille aura lieu le dimanche 13 décembre 2026 au Groupama Stadium, à Lyon.

Ligue 1 - Journée 14 13 déc. 2026 - 14:45 Groupama Stadium

Comment acheter des billets pour Lyon-Marseille en Ligue 1 ?

Voici les options disponibles pour acheter des billets pour le match de Ligue 1 entre Lyon et Marseille :

1. Billetteries officielles des clubs

Billetteries officielles des clubs : Acheter directement sur les billetteries officielles de l’Olympique Lyonnais, pour les matches à domicile au Groupama Stadium, ou de l’Olympique de Marseille est le moyen le plus sûr et le plus fiable d’obtenir des places autorisées au prix initial.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont entièrement épuisés, il est souvent possible de trouver des places à l’unité sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Ligue 1 lorsque les contingents de la vente initiale sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Lyon-Marseille en Ligue 1 ?

Voici les prix estimés des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre Lyon et Marseille :

1. Billetteries officielles des clubs

Tribunes de supporters et virages : Généralement de 15 € à 35 € .

Généralement de . Catégories intermédiaires standard et tribunes latérales : Généralement de 40 € à 120 € .

Généralement de . Places premium et prestations d’accueil : De 150 € à plus de 300 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets des clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des places à des prix qui varient selon la demande :

Revente en tribunes hautes ou derrière les buts : Les prix commencent généralement autour de 75 € à 90 € .

Les prix commencent généralement autour de . Revente en tribunes latérales et près de la ligne de touche : Généralement de 120 € à 250 € .

Généralement de . Tribunes basses et blocs premium : Les prix vont souvent de 280 € à plus de 350 €.

Lyon-Marseille en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Lyon et de Marseille

Lyon compte une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une défaite 2-0 contre Brest en Ligue 1, le 8 novembre, après un nul 1-1 face à la Real Sociedad en Ligue Europa. Auparavant, Lyon avait battu Angers 2-0 en Ligue 1, avant de s’incliner 2-0 contre le Paris Saint-Germain et 3-0 contre Hoffenheim. Sur ces cinq matches, Lyon a marqué quatre buts et en a encaissé huit.

Marseille est en grande forme, avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches. Sa dernière rencontre s’est soldée par une victoire 1-2 sur le terrain de Lens en Ligue 1, le 8 novembre. Marseille a également battu le Bayer Leverkusen 1-0 en Ligue Europa. Ses résultats précédents comprennent une victoire 2-0 contre Toulouse et un succès 4-3 face au Havre, sa seule défaite ayant été concédée contre Sturm Graz. Marseille a marqué huit buts et en a encaissé six lors de ces cinq rencontres.

Lyon-Marseille : les dernières confrontations directes

La dernière rencontre entre ces deux équipes a eu lieu en Ligue 1 le 1er mars 2026, lorsque Marseille a battu Lyon 3-2 à domicile. Sur leurs cinq dernières confrontations en Ligue 1, le bilan est serré : Marseille compte trois victoires, contre deux pour Lyon. Ces cinq matches ont produit 19 buts au total.