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Comment obtenir des billets pour Lyon-Auxerre : prix en Ligue 1, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Lyon affronte Auxerre en Ligue 1. Voici comment réserver vos billets

Lyon affronte Auxerre le vendredi 4 septembre 2026 au Groupama Stadium de Lyon.

Lyon cherchera à s'appuyer sur son solide bilan face à Auxerre, après avoir décroché une victoire 3-2 lors de sa plus récente confrontation en championnat en avril 2026. De son côté, Auxerre aborde ce match en quête d'un résultat important à l'extérieur en ce début de saison 2026-27

Laissez GOAL vous fournir tout ce qu'il faut savoir pour obtenir des billets pour Lyon vs Auxerre, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d'envoi de Lyon vs Auxerre en Ligue 1 ?

Lyon vs Auxerre se joue au Groupama Stadium de Lyon, les détails officiels de diffusion devant être confirmés à l'approche de la date de la rencontre.

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Ligue 1 - Journée 3
Groupama Stadium

Comment acheter des billets de Ligue 1 pour Lyon vs Auxerre ?

Vous pouvez acheter des billets pour le match de Ligue 1 Lyon vs Auxerre au Groupama Stadium via les canaux officiels du club ou des places de marché secondaires de billetterie.

Billetterie officielle du club

  • Site officiel : Rendez-vous sur le portail billetterie de l'Olympique Lyonnais.
  • Création de compte : Créez un compte gratuit. Contrairement à certains clubs européens, Lyon n'exige pas d'adhésion payante pour accéder à la vente générale des billets pour les matches de Ligue 1.
  • Accès prioritaire : Les membres MyOL et les abonnés bénéficient de fenêtres de vente prioritaires avant l'ouverture de la vente au grand public.
  • Livraison numérique : Les billets sont envoyés sous forme d'e-billets numériques sur votre compte ou via l'application mobile officielle du Groupama Stadium.

Places de marché secondaires & revendeurs

  • Si le stock mis en vente générale officiellement est épuisé, des plateformes secondaires comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Ligue 1 pour Lyon vs Auxerre ?

Les prix des billets pour le match de Ligue 1 Lyon vs Auxerre au Groupama Stadium varient selon le lieu d'achat et le siège sélectionné :

  • Admission générale officielle : Les billets standard au tarif facial achetés directement sur le portail officiel de billetterie de l'Olympique Lyonnais commencent généralement aux alentours de 20 £ à 22 £ (25 €) pour des places en tribune haute derrière le but. Les sièges en tribune basse latérale centrale se situent entre 40 £ et 65 £ (45 € à 75 €).
  • Places de marché secondaires & agrégateurs : Sur des plateformes secondaires comme StubHub, les billets revendus d'entrée de gamme commencent aux alentours de 15 £ à 20 £ (19 $ à 25 $ US / 22 €), tandis que le prix moyen global du billet sur l'ensemble des catégories de la place de marché est d'environ 105 £ à 110 £ (~139 $ US).  
  • VIP & hospitalité : Les offres officielles d'hospitalité et les packages premium de jour de match commencent aux alentours de 140 £ à 160 £+ (180 $ US+) selon les options incluses de restauration, de boissons et d'accès au salon.  

Lyon vs Auxerre en Ligue 1 : tout ce qu'il faut savoir

La forme de Lyon vs Auxerre

Lyon a enregistré une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente s'est soldée par un nul 1-1 contre Fenerbahce lors des qualifications de la Ligue des champions, tandis que son meilleur résultat sur cette série a été une victoire 3-0 contre le Sparta Prague. Lyon a également subi une lourde défaite 4-0 face au Real Betis lors d'un match amical de pré-saison. Lyon a marqué sept buts lors de ces cinq matches et en a concédé huit, reflet d'une équipe qui cherche encore de la constance sur le plan défensif.

Les cinq derniers résultats d'Auxerre montrent deux victoires, deux nuls et une défaite. Auxerre a battu le Werder Brême 1-0 lors de sa sortie la plus récente et avait plus tôt écrasé Lusitanos St Maur 5-2. Une défaite 1-2 contre Orleans a constitué le point bas de sa pré-saison. Sur ces cinq matches, Auxerre a marqué neuf buts et en a encaissé sept, montrant qu'il peut être productif en attaque.

OL

OL - Forme

SPP
V3-0
FB
N1-1
TFC
V0-2
FB
D1-2
LEH
N1-1
But marqué (encaissé)
8/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
AJA

AJA - Forme

SOC
N1-1
TRO
N1-1
SVW
V0-1
RCL
D5-2
SCO
D1-3
But marqué (encaissé)
6/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Lyon vs Auxerre : bilan récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en avril 2026, lorsque Lyon a battu Auxerre 3-2 au Groupama Stadium dans un match de Ligue 1. Sur les cinq dernières confrontations toutes compétitions confondues, Lyon a l'avantage avec trois victoires contre aucune pour Auxerre, pour deux nuls. Lyon a inscrit 12 buts lors de ces cinq matches contre huit pour Auxerre.

Face à face

LyonNulAJ Auxerre
3
2
0
Ligue 1
Lyon badge
Lyon
OL
3
AJ Auxerre badge
AJ Auxerre
AJA
2
FDM
Ligue 1
AJ Auxerre badge
AJ Auxerre
AJA
0
Lyon badge
Lyon
OL
0
FDM
Ligue 1
AJ Auxerre badge
AJ Auxerre
AJA
1
Lyon badge
Lyon
OL
3
FDM
Ligue 1
Lyon badge
Lyon
OL
2
AJ Auxerre badge
AJ Auxerre
AJA
2
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Lyon badge
Lyon
OL
3
AJ Auxerre badge
AJ Auxerre
AJA
2
FDM
11Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué4/5

Lyon vs Auxerre au classement

Dans le classement actuel de Ligue 1, Lyon occupe la dixième place tandis qu'Auxerre est troisième, ce qui fait de cette affiche une opposition entre une équipe en quête de forme et l'un des premiers leaders de la saison.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
MonacoMonacoASM
541083+513
V
N
V
V
V
2
LyonLyonOL
5320102+811
V
N
V
N
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
N
V
V
N
4
LilleLilleLIL
531184+410
D
V
V
N
V
5
RennesRennesREN
531189-110
D
V
V
V
N
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
V
V
D
N
N
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
N
D
V
D
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
D
N
V
V
D
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
N
N
D
N
10
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
5203712-56
V
V
D
D
D
11
BrestBrestB29
512278-15
D
D
V
N
N
12
LorientLorientFCL
512256-15
D
N
V
D
N
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
V
N
D
N
D
14
NiceNiceNCE
512236-35
V
D
N
D
N
15
LensLensRCL
51139904
D
N
D
D
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
D
D
D
V
N
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
D
D
D
D
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
D
N
D
N
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

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