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Comment obtenir des billets pour Lyon-Angers : prix en Ligue 1, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Lyon affronte Angers en Ligue 1. Voici comment obtenir vos billets.

Leur dernière confrontation a eu lieu le 5 avril 2026 et s’est achevée sur un match nul 0-0 âprement disputé au stade Raymond-Kopa d’Angers. Avant cela, Lyon avait enchaîné les victoires, notamment un succès 1-0 en septembre 2025 et une victoire 2-0 au Groupama Stadium en mai 2025.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Lyon-Angers, notamment où les acheter et combien ils coûtent, avec GOAL.

Quand débute Lyon-Angers en Ligue 1 ?

Le coup d’envoi de Lyon-Angers sera donné au Groupama Stadium, à Lyon, le samedi 31 octobre 2026.

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Ligue 1 - Journée 9
Groupama Stadium

Comment acheter des billets pour Lyon-Angers en Ligue 1 ?

Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour obtenir des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre Lyon et Angers :

1.Site officiel du club

  • La solution la plus directe et la plus fiable consiste à acheter des billets standard sur la billetterie officielle de l’Olympique Lyonnais (billetterie.ol.fr). La création d’un compte gratuit permet généralement d’accéder à la vente au grand public sans avoir à souscrire d’abonnement payant.

2. Plateformes de revente de billets

  • Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés officiellement par le club sont épuisés, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée générale sur des plateformes de revente comme Ticombo. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matchs de Ligue 1 lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Lyon-Angers en Ligue 1 ?

Le prix des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre Lyon et Angers varie selon la catégorie de places et selon que vous les achetez auprès du club ou sur une plateforme de revente :

1. Billetterie officielle du club

  • Entrée générale et tribunes des supporters : les prix commencent à 15 € pour les billets de base ou les places dans les tribunes des supporters.
  • Places de catégorie intermédiaire : les places standard coûtent entre 26 et 63 €.
  • Places premium et prestations d’accueil : les places dans les secteurs haut de gamme ainsi que les places VIP ou situées près des bancs coûtent de 76 € à 81 € et plus.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus officiellement par le club sont épuisés, des plateformes de revente comme Ticombo proposent des places à des prix déterminés par la demande :

  • Tribune basse / latérale : à partir d’environ 55 à 85 € selon l’emplacement et les disponibilités.

Lyon-Angers en Ligue 1 : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Lyon et d’Angers

Lyon aborde ce match en excellente forme, avec trois victoires et deux nuls lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une nette victoire 4-0 contre Rennes en Ligue 1. Durant cette série, le club a également battu Anderlecht 2-1 à l’extérieur en Ligue Europa. Un succès 3-1 à domicile face à Auxerre confirme aussi son efficacité offensive. Lyon a inscrit 11 buts et n’en a encaissé que trois au cours de ces cinq matchs, un bilan qui témoigne à la fois de sa force offensive et de sa solidité défensive.

Le bilan d’Angers est plus contrasté, avec deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matchs de Ligue 1. Son résultat le plus récent est une victoire 2-0 contre Troyes, obtenue après une défaite 1-2 face à Rennes et un match nul sans but contre Le Havre. Plus tôt dans cette série, Angers avait battu Auxerre 3-1 à l’extérieur, montrant sa capacité à réussir loin de chez lui. Sur ces cinq rencontres, Angers a marqué six buts et en a encaissé cinq.

OL

OL - Forme

REN
V4-0
RCL
D2-1
CRY
V3-2
NCE
V2-1
TSG
D3-0
But marqué (encaissé)
10/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
SCO

SCO - Forme

REN
D1-2
LEH
N0-0
TRO
V2-0
B29
D5-1
OM
D2-5
But marqué (encaissé)
6/12
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Lyon-Angers : Les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes s’est achevée sur un match nul sans but, à Angers, en Ligue 1, en avril 2026. Auparavant, Lyon avait remporté trois matchs consécutifs contre Angers, dont une victoire 1-0 à domicile en septembre 2025 et un succès 2-0 au Groupama Stadium en mai 2025. Sur leurs cinq dernières confrontations, Lyon compte quatre victoires et un nul, tandis qu’Angers n’a pas encore gagné durant cette série.

Face à face

LyonNulAngers
4
1
0
Ligue 1
Angers badge
Angers
SCO
0
Lyon badge
Lyon
OL
0
FDM
Ligue 1
Lyon badge
Lyon
OL
1
Angers badge
Angers
SCO
0
FDM
Ligue 1
Lyon badge
Lyon
OL
2
Angers badge
Angers
SCO
0
FDM
Ligue 1
Angers badge
Angers
SCO
0
Lyon badge
Lyon
OL
3
FDM
Ligue 1
Angers badge
Angers
SCO
1
Lyon badge
Lyon
OL
3
FDM
9Buts marqués1
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué1/5
#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
LyonLyonOL
7421135+814
V
D
V
N
V
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
7421149+514
V
V
V
V
D
3
Paris FCParis FCPAR
7421127+514
V
D
V
N
V
4
LilleLilleLIL
7421105+514
N
V
D
V
V
5
MonacoMonacoASM
7421106+414
D
N
V
N
V
6
RennesRennesREN
74121514+113
D
V
D
V
V
7
BrestBrestB29
83321410+412
V
N
V
D
D
8
LorientLorientFCL
732276+111
V
V
D
N
V
9
LensLensRCL
73131411+310
V
V
D
N
D
10
MarseilleMarseilleOM
73041410+49
V
V
D
D
D
11
ToulouseToulouseTFC
72321211+19
V
N
V
N
D
12
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
73041117-69
V
D
V
V
D
13
NiceNiceNCE
8224610-48
D
D
V
V
D
14
StrasbourgStrasbourgSTR
72141215-37
D
D
D
N
V
15
AngersAngersSCO
7214915-67
D
D
V
N
D
16
Le MansLe MansLEM
71331015-56
D
D
V
N
N
17
TroyesTroyesTRO
7115516-114
D
D
D
D
D
18
Le HavreLe HavreLEH
7025511-62
D
D
D
N
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

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