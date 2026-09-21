Comment obtenir des billets pour Lorient - Toulouse : prix en Ligue 1, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Lorient affronte Toulouse le samedi 12 septembre 2026 au Stade du Moustoir, à Lorient.

Lors de leurs cinq dernières confrontations directes en Ligue 1, l’équilibre a été parfait avec deux victoires de chaque côté et un match nul. Les deux clubs cherchent à prendre de l’élan en ce début de saison et à se hisser plus haut au classement après des fins d’exercice disputées lors des saisons précédentes.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Lorient-Toulouse, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Lorient-Toulouse en Ligue 1 ?

Lorient-Toulouse se joue au Stade du Moustoir, à Lorient, et les informations officielles de diffusion ne sont pas disponibles à ce jour pour cette rencontre.

Ligue 1 - Journée 4 12 sept. 2026 - 14:45 Stade du Moustoir

Comment acheter des billets pour Lorient-Toulouse en Ligue 1 ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre le FC Lorient et le Toulouse FC au Stade du Moustoir, vous pouvez utiliser les principales méthodes suivantes :

Site officiel du club : L’option la plus directe et la plus fiable consiste à consulter la billetterie officielle sur le site officiel du FC Lorient. Comme Lorient reçoit, les billets sont généralement d’abord mis en vente pour les membres du club et les abonnés, avant une vente grand public selon les disponibilités.

Guichets du stade : Si des billets sont encore disponibles à l’approche du match, vous pouvez les acheter directement à la billetterie du Stade du Moustoir, à Lorient.

Plateformes de revente secondaires : Si les canaux officiels sont épuisés, des billets peuvent être trouvés sur des places de marché entre supporters et des agrégateurs de billets secondaires tels que StubHub.

Combien coûtent les billets pour Lorient-Toulouse en Ligue 1 ?

Les billets pour la rencontre de Ligue 1 entre le FC Lorient et le Toulouse FC au Stade du Moustoir varient généralement en fonction de la catégorie de place choisie.

Prix de départ : Sur les places de marché secondaires et les plateformes de revente telles que StubHub, les billets commencent généralement autour de 33 € à 36 € pour des places standard en admission générale ou derrière le but, comme dans les virages.

Prix moyens : La plupart des places standard dans les tribunes latérales et centrales sont plus chères, avec des tarifs moyens du marché autour de 50 € à 55 € .

Places premium et VIP : De meilleures vues dans les zones centrales les mieux situées ou des offres hospitalité peuvent coûter nettement plus cher selon les disponibilités et la demande.

Lorient-Toulouse en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Lorient et Toulouse

Lorient a enregistré une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente a été un match nul 0-0 contre Nice en Ligue 1 le 22 août, tandis que son résultat le plus lourd sur cette série a été une défaite 4-1 face à Elversberg en amical le 15 août. L’équipe a toutefois montré des qualités offensives plus tôt durant la pré-saison, en battant l’UNFP FC 5-1 puis en s’imposant 2-0 à Guingamp. Sur ces cinq matches, Lorient a marqué neuf buts et en a encaissé sept.

Toulouse affiche une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq dernières sorties. Son match le plus récent s’est soldé par une défaite 0-2 à Lyon en Ligue 1 le 22 août. Le club a également perdu 1-2 contre le Hamburger SV en pré-saison, même si des victoires contre Al-Ain et la Real Sociedad ont montré qu’il pouvait répondre présent. Toulouse a marqué cinq buts et en a encaissé six sur ces cinq rencontres.

Lorient-Toulouse : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces clubs remonte à la Ligue 1 du 21 mars 2026, lorsque Toulouse s’est imposé 1-0 à domicile. Avant cela, les deux équipes avaient fait match nul 1-1 au Stade du Moustoir en novembre 2025. Lors de leurs cinq derniers matches de Ligue 1, Toulouse s’est imposé deux fois, Lorient s’est imposé deux fois, et une rencontre s’est terminée sur un nul, ce qui confirme un face-à-face très équilibré.

Lorient-Toulouse : classement

Au classement actuel de Ligue 1, Lorient occupe la 10e place tandis que Toulouse est 16e.