Comment obtenir des billets pour Lorient - Paris FC : prix en Ligue 1, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Lorient affronte le Paris FC le samedi 10 octobre 2026 au Stade du Moustoir, à Lorient.

Le FC Lorient et le Paris FC se sont affrontés à 11 reprises toutes compétitions confondues, Lorient affichant le meilleur bilan dans les confrontations directes avec 6 victoires, contre 2 succès pour le Paris FC et 3 matches nuls. Leur rencontre compétitive la plus récente a eu lieu le 5 avril 2026, en Ligue 1, et s'est terminée sur un match nul 1-1 au Stade du Moustoir après des buts de Bamba Dieng et Marshall Munetsi.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations à connaître pour obtenir des billets pour Lorient-Paris FC, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure a lieu le coup d'envoi de Lorient-Paris FC en Ligue 1 ?

Lorient-Paris FC débute le samedi 10 octobre 2026 au Stade du Moustoir, à Lorient.

Ligue 1 - Journée 6 10 oct. 2026 - 14:45 Stade du Moustoir

Comment acheter des billets pour Lorient-Paris FC en Ligue 1 ?

Pour acheter des billets pour le match de Ligue 1 entre FC Lorient et Paris FC au Stade du Moustoir, vous pouvez suivre ces options et ces étapes :

1. Canaux officiels du club

L'achat de billets au prix facial se fait directement via la billetterie officielle en ligne du FC Lorient ou au guichet du Stade du Moustoir. Les billets grand public sont généralement mis en vente 2 à 4 semaines avant le jour du match.

2. Plateformes de billetterie secondaire et agrégateurs

Si les billets officiels de premier marché sont épuisés, des plateformes de billetterie secondaire comme StubHub proposent souvent des billets mis en vente par des revendeurs, même si les prix peuvent être plus élevés que leur valeur faciale.

Combien coûtent les billets pour Lorient-Paris FC en Ligue 1 ?

Les prix des billets pour le match de Ligue 1 entre FC Lorient et Paris FC au Stade du Moustoir varient en fonction de l'emplacement du siège et du lieu d'achat :

1. Billetterie officielle (prix facial)

Les billets standard de premier marché achetés directement auprès du FC Lorient se situent généralement entre 15 € et 60 € :

Tribunes derrière le but (virage) : 15 € à 25 € pour des places standard derrière les buts.

Tribune latérale (Tribune Crédit Agricole) : 30 € à 45 € pour une vue latérale sur la pelouse.

Tribune principale (Tribune Jean Floc'h) : 50 € à 60 € pour une vue centrale avec une excellente visibilité.

Jeunes et tarifs réduits : 10 € à 20 € pour les enfants (17 ans et moins) et les étudiants munis d'une pièce d'identité valide.

2. Plateformes secondaires et de revente

Si les billets de premier marché sont épuisés ou si vous achetez plus près du jour du match via des plateformes de billetterie secondaire comme StubHub, les prix sont généralement plus élevés :

Prix de départ / minimum : Environ 40 € à 42 € pour des places standard.

Prix moyen à la revente : Environ 65 € à 70 € pour des places centrales ou avec vue latérale.

Places premium / catégorie 1 :90 € à 120 €+ selon la demande du marché en temps réel.

Lorient-Paris FC en Ligue 1 : tout ce qu'il faut savoir

Forme de Lorient et du Paris FC

Lorient a enregistré une victoire, un match nul et une défaite lors de ses trois matches de Ligue 1 cette saison, les deux amicaux de présaison inclus dans les cinq dernières rencontres portant son bilan global sur cette série à une victoire, un match nul et trois défaites. Son résultat le plus récent a été une victoire 0-1 à l'extérieur à Lens le 5 septembre, après une défaite 1-2 contre Troyes lors du match précédent. Sur ces cinq matches, Lorient a marqué six buts et en a encaissé sept.

Le Paris FC a remporté deux de ses trois matches de Ligue 1 et en a fait un nul, avec une seule défaite sur l'ensemble de ses cinq dernières rencontres. Son dernier résultat a été une impressionnante victoire 2-3 à Marseille le 6 septembre, après un succès 3-0 à domicile contre Nice. Le Paris FC a marqué huit buts sur ces cinq matches et en a encaissé sept, dont une défaite 4-0 en amical contre Mainz 05 avant le début de la saison.

Lorient-Paris FC : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s'est terminée sur le score de 1-1 au Stade du Moustoir en Ligue 1 le 5 avril 2026. Sur les cinq dernières confrontations toutes compétitions confondues, Lorient s'est imposé deux fois, le Paris FC une fois, et deux matches se sont terminés à égalité. Lorient a remporté un match de Coupe de France 2-0 en février 2026, tandis que le Paris FC a décroché une victoire 2-0 à domicile en Ligue 1 en octobre 2025.