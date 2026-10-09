Lorient affronte Monaco le dimanche 18 octobre 2026 au Stade du Moustoir, à Lorient.

Lorient visera à prolonger sa solide série face à face après avoir remporté les deux confrontations de championnat contre l’AS Monaco lors de la saison 2025-2026. Les matches entre ces deux équipes sont historiquement prolifiques, avec une moyenne de plus de 3 buts par match au cours des dernières saisons.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Lorient-Monaco, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Lorient-Monaco en Ligue 1 ?

Ligue 1 - Journée 7 18 oct. 2026 - 11:15 Stade du Moustoir

Comment acheter des billets pour Lorient-Monaco en Ligue 1 ?

Pour acheter des billets pour le match de Ligue 1 entre Lorient et Monaco au Stade du Moustoir, vous pouvez suivre ces principales options :

Abonnements officiels du club / détenteurs d’un abonnement saisonnier : Les membres inscrits du FC Lorient ou les abonnés bénéficient souvent de fenêtres de prévente prioritaires avant l’ouverture de la billetterie au grand public. Les membres qui ne peuvent pas assister au match peuvent également proposer leur place sur la plateforme officielle de revente du club.

Offres hospitalité officielles : Si les billets grand public sont épuisés, des offres VIP ou hospitalité, qui comprennent l’accès aux salons, la restauration et des places premium, peuvent être achetées directement auprès de l’équipe commerciale du club.

Parcage visiteurs : Si vous soutenez l’AS Monaco, les billets pour la section visiteurs sont généralement vendus directement via le portail officiel de billetterie de l’AS Monaco plutôt que sur le site de Lorient.

Plateformes secondaires : Si les billets sont épuisés via les canaux officiels, des plateformes de billetterie secondaire comme StubHub proposent des options de revente.

Combien coûtent les billets pour Lorient-Monaco en Ligue 1 ?

Pour une rencontre de Ligue 1 entre le FC Lorient et l’AS Monaco au Stade du Moustoir, le prix des billets varie selon l’endroit où vous les achetez et l’emplacement du siège :

Billets officiels de première main (directement via le FC Lorient) :

Les billets standard de première main vont généralement de 20 € à 60 € . Derrière le but (tribunes nord/sud) : environ 20 € à 30 € Tribunes latérales et tribune principale (centrale/honneur) : environ 35 € à 60 €+

Plateformes secondaires et revente :

Lorsque les fenêtres de vente principales se ferment, des plateformes de billetterie secondaire comme StubHub offrent aux supporters une deuxième chance d’obtenir une entrée pour le match.

Prix de départ / entrée de gamme : Environ 38 € à 42 € pour des places en catégorie standard.

Coût moyen d’un billet : Il se situe généralement entre 75 € et 85 € selon la demande et la catégorie de places. Offres VIP et hospitalité : Les prix démarrent à environ 150 € à 500 €+ par billet pour l’accès aux salons, la restauration et des places centrales.



Lorient-Monaco en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Lorient et de Monaco

Lorient a enregistré une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s’est soldée par un nul 2-2 contre Toulouse en Ligue 1, et le club s’est également imposé 1-0 à l’extérieur contre Lens plus tôt en septembre. Sur ces cinq rencontres, Lorient a marqué six buts et en a encaissé sept, ce qui reflète une équipe en manque de constance défensive.

Monaco est en grande forme, avec trois victoires lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est un match nul 1-1 à Strasbourg, mais auparavant le club s’était imposé 2-1 sur la pelouse du Paris Saint-Germain et avait battu Marseille 2-0. Monaco a inscrit neuf buts lors de ses cinq dernières sorties tout en n’en concédant que quatre, sa seule défaite étant survenue en qualifications de Ligue Conférence contre Gornik Zabrze.

Lorient-Monaco : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs remonte à janvier 2026, quand Monaco recevait Lorient et s’est incliné 3-1. Avant cela, Lorient avait remporté le match aller 3-1 à domicile en septembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations directes, Lorient présente le meilleur bilan avec deux victoires contre une pour Monaco, en plus de deux matches nuls sur cette série. Ces cinq rencontres ont produit 16 buts au total.