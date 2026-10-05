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Comment obtenir des billets pour Liverpool - Villarreal : prix de la Ligue des champions, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Liverpool affronte Villarreal en Ligue des champions. Voici comment obtenir vos billets

Liverpool affronte Villarreal le mardi 20 octobre 2026 à Anfield, à Liverpool.

Les deux clubs possèdent une riche histoire continentale, Liverpool pouvant se targuer de six titres en Coupe d'Europe/Ligue des champions et Villarreal ayant soulevé le trophée de l'UEFA Europa League en 2021. Cette affiche marque des retrouvailles après l'intense demi-finale de Ligue des champions 2022, où Liverpool s'était finalement imposé 5-2 sur l'ensemble des deux matches après avoir repoussé une spectaculaire tentative de remontée du club espagnol au retour.

Laissez GOAL vous fournir tout ce qu'il faut savoir pour obtenir des billets pour Liverpool-Villarreal, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure a lieu le coup d'envoi de Liverpool-Villarreal en Ligue des champions ?

Liverpool-Villarreal débute à Anfield, à Liverpool, le mardi 20 octobre 2026.

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Ligue des Champions - Journée 3
Anfield

Comment acheter des billets pour Liverpool-Villarreal en Ligue des champions ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue des champions de l'UEFA entre Liverpool FC et Villarreal CF à Anfield, prévu le 20 octobre 2026, vous disposez de quelques options principales :

1. Canaux officiels des clubs (marché primaire)

La billetterie officielle est directement gérée par les clubs participants. Ces options proposent des prix faciaux, mais nécessitent généralement une adhésion au club ou des crédits antérieurs.

  • Billetterie officielle de Liverpool FC : une adhésion officielle à LFC est généralement requise pour s'inscrire aux tirages au sort pour les billets ou aux différentes phases de vente. La priorité est accordée aux abonnés et aux membres disposant de crédits du programme auto-cup scheme (sur la base des précédentes présences à des matches de Ligue des champions). Les billets restants sont ensuite proposés à la vente générale pour les membres.
  • Parcage visiteurs de Villarreal CF : le quota réservé aux supporters visiteurs est géré directement par Villarreal CF pour ses abonnés enregistrés et les membres du club (Socios).

Combien coûtent les billets pour Liverpool-Villarreal en Ligue des champions ?

Le prix des billets pour Liverpool-Villarreal en Ligue des champions de l'UEFA varie selon la catégorie et le canal d'achat :

1. Vente officielle directe (prix facial)

Lorsqu'ils sont achetés directement auprès de Liverpool FC, via les tirages au sort réservés aux membres ou l'Official Ticket Exchange, les billets sont vendus aux tarifs officiels standards par catégorie :

  • Billets standard adultes :45 € à 72 € (39 £ à 61 £)
  • Tarifs réduits et jeunes adultes :34 € à 54 € (29 £ à 46 £)
  • Juniors (moins de 16 ans) :11 € (9 £)

3. Plateformes secondaires de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés, des plateformes de billetterie secondaire comme StubHub affichent des prix dans les fourchettes suivantes, selon la demande et l'emplacement des sièges :

  • Places les moins chères / de départ (anneaux supérieurs) :105 € à 150 €
  • Places moyennes en revente (Main Stand / Kop) :200 € à 350 €
  • Places en niveau inférieur / places centrales premium :400 € à 600 €+

Liverpool-Villarreal en Ligue des champions : tout ce qu'il faut savoir

La forme de Liverpool et Villarreal

Liverpool a enregistré trois victoires, deux matches nuls et aucune défaite lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une victoire 3-1 contre Tottenham Hotspur en Carabao Cup, tandis qu'un succès 2-1 face à l'Atletico Madrid en Ligue des champions constitue son résultat le plus marquant sur cette série. Liverpool s'est également imposé 2-0 sur le terrain d'Ipswich Town en Premier League, même si les nuls contre Fulham et Nottingham Forest reflètent l'irrégularité de sa forme en championnat. Liverpool a marqué huit buts et en a encaissé quatre sur ces cinq rencontres.

Villarreal a pris une victoire, aucun match nul et quatre défaites sur ses cinq derniers matches officiels. Son seul résultat positif a été une victoire 1-3 à l'extérieur contre Malaga le 17 septembre, qui a mis fin à une série de quatre défaites consécutives, dont des revers face au Real Betis, au Borussia Dortmund en Ligue des champions et au Deportivo de A Coruna. L'équipe de Perez a marqué huit buts mais en a encaissé dix sur ces cinq matches, avec un bilan défensif particulièrement préoccupant.

LIV

LIV - Forme

IPS
V0-2
ATM
V2-1
FUL
N0-0
TOT
V3-1
BOU
V0-1
But marqué (encaissé)
8/2
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
VIL

VIL - Forme

COR
D2-3
BVB
D3-2
BET
D1-2
MAL
V1-3
LEV
V3-1
But marqué (encaissé)
11/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
5/5

Liverpool-Villarreal : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs remonte au match retour de la demi-finale de Ligue des champions 2022, lorsque Liverpool a battu Villarreal 2-3 à El Madrigal pour se qualifier. Au match aller à Anfield, Liverpool l'avait emporté 2-0. Sur les cinq dernières confrontations directes recensées, réparties entre la Ligue des champions, l'Europa League et un match amical de clubs, Liverpool compte trois victoires contre une pour Villarreal, avec un match nul. L'unique succès de Villarreal est intervenu lors du match aller de la demi-finale d'Europa League 2016, une victoire 1-0 à domicile avant que Liverpool ne renverse la double confrontation.

Face à face

LiverpoolNulVillarreal
3
1
1
Ligue des Champions
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
FDM
Ligue des Champions
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FDM
Ligue Europa
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FDM
Ligue Europa
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
FDM
8Buts marqués3
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué1/5
#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
V
3
FC BarceloneFC BarceloneBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
N
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
N
19
PSVPSVPSV
10101101
N
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
N
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
D
22
Slavia PragueSlavia PragueSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
InterInterINT
100112-10
D
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
SSC NaplesSSC NaplesNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

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