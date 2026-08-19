Comment obtenir des billets pour Liverpool - Nottingham Forest : prix de Premier League 2026/27, informations sur le match, heure du coup d’envoi et plus encore

Andoni Iraola est assuré de recevoir un accueil chaleureux lorsqu’il foulera la pelouse d’Anfield pour son premier match officiel à domicile à la tête de Liverpool, le samedi 29 août. Vous pouvez assister à l’événement et voir comment Liverpool se comportera face à Nottingham Forest en réservant vos billets dès aujourd’hui.

Malgré une cinquième place et une qualification pour la Ligue des champions la saison dernière, la performance de Liverpool a été en deçà des attentes et cela a coûté sa place à Arne Slot. Iraola prend la suite, lui qui a fait des merveilles avec Bournemouth durant ses trois saisons au sein du club de la côte sud, les menant de façon remarquable à la 6e place et à l’Europe lors du dernier exercice.

Nottingham Forest gardera toutefois de très bons souvenirs de ses récents déplacements à Anfield. Forest s’y est imposé lors de ses deux dernières visites, une première dans cette enceinte mythique depuis 1963.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations à connaître pour obtenir des billets pour Liverpool contre Nottingham Forest, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Premier League Liverpool - Nottingham Forest ?

Le coup d’envoi de Liverpool - Nottingham Forest est prévu à 12h30 BST le samedi 29 août, à Anfield, à Liverpool.

Premier League - Journée 2 29 août 2026 - 07:30 Anfield

Comment acheter des billets de Premier League pour Liverpool - Nottingham Forest ?

Plusieurs options de billetterie sont proposées pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison en passant par les offres hospitality, le tout géré via le portail officiel de billetterie de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale considérable, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés et détenteurs de debentures : Les abonnés existants conservent leur place ou remettent les matches auxquels ils ne peuvent pas assister au club.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente en ligne traditionnelles selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles d’échange de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage au sort peuvent acheter des billets remis en vente à leur valeur faciale via la Ticket Exchange officielle du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour ceux qui cherchent des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Liverpool - Nottingham Forest ?

Le coût d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement en fonction du club recevant, de l’emplacement du siège et de la catégorie du match :

Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par paliers pour les adultes, les juniors (généralement U18 ou U21), les étudiants et les seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par catégories (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige face aux autres membres du top 6 ou les derbies entrent dans la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places situées au centre le long de la touche et aux rangs inférieurs affichent des tarifs premium, tandis que les sièges situés derrière les buts dans les étages supérieurs sont des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, la quasi-totalité des clubs de Premier League exige que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active afin de participer aux tirages au sort ou aux échanges de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, avec une confirmation au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux abonnés de plus haut rang disposant du maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base.

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