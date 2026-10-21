Liverpool reçoit Manchester United le dimanche 22 novembre 2026 à Anfield, à Liverpool.

Lors de leur dernière confrontation, en mai 2026, Manchester United s’est imposé 3-2 au terme d’un match haletant contre Liverpool à Old Trafford.

Avant cette rencontre, Liverpool avait signé une nette victoire 3-0 à Old Trafford au début de la saison 2024–25, preuve que ces confrontations restent imprévisibles et âprement disputées.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Liverpool-Manchester United en Premier League ?

Le match entre Liverpool et Manchester United aura lieu à Anfield, à Liverpool, le dimanche 22 novembre 2026.

Premier League - Journée 11 22 nov. 2026 - 11:30 Anfield

Comment acheter des billets pour Liverpool-Manchester United en Premier League ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Premier League entre Liverpool et Manchester United à Anfield, plusieurs possibilités s’offrent généralement à vous :

1. Les canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Liverpool FC et Manchester United proposent tous deux des catégories de billetterie et des systèmes de tirage au sort officiels pour les supporters à domicile et à l’extérieur. Les membres disposant de suffisamment de points de fidélité ou retenus lors des tirages au sort des clubs peuvent acheter des billets au tarif officiel directement sur les portails de billetterie des clubs.

2. Les plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places standard sur des plateformes de revente comme StubHub . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matchs de Premier League une fois les contingents initiaux épuisés.

Combien coûtent les billets pour Liverpool-Manchester United en Premier League ?

Voici les tarifs généralement pratiqués pour les billets du match entre Liverpool et Manchester United à Anfield :

1. Les canaux officiels des clubs

Billets standard : Les places standard coûtent généralement entre environ 35 £ et 60 £ , selon la tribune et l’emplacement dans le stade.

Tarifs réduits pour les jeunes : Des billets à tarif réduit sont proposés aux enfants, aux jeunes adultes et aux supporters âgés qui remplissent les conditions requises par les canaux officiels des clubs, avec généralement des réductions de 50 % ou plus par rapport au tarif officiel standard pour les adultes.

Offres d’hospitalité : Les offres officielles d’hospitalité et VIP sont nettement plus chères, généralement comprises entre 300 £ et bien plus de 1 000 £ par personne, selon le salon, les options de restauration et les prestations incluses le jour du match.

2. Les plateformes de revente de billets

Si tous les billets proposés directement par les clubs sont vendus, des plateformes de revente comme StubHub affichent des prix qui varient selon la demande :

Revente de places standard : Les places standard coûtent généralement à partir d’environ 150 £ à 250 £ et peuvent dépasser 500 £ pour les meilleurs emplacements.

Revente de places premium : Les places en tribune supérieure ou mieux situées le long du terrain atteignent souvent 400 £ à 800 £, voire plus , selon la proximité du match et la demande globale sur le marché.

Liverpool-Manchester United en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Liverpool et de Manchester United

Liverpool aborde cette rencontre avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues, pour une défaite. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 1-2 contre Brentford en Premier League. Durant cette série, le club a également inscrit six buts face au LASK en Ligue des champions. La seule ombre au tableau est une défaite 0-3 à domicile contre Manchester City. Sur ces cinq matchs, Liverpool a marqué sept buts et en a encaissé six, montrant à la fois sa force offensive et des fragilités défensives ponctuelles.

Les cinq derniers matchs de Manchester United racontent une autre histoire : un match nul, deux matchs nuls et deux défaites, sans aucune victoire. Son dernier résultat est un nul 1-1 à Leeds United. Durant cette période, le club a également perdu 2-0 contre l’Atlético de Madrid en Ligue des champions. Manchester United a marqué cinq buts et en a encaissé huit sur ces cinq rencontres, un bilan qui reflète l’irrégularité à laquelle Carrick cherche à remédier.

Liverpool-Manchester United : les dernières confrontations

Les dernières confrontations entre les deux clubs ont été serrées. Manchester United a remporté la plus récente 3-2 à Old Trafford en mai 2026, mais Liverpool s’était imposé 1-2 à Anfield en octobre 2025. Sur les cinq derniers matchs recensés entre les deux équipes, les résultats sont partagés, avec un léger avantage pour Manchester United au total. Les buts ont été nombreux lors des récentes confrontations, sans qu’aucune des deux équipes ne parvienne à dominer durablement l’autre.