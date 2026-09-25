Comment obtenir des billets pour Liverpool - Manchester City : prix en Premier League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Liverpool affronte Manchester City le dimanche 11 octobre 2026 à Anfield, à Liverpool.

Lors de leur plus récent affrontement en compétition, le 4 avril 2026, Manchester City a décroché une large victoire 4-0 à domicile contre Liverpool en quarts de finale de la FA Cup. Sur leurs cinq dernières confrontations toutes compétitions confondues, Manchester City a l’avantage avec trois victoires contre une seule pour Liverpool, ainsi qu’un match nul.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Liverpool contre Manchester City, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Liverpool contre Manchester City en Premier League ?

Liverpool contre Manchester City se joue à Anfield, à Liverpool, l’horaire officiel du coup d’envoi devant être confirmé à l’approche de la rencontre.

Premier League - Journée 6 11 oct. 2026 - 11:30 Anfield

Comment acheter des billets pour Liverpool contre Manchester City en Premier League ?

Acheter des billets pour un match de Premier League très attendu comme Liverpool contre Manchester City à Anfield demande de l’anticipation en raison d’une demande extrêmement forte et d’une disponibilité générale limitée.

Canaux officiels du club (prioritaires et prix facial)

Adhésion officielle au LFC : Avant de pouvoir tenter d’acheter des billets via les canaux officiels, vous devez souscrire une adhésion officielle à Liverpool FC Membership (comme All Red Full, Light ou Junior).

Ventes principales biannuelles de billets : La majorité des billets grand public est mise en vente lors de deux grandes sessions chaque saison. La vente de juillet concerne les matches de la première moitié de saison, tandis que celle de novembre couvre les rencontres de la seconde moitié. Comme Manchester City est une affiche de catégorie A, l’éligibilité dépend souvent d’un système de tirage au sort ou d’un historique minimum de crédits de matches à domicile déjà disputés.

Ventes supplémentaires pour les membres et Ticket Exchange : Les places invendues ou retournées par les détenteurs d’abonnements sont mises à disposition sur le LFC Ticket Exchange. Les membres peuvent s’inscrire à des ventes match par match, qui ouvrent généralement deux semaines avant la rencontre, la vente effective ayant lieu environ une semaine avant le coup d’envoi.

Options avec entrée garantie

Hospitalité officielle jour de match du LFC : Si vous n’avez pas d’historique d’achat de billets ou si vous manquez les tirages au sort réservés aux membres, les packs hospitalité sont le seul moyen d’acheter des places garanties au prix facial directement auprès du club. Ces offres incluent des avantages comme des sièges premium, la restauration les jours de match, des boissons et l’accès aux salons d’Anfield.

Partenaires voyages et séjours autorisés : Des partenaires de voyage officiels, comme SportsBreaks, proposent des offres groupées comprenant un billet officiel pour le match ainsi qu’un séjour à l’hôtel à Liverpool.

Combien coûtent les billets pour Liverpool contre Manchester City en Premier League ?

Le prix des billets pour Liverpool contre Manchester City varie considérablement selon le canal d’achat :

Admission générale officielle (prix facial) : Les billets adultes standard vendus directement via les ventes officielles sur tirage au sort/adhésion de Liverpool FC se situent généralement entre 30 £ et 60 £ , selon l’emplacement du siège et la tribune à Anfield, par exemple le Kop, la Main Stand, la Sir Kenny Dalglish Stand ou l’Anfield Road Stand.

Hospitalité officielle jour de match : Les packs premium d’hospitalité vendus directement par Liverpool FC commencent généralement autour de 250 £ à 500 £+ par personne, selon le niveau du salon, les prestations de nourriture/boissons incluses et l’emplacement du siège.

Liverpool contre Manchester City en Premier League : tout ce que vous devez savoir

Forme de Liverpool contre Manchester City

Liverpool a enregistré une victoire, deux nuls et deux matches amicaux sur ses cinq dernières rencontres, avec un bilan en compétition de 1 victoire et 2 nuls sur ses trois sorties en Premier League. Son résultat le plus récent a été une victoire 2-0 à l’extérieur contre Ipswich Town le 4 septembre, alors que plus tôt dans la campagne, il a fait match nul 2-2 contre Nottingham Forest puis Newcastle United. Liverpool a marqué six buts et en a encaissé quatre sur ces trois rencontres de compétition, avec les deux points perdus lors de deux nuls consécutifs comme motif d’inquiétude avant un match de cette ampleur.

Manchester City arrive avec trois victoires en trois matches en Premier League et un solide bilan global sur cinq rencontres, à savoir trois victoires, une défaite et une victoire en amical. Sa sortie la plus récente a été un court succès 1-0 contre le promu Coventry City le 5 septembre, un but de la tête de Haaland ayant fait la différence. City a battu Crystal Palace 4-1 le 28 août puis a pris le dessus sur AFC Bournemouth 2-1 auparavant. Sa seule défaite sur la période est intervenue dans le Community Shield, un revers 3-0 contre Arsenal le 16 août. Sur quatre matches de compétition, City a marqué neuf buts et en a encaissé quatre.

Liverpool contre Manchester City : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs a eu lieu en FA Cup le 4 avril 2026, lorsque Manchester City s’est imposé 4-0 à domicile. Avant cela, Liverpool s’était imposé 1-2 à Anfield en Premier League le 8 février 2026. Sur les cinq dernières confrontations, City a l’avantage avec trois victoires contre une pour Liverpool, avec une autre victoire de City également enregistrée, un succès 3-0 à domicile en novembre 2025, tandis qu’une défaite 2-0 à Anfield en décembre 2024 figure aussi dans les données.

Classement de Liverpool contre Manchester City

Au classement de Premier League, Manchester City occupe la première place tandis que Liverpool est sixième avant cette rencontre.