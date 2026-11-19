Liverpool reçoit Leeds United le samedi 12 Desember 2026 à Anfield, à Liverpool.

Leur dernière confrontation en Premier League, le 1er janvier 2026, s’est soldée par un match nul 0-0 âprement disputé à Anfield, les deux défenses ayant tenu bon. Avant cette rencontre sans but, leurs duels avaient souvent été riches en rebondissements, notamment lors d’un match nul mouvementé 3-3 à Elland Road en décembre 2025.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Liverpool-Leeds United, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand se joue Liverpool-Leeds United en Premier League ?

Liverpool-Leeds United se joue à Anfield, à Liverpool, le samedi 12 Desember 2026.

Comment acheter des billets pour Liverpool-Leeds United en Premier League ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Premier League entre Liverpool et Leeds United, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Liverpool (Official LFC Membership) et Leeds United (Official Membership) proposent tous deux différentes formules d’adhésion donnant accès à leur billetterie. Les membres ont généralement accès aux tirages au sort, aux ventes qui leur sont réservées ainsi qu’aux billets disponibles tardivement et aux ventes supplémentaires.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places standard sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Premier League lorsque les contingents de places initialement mis en vente sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Liverpool-Leeds United en Premier League ?

Voici les prix des billets pour le prochain match de Premier League entre Liverpool et Leeds United :

1. Canaux officiels des clubs

Places standard : Généralement entre 30 £ et 60 £ environ.

Généralement entre Offres officielles d’hospitalité et VIP : À partir d’environ 150 £ à 200 £ et plus.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub affichent des prix qui varient selon la demande :

Revente de places standard : Prix de départ autour de 95 £ à 160 £ .

Prix de départ autour de . Revente d’offres VIP et d’hospitalité : Prix de départ généralement autour de 180 £ à 320 £.

Liverpool-Leeds United en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Liverpool et de Leeds United

Lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, Liverpool a remporté deux rencontres, en a perdu deux et en a gagné une, inscrivant sept buts et en encaissant six. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 1-3 sur le terrain de Crystal Palace en Premier League, le 8 novembre. Avant cela, Liverpool avait perdu contre Fenerbahce (3-2 en Ligue des champions) et Arsenal (1-0 en championnat), mais s’était aussi qualifié en Carabao Cup à l’issue d’un match nul 1-1 contre Chelsea qui avait tourné à son avantage.

Leeds United compte une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches de Premier League, avec quatre buts marqués et quatre encaissés. Son résultat le plus récent est une victoire 1-0 sur le terrain de Tottenham Hotspur, le 7 novembre. Auparavant, Leeds avait perdu 2-0 contre Bournemouth et fait match nul 0-0 à Sunderland. Cette série de cinq rencontres comprend également un nul 1-1 sur le terrain de Manchester United.

Liverpool-Leeds United : les dernières confrontations

La dernière rencontre officielle entre les deux équipes s’est terminée par un nul 0-0 en Premier League à Anfield, le 1er janvier 2026. Auparavant, elles avaient fait match nul 3-3 à Elland Road en décembre 2025. Sur leurs cinq dernières confrontations, dont une victoire 2-4 de Leeds en match amical de présaison en août 2026, Leeds a l’avantage avec deux victoires contre une pour Liverpool, les deux autres matches s’étant soldés par des nuls.