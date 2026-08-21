Les chanceux qui ont assisté au précédent match de Premier League entre Liverpool et Fulham, en avril, peuvent désormais raconter à leurs proches et à leurs amis qu’ils étaient présents lorsque Mo Salah a inscrit son tout dernier but à Anfield. Les deux équipes se retrouvent à nouveau sur la Mersey le samedi 12 septembre, et vous pouvez réserver vos billets dès aujourd’hui.

Cette rencontre face à Fulham, que Liverpool a remportée 2-0, a également été un moment mémorable pour Rio Ngumoha. Le très prometteur ailier a ouvert le score pour Liverpool et, ce faisant, est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à marquer à Anfield, à seulement 17 ans et 225 jours.

Les buts ne sont bien sûr pas une denrée rare lorsque Liverpool et Fulham s’affrontent. Liverpool a marqué au moins deux buts lors de chacun de ses cinq derniers face-à-face avec Fulham. Qu’est-ce qui attend les supporters cette fois-ci ?

Laissez GOAL vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour obtenir des billets pour Liverpool vs Fulham, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Premier League Liverpool vs Fulham ?

Liverpool vs Fulham se jouera à Anfield (Liverpool), le samedi 12 septembre, avec un coup d’envoi prévu à 15 h BST.

Premier League - Journée 4 12 sept. 2026 - 10:00 Anfield

Comment acheter des billets pour Liverpool vs Fulham en Premier League

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison en passant par les offres hospitality, le tout géré via le portail officiel de billetterie de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés de saison et debentures : Les détenteurs actuels d’un abonnement de saison conservent leur place ou remettent au club les matches auxquels ils ne peuvent pas assister.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente en ligne classiques selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses d’échange officielles de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via la plateforme officielle Ticket Exchange du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour trouver des billets de dernière minute, les fans peuvent également acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Liverpool vs Fulham ?

Le prix d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par paliers pour les catégories Adulte, Junior (généralement U18 ou U21), Étudiant et Senior, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple, catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales sur les côtés du terrain et celles du niveau inférieur affichent des tarifs premium, tandis que les places du niveau supérieur derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active afin de participer aux tirages au sort ou aux bourses de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, avec confirmation au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux abonnés de saison de premier rang disposant du maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base.

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