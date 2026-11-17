Liverpool reçoit le FC Porto le mercredi 9 décembre 2026 à Anfield, à Liverpool.

La dernière rencontre officielle entre les deux clubs remonte à novembre 2021, lors de la phase de groupes de la Ligue des champions. Liverpool s’était imposé 2-0 à domicile. Sur leurs cinq dernières confrontations répertoriées, Liverpool a largement dominé, avec quatre victoires et un match nul.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Liverpool contre le FC Porto, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Ligue des champions entre Liverpool et le FC Porto ?

Liverpool contre le FC Porto aura lieu à Anfield, à Liverpool, le mercredi 9 décembre 2026.

Ligue des Champions - Journée 6 9 déc. 2026 - 15:00 Anfield

Comment acheter des billets pour Liverpool contre le FC Porto en Ligue des champions ?

Voici les options disponibles pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue des champions entre Liverpool et le FC Porto :

1. Canaux officiels du club

Canaux officiels du club : achat directement sur la billetterie officielle du Liverpool FC pour les membres et les détenteurs d’un abonnement éligibles.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : si les billets proposés par le club sont entièrement épuisés, des billets d’entrée standard sont souvent disponibles sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Ligue des champions lorsque les quotas de la vente initiale sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Liverpool contre le FC Porto en Ligue des champions ?

Voici les prix des billets pour le match de Ligue des champions entre Liverpool et le FC Porto :

1. Canaux officiels du club

Billets standard : ils coûtent généralement entre 55 et 70 € environ .

ils coûtent généralement entre . Hospitalité et formules VIP : elles commencent aux alentours de 180 à 450 € et plus.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés lors de la vente initiale du club, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Places standard : elles sont proposées à partir de 100 à 140 € environ .

elles sont proposées à partir de . Prix moyens sur les plateformes : ils se situent entre 250 et 340 € .

ils se situent entre . Revente de places premium et formules hospitalité VIP : les prix vont généralement de 180 € à plus de 400 €.

Liverpool contre le FC Porto en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Liverpool et du FC Porto

Liverpool a remporté trois de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, pour deux défaites. Son résultat le plus récent est une victoire 3-1 contre Crystal Palace en Premier League, après une défaite 3-2 face à Fenerbahce en Ligue des champions. Liverpool a également battu Brighton 2-0 en championnat durant cette série, inscrivant sept buts et en concédant cinq sur ces cinq matches.

Le FC Porto a remporté ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une victoire 2-1 contre Vitoria de Guimaraes en Liga Portugal. Le club a également battu Naples 4-1 en Ligue des champions. Porto a marqué 12 buts et n’en a encaissé que deux lors de ces cinq rencontres, dont une victoire 4-0 contre Estoril.

Liverpool contre le FC Porto : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à novembre 2021, lorsque Liverpool s’était imposé 2-0 à Anfield lors de la phase de groupes de la Ligue des champions. Sur les cinq dernières confrontations répertoriées, Liverpool a dominé avec quatre victoires et un match nul. Le seul résultat positif de Porto a été une victoire 1-0 à domicile en mars 2018. Liverpool a inscrit 13 buts et n’en a concédé que deux lors de ces cinq rencontres.