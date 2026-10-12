Liverpool reçoit Brighton le dimanche 25 octobre 2026 à Anfield, à Liverpool.

Historiquement, Liverpool domine les confrontations directes, avec 25 victoires en 46 rencontres officielles, contre 9 pour Brighton. Malgré ce bilan favorable à Liverpool, Brighton lui a régulièrement posé des problèmes ces dernières saisons, lors de matches riches en buts aussi bien à Anfield qu’à l’Amex Stadium.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Liverpool-Brighton, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Premier League entre Liverpool et Brighton & Hove Albion ?

Premier League - Journée 8 25 oct. 2026 - 10:00 Anfield

Comment acheter des billets pour le match de Premier League entre Liverpool et Brighton & Hove Albion ?

La demande de billets pour les matches de Premier League à Anfield est toujours forte, et la réception de Brighton & Hove Albion par Liverpool ne fait pas exception. Voici les principaux moyens d’obtenir des places dans les tribunes réservées aux supporters de l’équipe à domicile et de l’équipe visiteuse.

1. Canaux officiels des clubs (match à Anfield)

Tirage au sort officiel réservé aux membres de LFC : Pour acheter directement auprès du Liverpool FC des billets standard au tarif normal, vous devez disposer d’une adhésion officielle LFC All Red Membership (Full, Light ou Junior).

2. Options pour la tribune visiteuse (supporters de Brighton)

Quota officiel de Brighton & Hove Albion : Pour prendre place dans la tribune visiteuse à Anfield, les billets doivent être achetés directement sur la billetterie officielle de Brighton & Hove Albion. La priorité est accordée aux abonnés de Brighton et aux membres MyAlbion+, selon les points de fidélité accumulés lors des précédents matches à l’extérieur.

3. Plateformes de revente de billets

Des plateformes de revente comme StubHub proposent souvent des places mises en vente par des revendeurs lorsque les billets officiels sont épuisés, mais les prix peuvent différer de leur valeur nominale.

Combien coûtent les billets pour le match de championnat entre Liverpool et Brighton & Hove Albion ?

Le prix des billets pour Liverpool-Brighton & Hove Albion varie selon que vous achetez une place standard à sa valeur nominale ou sur une plateforme de revente.

1. Billets standard (valeur nominale)

Les prix des billets standard pour adultes, achetés directement par l’intermédiaire du tirage au sort officiel ou de la bourse aux billets de Liverpool FC, sont fixés par le club :

Billets adultes : de 30 à 62,75 £ (selon la tribune et le niveau à Anfield)

Tarifs réduits (plus de 65 ans / jeunes adultes) : environ 22,50 à 47 £

Jeunes (moins de 17 ans) : de 9 à 15 £

Billets pour les membres locaux : 9 £ (section de la tribune principale supérieure réservée aux habitants du secteur)

2. Plateformes de revente de billets

Les billets standard pour les rencontres très demandées face à des adversaires de premier plan étant généralement épuisés lors de la vente officielle réservée aux membres, les prix sur des plateformes de revente commeStubHubfluctuent en fonction de la demande :

Premiers prix : Les places standard commencent généralement autour de 95 à 120 £ sur les plateformes de revente.

Prix moyens : Les places centrales en tribune basse ou situées le long du terrain coûtent en moyenne 150 à plus de 250 £ .

Offres hospitalité et VIP : Les offres hospitalité officielles pour le jour du match commencent aux alentours de 200 à plus de 350 £ par personne.

Liverpool-Brighton & Hove Albion en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Liverpool et de Brighton & Hove Albion

Liverpool a remporté trois de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, fait un match nul et n’en a perdu aucun. Son résultat le plus récent est une victoire 1-0 sur le terrain de Bournemouth en Premier League. Le club s’est également imposé 3-1 face à Tottenham en Carabao Cup. Sur ces cinq rencontres, Liverpool a inscrit huit buts et en a encaissé trois. Le nul 0-0 sur le terrain de Fulham est le seul match au cours duquel il a laissé des points. Brighton a remporté quatre de ses cinq derniers matches. Sa seule défaite est un revers 4-3 sur le terrain de Chelsea fin août. Brighton a marqué 14 buts sur cette période, notamment lors d’une large victoire 5-0 face à Coventry City et d’un succès 3-0 contre Arsenal, et n’en a encaissé que cinq sur l’ensemble de ces rencontres.

Liverpool-Brighton & Hove Albion : les dernières confrontations directes

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à mars 2026, lorsque Brighton s’est imposé 2-1 à l’Amex Stadium en Premier League. Auparavant, Liverpool avait battu Brighton 3-0 à Anfield lors d’un match de FA Cup en février 2026. Sur leurs cinq dernières confrontations, Brighton a remporté deux matches et Liverpool trois. Les deux équipes ont inscrit 18 buts au total lors de ces rencontres.