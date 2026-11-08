Une place en demi-finale de la Carabao Cup, en janvier, sera en jeu lorsque Liverpool recevra Bournemouth à Anfield (mercredi 16 décembre). Ce quart de finale s’annonce marquant et vous pouvez réserver vos billets dès aujourd’hui.

Liverpool a remporté en 2024 sa 10e Coupe de la Ligue, prenant seul la tête du classement des clubs les plus titrés de la compétition. Bournemouth, de son côté, n’a jamais dépassé les quarts de finale dans aucune des deux principales coupes nationales anglaises.

Le départ d’Andoni Iraola de Bournemouth pour prendre les rênes de Liverpool cet été ajoute encore du piquant à cette affiche. Sous les projecteurs d’Anfield, l’ambiance promet d’être électrique.

GOAL vous présente toutes les informations sur les billets pour le match de Carabao Cup entre Liverpool et Bournemouth, notamment où les acheter et à quel prix.

Quand se joue Liverpool-Bournemouth en Carabao Cup ?

Date Match (heure locale) Billets Stade (ville) Mercredi 16 décembre Carabao Cup : Liverpool-Bournemouth (20 h GMT) Billets Anfield (Liverpool) Dimanche 30 mai Premier League : Liverpool-Bournemouth (horaire à confirmer) Billets Anfield (Liverpool)

Comment acheter des billets pour Liverpool-Bournemouth en Carabao Cup ?

Les billets officiels pour le quart de finale de Carabao Cup entre Liverpool et Bournemouth à Anfield peuvent être achetés directement auprès des deux clubs. Des offres d’hospitalité officielles sont également disponibles dès maintenant.

Les billets sont strictement répartis entre les secteurs réservés aux supporters de chaque équipe :

Supporters de Liverpool : Les billets peuvent être achetés en ligne sur la billetterie officielle du Liverpool FC. Vous aurez besoin d’un appareil mobile pour les synchroniser avec votre portefeuille numérique.

: Les billets peuvent être achetés en ligne sur la billetterie officielle du Liverpool FC. Vous aurez besoin d’un appareil mobile pour les synchroniser avec votre portefeuille numérique. Supporters de Bournemouth : Les billets pour le secteur visiteurs sont attribués directement à Bournemouth et doivent être achetés sur la billetterie officielle du club.

La vente des billets officiels grand public pour les supporters de Liverpool se déroule en plusieurs étapes, selon l’adhésion au club et les matches auxquels les supporters ont déjà assisté (points de fidélité) :

Vente prioritaire : Les inscriptions pour les détenteurs de points de fidélité acquis lors de précédents matches de Carabao Cup ouvrent généralement quelques semaines avant la rencontre.

: Les inscriptions pour les détenteurs de points de fidélité acquis lors de précédents matches de Carabao Cup ouvrent généralement quelques semaines avant la rencontre. Vente aux membres : La vente principale destinée aux membres All Red disposant des points de fidélité requis pour les matches à domicile débute le 10 novembre.

: La vente principale destinée aux membres All Red disposant des points de fidélité requis pour les matches à domicile débute le 10 novembre. Tirages au sort locaux et grand public : S’il reste des billets après les ventes prioritaires, des tirages au sort pour les membres locaux et une vente grand public ont généralement lieu une à deux semaines avant le match (début décembre).

Les supporters peuvent également acheter des billets pour Liverpool-Bournemouth en Carabao Cup sur le marché secondaire. StubHub fait partie des principales plateformes pour trouver des places par d’autres canaux et constitue une option fiable pour les supporters qui espèrent obtenir des billets à la dernière minute.

Combien coûtent les billets pour Liverpool-Bournemouth en Carabao Cup ?

Les billets officiels grand public pour les matches de coupe nationale de Liverpool à Anfield coûtent généralement entre 10 £ et 40 £, selon la catégorie, la tribune et les éventuels tarifs réduits.

Voici le détail des prix selon les catégories de billets et les emplacements :

Catégorie de billet / Emplacement Fourchette de prix Prestations comprises Tribunes derrière les buts, niveaux supérieur et inférieur 10 £ à 30 £ Situées derrière les buts ; le Kop est connu pour son ambiance redoutable, tandis que le niveau supérieur de la tribune Anfield Road, récemment agrandie, offre une excellente vue en hauteur. Tribunes latérales 30 £ à 40 £ Vue privilégiée le long du terrain ; les rangs inférieurs sont plus proches des bancs de touche, tandis que les niveaux supérieurs offrent une vue d’ensemble plus large sur le jeu. Brodies Sports Bar / Lounge (hospitalité) À partir de 125 £ Premier niveau de la partie supérieure de la tribune Anfield Road. Comprend des sièges rembourrés, de la restauration de rue offerte, une boisson à la mi-temps et la présence de légendes du LFC. Anfield Beat Lounge (hospitalité) À partir de 180 £ Places premium dans le bloc L15 de la tribune principale. Comprend l’accès exclusif au salon et une boisson offerte à la mi-temps. Salons premium À partir de 245 £ Expérience haut de gamme les jours de match, avec repas gastronomique à plusieurs services, boissons et places centrales de choix en tribune latérale.

Consultez régulièrement la billetterie officielle du club pour obtenir des informations supplémentaires, ou des plateformes de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Liverpool-Bournemouth : historique des confrontations

Liverpool domine l’historique des confrontations avec Bournemouth, avec 21 victoires en 27 matches officiels entre les deux équipes. Bournemouth ne s’est imposé que 3 fois, tandis que les 3 autres rencontres se sont terminées sur un match nul.

Lors de leur dernière confrontation, Liverpool s’est imposé 1-0 en championnat au Vitality Stadium (septembre 2026). Alexander Isak a inscrit l’unique but du match à la 57e minute, sur une passe de Cody Gakpo.

Records et dates marquantes