Une place en demi-finales de la Carabao Cup, en janvier, sera en jeu lorsque Liverpool recevra Bournemouth à Anfield (mercredi 16 décembre). Ce quart de finale s’annonce mémorable et vous pouvez réserver vos billets dès aujourd’hui.

Liverpool a remporté sa 10e Coupe de la Ligue en 2024 et pris seul la tête du classement des clubs les plus titrés de la compétition. Bournemouth, de son côté, n’a jamais dépassé les quarts de finale dans aucune des deux principales coupes nationales anglaises.

Le départ d’Andoni Iraola de Bournemouth pour prendre les rênes de Liverpool cet été ajoute encore du piment à cette rencontre, qui promet une ambiance électrique sous les projecteurs d’Anfield.

GOAL vous présente toutes les informations sur les billets pour le match de Carabao Cup entre Liverpool et Bournemouth, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le match de Carabao Cup entre Liverpool et Bournemouth ?

Date Match (heure locale) Billets Stade (ville) Mercredi 16 décembre Carabao Cup : Liverpool contre Bournemouth (20 h GMT) Billets Anfield (Liverpool) Dimanche 30 mai Premier League : Liverpool contre Bournemouth (horaire à déterminer) Billets Anfield (Liverpool)

Comment acheter des billets pour Liverpool contre Bournemouth en Carabao Cup ?

Les billets officiels pour le quart de finale de Carabao Cup entre Liverpool et Bournemouth à Anfield peuvent être achetés directement auprès des deux clubs. Les formules d’hospitalité officielles sont, quant à elles, disponibles dès maintenant.

Les billets sont strictement répartis entre les secteurs des supporters de l’équipe à domicile et de l’équipe visiteuse :

Supporters de Liverpool : Les billets peuvent être achetés en ligne sur la billetterie officielle du Liverpool FC. Vous aurez besoin d’un appareil mobile pour les synchroniser avec votre portefeuille numérique.

: Les billets peuvent être achetés en ligne sur la billetterie officielle du Liverpool FC. Vous aurez besoin d’un appareil mobile pour les synchroniser avec votre portefeuille numérique. Supporters de Bournemouth : Les billets du secteur visiteurs sont attribués directement à Bournemouth et doivent être achetés sur le site officiel de sa billetterie.

La vente des billets officiels grand public pour les supporters de Liverpool se déroule par étapes, selon le type d’adhésion et les matches auxquels ils ont précédemment assisté (crédits de fidélité) :

Vente prioritaire : Les inscriptions pour les détenteurs de crédits acquis lors de précédents matches de Carabao Cup ouvrent généralement quelques semaines avant la rencontre.

: Les inscriptions pour les détenteurs de crédits acquis lors de précédents matches de Carabao Cup ouvrent généralement quelques semaines avant la rencontre. Vente aux membres : La vente principale destinée aux membres All Red disposant des crédits requis pour les matches à domicile débute le 10 novembre.

: La vente principale destinée aux membres All Red disposant des crédits requis pour les matches à domicile débute le 10 novembre. Tirages au sort locaux et vente générale : S’il reste des billets après les phases prioritaires, les tirages au sort réservés aux membres locaux et la vente générale ont généralement lieu une à deux semaines avant le match (début décembre).

Les supporters peuvent également acheter des billets pour Liverpool contre Bournemouth en Carabao Cup sur le marché de la revente. StubHub est l’une des principales plateformes pour ceux qui cherchent des places par d’autres canaux. Elle constitue une option fiable pour les supporters qui espèrent obtenir des billets à la dernière minute.

Combien coûtent les billets pour Liverpool contre Bournemouth en Carabao Cup ?

Les billets officiels grand public pour les matches de coupe nationale de Liverpool à Anfield coûtent généralement entre 10 £ et 40 £, selon la catégorie, la tribune et le tarif réduit applicable.

Voici le détail des prix selon les catégories de billets et les emplacements :

Catégorie de billet / Emplacement Fourchette de prix Prestations comprises Tribunes derrière les buts, niveaux supérieur et inférieur 10 £ à 30 £ Places situées derrière les buts ; le Kop est réputé pour son ambiance, tandis que le niveau supérieur de la tribune Anfield Road, récemment agrandi, offre une excellente vue en hauteur. Tribunes latérales 30 £ à 40 £ Vue privilégiée sur le terrain depuis la ligne de touche ; les rangées inférieures sont plus proches des bancs, tandis que les niveaux supérieurs offrent une vision tactique plus large. Brodies Sports Bar / Lounge (hospitalité) À partir de 125 £ Niveau 1 de l’étage supérieur de la tribune Anfield Road. Comprend des sièges rembourrés pour le match, des plats de street food offerts, une boisson à la mi-temps et la présence de légendes du LFC. Anfield Beat Lounge (hospitalité) À partir de 180 £ Places premium directement dans le bloc L15 de la tribune principale. Comprend l’accès à un salon exclusif et une boisson offerte à la mi-temps. Salons premium À partir de 245 £ Prestations haut de gamme les jours de match, avec repas gastronomique en plusieurs services, boissons et places centrales de choix en tribune latérale.

Consultez régulièrement la billetterie officielle du club pour obtenir des informations supplémentaires, ou les sites de revente tels que StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Liverpool contre Bournemouth : bilan des confrontations

Liverpool domine le bilan historique de ses confrontations avec Bournemouth : le club a remporté 21 des 27 matches officiels disputés entre les deux équipes. Bournemouth ne s’est imposé que 3 fois, tandis que les 3 autres rencontres se sont soldées par un nul.

Lors de leur dernière confrontation, Liverpool s’est imposé 1-0 en championnat au Vitality Stadium (septembre 2026). Alexander Isak a inscrit l’unique but du match à la 57e minute, sur une passe de Cody Gakpo.

Records et faits marquants