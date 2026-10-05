Lille affronte Brest le dimanche 18 octobre 2026 à la Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, à Villeneuve-d'Ascq.

Leur rencontre la plus récente en Ligue 1 a eu lieu le 14 février 2026 et s'est soldée par un match nul 1-1 à la Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy. Lors de ce match, Rémy Labeau Lascary a ouvert le score pour Brest à la 58e minute avant que Gaëtan Perrin n'égalise pour Lille à la 71e minute.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Lille-Brest, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quand le coup d'envoi de Lille-Brest en Ligue 1 ?

Lille-Brest aura lieu à la Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, à Villeneuve-d'Ascq, le dimanche 18 octobre 2026.

Ligue 1 - Journée 7 17 oct. 2026 - 14:45 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Comment acheter des billets pour Lille-Brest en Ligue 1 ?

Pour acheter des billets pour le match de Ligue 1 Lille-Brest à la Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy, vous pouvez suivre ces options et étapes :

Visitez le site officiel de la billetterie du LOSC : rendez-vous sur le portail officiel de la billetterie de Lille OSC (billetterie.losc.fr)

Plateforme de revente du LOSC : si les billets pour le grand public sont épuisés sur le portail officiel, consultez la place de marché secondaire officielle intégrée directement au site de billetterie du club.

Combien coûtent les billets pour Lille-Brest en Ligue 1 ?

Les prix des billets pour le match de Ligue 1 Lille-Brest à la Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy varient en fonction de la catégorie de place et du lieu d'achat :

1. Tarification officielle du club (prix facial)

Lorsqu'ils sont achetés directement via le portail officiel de la billetterie du LOSC, les prix standard des billets de match varient généralement de 15 € à 75 € :

Catégorie 5 / Derrière les buts (niveau 2) : environ 15 € à 25 €

Catégories 3 et 4 / Virages et tribunes latérales supérieures : environ 25 € à 45 €

Catégories 1 et 2 / Tribune principale basse et tribunes latérales : environ 45 € à 75 €

Options VIP / hospitalité premium : de 120 € à 250 €+ selon la formule salon et les services inclus.

2. Prix du marché secondaire et de la revente

Si les billets sont épuisés sur le portail officiel, les prix sur les plateformes secondaires comme StubHub commencent généralement aux alentours de 23 € à 35 € pour les places d'entrée de gamme, tandis que les places de catégorie moyenne se situent entre 50 € et 120 € selon l'offre et la demande.

Lille-Brest en Ligue 1 : tout ce qu'il faut savoir

La forme de Lille et Brest

Lille a enregistré une victoire, deux matches nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente a été une défaite 3-2 contre le Real Betis en Ligue des champions le 8 septembre. Auparavant, Lille a battu Toulouse 1-0 en Ligue 1 et a fait match nul 2-2 avec le Paris Saint-Germain. Sur ces cinq matches, Lille a marqué six buts et en a encaissé sept.

Brest a remporté un match, fait trois matches nuls et perdu une fois lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent a été une victoire 2-1 contre Le Havre en Ligue 1 le 5 septembre. Avant cela, Brest a fait match nul 2-2 contre Toulouse puis contre Le Mans. Brest a marqué neuf buts et en a encaissé sept sur cette série de cinq matches.

Lille-Brest : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs s'est soldée par un match nul 1-1 à la Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy en Ligue 1 le 14 février 2026. Sur les cinq dernières confrontations directes, Brest s'est imposé une fois, Lille s'est imposé une fois, et trois matches se sont terminés à égalité. Ces cinq rencontres ont produit un total cumulé de 16 buts.