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Comment obtenir des billets pour Lille vs Brest : prix en Ligue 1, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Lille affronte Brest en Ligue 1. Voici comment vous pouvez obtenir vos billets

Lille affronte Brest le dimanche 18 octobre 2026 à la Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, à Villeneuve-d'Ascq.

Leur rencontre la plus récente en Ligue 1 a eu lieu le 14 février 2026 et s'est soldée par un match nul 1-1 à la Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy. Lors de ce match, Rémy Labeau Lascary a ouvert le score pour Brest à la 58e minute avant que Gaëtan Perrin n'égalise pour Lille à la 71e minute.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Lille-Brest, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quand le coup d'envoi de Lille-Brest en Ligue 1 ?

Lille-Brest aura lieu à la Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, à Villeneuve-d'Ascq, le dimanche 18 octobre 2026.

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Ligue 1 - Journée 7
Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Comment acheter des billets pour Lille-Brest en Ligue 1 ?

Pour acheter des billets pour le match de Ligue 1 Lille-Brest à la Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy, vous pouvez suivre ces options et étapes :

Visitez le site officiel de la billetterie du LOSC : rendez-vous sur le portail officiel de la billetterie de Lille OSC (billetterie.losc.fr)

Plateforme de revente du LOSC : si les billets pour le grand public sont épuisés sur le portail officiel, consultez la place de marché secondaire officielle intégrée directement au site de billetterie du club.

Combien coûtent les billets pour Lille-Brest en Ligue 1 ?

Les prix des billets pour le match de Ligue 1 Lille-Brest à la Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy varient en fonction de la catégorie de place et du lieu d'achat :

1. Tarification officielle du club (prix facial)

Lorsqu'ils sont achetés directement via le portail officiel de la billetterie du LOSC, les prix standard des billets de match varient généralement de 15 € à 75 € :

  • Catégorie 5 / Derrière les buts (niveau 2) : environ 15 € à 25 €
  • Catégories 3 et 4 / Virages et tribunes latérales supérieures : environ 25 € à 45 €
  • Catégories 1 et 2 / Tribune principale basse et tribunes latérales : environ 45 € à 75 €
  • Options VIP / hospitalité premium : de 120 € à 250 €+ selon la formule salon et les services inclus.

2. Prix du marché secondaire et de la revente

Si les billets sont épuisés sur le portail officiel, les prix sur les plateformes secondaires comme StubHub commencent généralement aux alentours de 23 € à 35 € pour les places d'entrée de gamme, tandis que les places de catégorie moyenne se situent entre 50 € et 120 € selon l'offre et la demande.

Lille-Brest en Ligue 1 : tout ce qu'il faut savoir

La forme de Lille et Brest

Lille a enregistré une victoire, deux matches nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente a été une défaite 3-2 contre le Real Betis en Ligue des champions le 8 septembre. Auparavant, Lille a battu Toulouse 1-0 en Ligue 1 et a fait match nul 2-2 avec le Paris Saint-Germain. Sur ces cinq matches, Lille a marqué six buts et en a encaissé sept.

Brest a remporté un match, fait trois matches nuls et perdu une fois lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent a été une victoire 2-1 contre Le Havre en Ligue 1 le 5 septembre. Avant cela, Brest a fait match nul 2-2 contre Toulouse puis contre Le Mans. Brest a marqué neuf buts et en a encaissé sept sur cette série de cinq matches.

LIL

LIL - Forme

TFC
V0-1
BET
D2-3
TRO
V2-0
NCE
D2-1
ZUL
V2-1
But marqué (encaissé)
8/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
B29

B29 - Forme

TFC
N2-2
LEH
V1-2
PSG
D0-1
AJA
D2-1
MON
N2-2
But marqué (encaissé)
7/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Lille-Brest : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs s'est soldée par un match nul 1-1 à la Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy en Ligue 1 le 14 février 2026. Sur les cinq dernières confrontations directes, Brest s'est imposé une fois, Lille s'est imposé une fois, et trois matches se sont terminés à égalité. Ces cinq rencontres ont produit un total cumulé de 16 buts.

Face à face

LilleNulBrest
1
3
1
Ligue 1
Lille badge
Lille
LIL
1
Brest badge
Brest
B29
1
FDM
Ligue 1
Brest badge
Brest
B29
3
Lille badge
Lille
LIL
3
FDM
Ligue 1
Brest badge
Brest
B29
2
Lille badge
Lille
LIL
0
FDM
Ligue 1
Lille badge
Lille
LIL
3
Brest badge
Brest
B29
1
FDM
Ligue 1
Brest badge
Brest
B29
1
Lille badge
Lille
LIL
1
FDM
8Buts marqués8
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué4/5
#PVNDBPA+/-PtsForme
1
MonacoMonacoASM
541083+513
V
N
V
V
V
2
LyonLyonOL
5320102+811
V
N
V
N
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
N
V
V
N
4
LilleLilleLIL
531184+410
D
V
V
N
V
5
RennesRennesREN
531189-110
D
V
V
V
N
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
V
V
D
N
N
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
N
D
V
D
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
D
N
V
V
D
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
N
N
D
N
10
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
5203712-56
V
V
D
D
D
11
BrestBrestB29
512278-15
D
D
V
N
N
12
LorientLorientFCL
512256-15
D
N
V
D
N
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
V
N
D
N
D
14
NiceNiceNCE
512236-35
V
D
N
D
N
15
LensLensRCL
51139904
D
N
D
D
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
D
D
D
V
N
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
D
D
D
D
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
D
N
D
N
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

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