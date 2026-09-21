Lille affronte Troyes le dimanche 13 septembre 2026 à la Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, à Villeneuve-d'Ascq.

Lille aborde cette série de matches avec l'objectif de tirer profit de son avantage à domicile sous la direction de son staff technique. De son côté, Troyes se déplace à Villeneuve-d'Ascq en quête d'un résultat crucial à l'extérieur face à un adversaire redoutable.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Lille-Troyes, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d'envoi de Lille-Troyes en Ligue 1 ?

Lille-Troyes se dispute à la Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, à Villeneuve-d'Ascq, avec un coup d'envoi prévu pour cette journée de Ligue 1.

Ligue 1 - Journée 4 13 sept. 2026 - 09:00 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Comment acheter des billets pour Lille-Troyes en Ligue 1 ?

L'achat de billets pour le match de Ligue 1 entre le LOSC Lille et l'ES Troyes AC, programmé le 13 septembre 2026 à la Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, passe par quelques canaux classiques :

Site officiel du club : La méthode la plus directe et la plus sûre consiste à visiter le site officiel du LOSC Lille. Rendez-vous dans la section billetterie ou match pour acheter directement vos billets auprès du club une fois qu'ils sont mis en vente au grand public ou lors des fenêtres réservées aux membres.

Billetterie / guichet du stade : Les supporters locaux ou les voyageurs peuvent se rendre au guichet de la Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, à Villeneuve-d'Ascq, avant le jour du match pour acheter des billets sur place, sous réserve de disponibilité.

Plateformes de revente et de comparaison de billets : Si les canaux officiels du club sont complets ou si vous recherchez des catégories de places précises (comme les tribunes derrière les buts, les virages ou les vues latérales), les places de marché secondaires et les agrégateurs de billets, comme StubHub, suivent l'inventaire disponible auprès des vendeurs de billets.

Avantages liés à l'adhésion au club : Si vous disposez d'une adhésion à Lille ou du statut d'abonné, surveillez les notifications de fenêtres prioritaires priority-window envoyées par e-mail, qui accordent souvent un accès anticipé avant le début de la vente générale.

Combien coûtent les billets de Ligue 1 pour Lille-Troyes ?

Les prix des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre le LOSC Lille et l'ES Troyes AC le 13 septembre 2026 varient selon la plateforme, la catégorie de place et l'anticipation de l'achat :

Vente générale officielle du club : Les billets au tarif facial achetés directement sur le site officiel du LOSC Lille commencent généralement à des niveaux de prix plus bas pour les places standard en tribunes derrière les buts ou dans les coins supérieurs.

Marché secondaire et plateformes de revente : Sur les places de marché de comparaison et de revente de billets, comme StubHub, les billets d'entrée de gamme pour cette affiche commencent autour de 11 € , avec des moyennes globales sur la plateforme se situant approximativement entre 55 € et 134 € selon le siège choisi.

Catégories de places : Les vues premium sur les longs côtés ou les places centrales en tribune à la Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy affichent des prix plus élevés, se situant fréquemment à partir de 65 € à 85 €+ (85 $ à 110 $+) sur les réseaux de distribution de billets.

Lille-Troyes en Ligue 1 : tout ce qu'il faut savoir

La forme de Lille et Troyes

Lille aborde cette rencontre avec un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente a été une victoire 2-0 en Ligue 1 à Angers le 23 août, qui a représenté son seul résultat compétitif sur cette série. Avant cela, Lille avait fait match nul 1-1 avec Everton et 2-2 avec le Hamburger SV en pré-saison, battu l'OH Leuven 6-3, puis perdu 2-1 contre l'Union St. Gilloise. Lille a marqué 14 buts sur ces cinq matches et en a encaissé sept.

Troyes arrive avec un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq dernières sorties. Son match le plus récent a été un nul 0-0 en Ligue 1 contre le Paris FC le 22 août. Avant cela, Troyes avait fait match nul 1-1 contre le Panetolikos puis contre Auxerre en amical de pré-saison, battu GOAL FC 5-2, puis gagné 3-0 contre Grenoble. Troyes a marqué neuf buts et en a encaissé deux sur ces cinq rencontres.

Lille-Troyes : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces clubs remonte au 3 juin 2023, lorsque Troyes et Lille ont fait match nul 1-1 en Ligue 1. Avant cela, Lille avait battu Troyes 5-1 à domicile en Ligue 1 en janvier 2023, et s'était également imposé 2-0 dans un match de Coupe de France entre les deux équipes plus tôt ce même mois. Sur les cinq dernières confrontations directes, Lille s'est imposé à trois reprises contre une victoire de Troyes, avec un match nul.